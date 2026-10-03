הדיווחים על התקיפות האחרונות, שצה"ל טרם התייחס אליהם, מגיעים על רקע שלל מקרי אלימות נוספים מצד "נערי גבעות" - מקרים שלא רק מקשים מאוד על הצבא ומוסיפים לעומס הגדול ממילא על הלוחמים, אלא גם מעוררים חשש מהצתת גזרת איו"ש ומגבירים את הלחץ הבינלאומי על ישראל, עם אזהרות שנשמעות על

סנקציות נוספות שמתוכננות

. מוקדם יותר השבוע, בלילה שבין שני לשלישי, עוררה סערה תקרית אלימה נוספת, שבה

כ-100 פורעים יהודים פשטו על הכפר ג'אלוד סמוך לשכם