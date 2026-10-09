מדינות רבות ברחבי העולם גינו הערב (שישי) את החלטת ארה"ב להטיל סנקציות על בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג (ICC), כשמלבד הבעת דאגה וחששות מהצעד האמריקני, המדינות הבהירו את תמיכתן המלאה בבית הדין והתחייבו לעשות הכול כדי שהמוסד המשפטי ימשיך לפעול למרות העיצומים מצד וושינגטון.

בבית הדין הפלילי הבינלאומי עצמו גינו כצפוי את המהלך, ומסרו בהצהרה כי הם "דוחים בתוקף את העיצומים" וקוראים למדינות החברות לוודא שהוא יוכל להמשיך לתפקד. "זהו ניסיון להפריע למהלך הצדק ולמנוע מבית הדין לעשות את מה שהוא הוקם לעשות. זוהי מתקפה על שלטון החוק ועל היסודות עצמם של הסדר המשפטי הבינלאומי", מסר בית הדין.

גלריה בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג ( צילום: רויטרס/REUTERS/Piroschka van de Wouw )

עוד צוין כי בית הדין ימשיך "למלא במלואו את המנדט שלו", שהוא להעמיד לדין יחידים בגין פשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות, רצח עם ופשע תוקפנות, במקרים שבהם המדינות החברות אינן רוצות או אינן מסוגלות לעשות זאת. "בית הדין אינו יכול לעמוד לבדו. גורלו כעת מצוי גם בידי המדינות שיצרו אותו", צוין. "אין מדובר רק בהגנה על מוסד יחיד, אלא בשמירה על הסדר הבינלאומי המבוסס על שלטון החוק. ההיסטוריה תשפוט את הרגע הזה".

יודגש כי הסנקציות האמריקניות על בית הדין, שנוסד על בסיס אמנת רומא, לא ייכנסו לתוקף באופן מיידי. הן כוללות הקפאה של כל הנכסים והזכויות של בית הדין המצויים בארצות הברית, ואיסור על קיום עסקאות שמבצעים גורמים אמריקניים, או שמתבצעות בתחומי ארה"ב או עוברות דרכה, וקשורות לאותם נכסים מוקפאים. אלא שמזכיר המדינה מרקו רוביו, על אף שתקף את בית הדין בחריפות ואיים "לשים לו קץ", גם הבהיר כי הוא משאיר פתח למו"מ.

האמצעי לכך הוא שורה של רישיונות למשך 180 יום שמאפשרים את המשך הפעילות השוטפת מול בית הדין. רוביו הבהיר: " אנחנו עדיין מקווים לפתרון דיפלומטי. עיצבנו את הצעד הזה כך שייתן למדינות החברות הזדמנות לנהל מו"מ ולהציג פתרון שייתן מענה לחששותינו. אם המאמצים האלה לא יישאו פרי, נמשיך להתאים את צעדינו בהתאם".

גינויים, "דאגה עמוקה" וחששות: "מחויבים לבית הדין"

במסגרת הגינויים פורסמה הצהרה משותפת לקנדה, דנמרק, גרמניה, צרפת, איטליה, יפן, הולנד ובריטניה. שרי החוץ של המדינות אישרו מחדש את "תמיכתן הבלתי מתפשרת בבית הדין", והכריזו כי "אם ייכנסו לתוקף, לסנקציות הללו תהיה השפעה משמעותית על עבודת בית הדין, עובדיו המסורים ובני משפחותיהם". עוד ציינו שרי החוץ כי עובדי בית הדין "עובדים מדי יום כדי להביא לצדק את אלו הנאשמים בפשעים הבינלאומיים החמורים ביותר, וכדי לתמוך בקורבנות".

כצפוי גם האיחוד האירופי פרסם הצהרה בעקבות המהלך האמריקני. הנציבות האירופית מסרה כי "זה מצער מאוד שארה"ב הכריזה על כוונתה להטיל סנקציות על ה-ICC. נעבוד בצמוד לבית הדין כדי לוודא שהוא ימשיך לפעול בצורה יעילה. האיחוד האירופי תמך בקביעות בבית הדין הפלילי הבינלאומי. מאחר שיש שישה חודשי דחייה לפני שהצעדים ייכנסו לתוקפם, יש מקום לדיאלוג. האיחוד מוכן לנקוט בכל הצעדים הנדרשים שיאפשרו ל-ICC להמשיך את עבודתו. אנו מחויבים לפעול יחד עם כל הצדדים החברים באמנת רומא כדי לשמר ולכבד את עצמאות בית הדין".

מזכ"ל האו"ם: "מודאג עמוקות מההשלכות הצפויות" ( צילום: ANGELA WEISS / AFP )

בבלגיה היו נחרצים ותוקפניים יותר כלפי הצעד. שר החוץ הבלגי מקסים פרבו אמר כי הוא "מגנה בחריפות את הסנקציות החדשות של ארה"ב על בית הדין הפלילי הבינלאומי", וקרא לאיחוד האירופי להפעיל סעיף חוסם מיוחד שמאפשר לבלום יישום של חוקים בשטח האיחוד בהנחה שהם התקבלו בשטח שיפוט של מדינות שאינן חברות בו. כך למשל, בהנחה שהסנקציות האמריקניות אכן ייכנסו לתוקף, האיחוד יוכל לתמוך כלכלית בבית הדין ולטעון מבחינה משפטית שהעיצומים האמריקניים לא חלים עליו.

גם מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש, שמרבה לגנות אירועים שמתרחשים בעולם בסוף השנה, גינה כצפוי את הסנקציות. הוא פרסם הצהרה שלפיה הוא "מודאג עמוקות מההשלכות הצפויות של הסנקציות, ובפרט על יכולתו להמשיך ולמלא את תפקידיו החשובים, לרבות הטיפול במצבים שהופנו אליו על ידי מועצת הביטחון ומדינות החברות באמנת רומא". לדבריו, "ההחלטה שהתקבלה היום מהווה פגיעה קשה במאמץ המשותף שלנו לקדם צדק פלילי בינלאומי, שבית הדין הפלילי הבינלאומי הוא אחד מעמודי התווך המרכזיים שלו.

"הטלת אחריות בגין פשעים בינלאומיים ועשיית צדק עם הקורבנות הן מרכיבים מרכזיים במחויבות העולמית שלנו לשלום, לביטחון, לזכויות אדם ולחירויות יסוד. מזכ"ל האו"ם שב ומביע את תמיכתו הבלתי מסויגת בעצמאותם של בית הדין ושל בעלי התפקידים בו. המזכ"ל קורא לכל המדינות לעמוד בהתחייבויותיהן על פי המשפט הבינלאומי ולתמוך במאמצים להבטיח נשיאה באחריות לפשעים החמורים ביותר המעסיקים את הקהילה הבינלאומית. האו"ם נותר מחויב לשיתוף פעולה עם בית הדין, בהתאם להסכם היחסים שאושר על ידי העצרת הכללית ב-13 בספטמבר 2004".