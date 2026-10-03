התקשורת הפלסטינית מדווחת בצהריים (יום שבת) על כמה פלסטינים שנפצעו בתקיפות של מתנחלים בשטחי יהודה ושומרון, במהלך עונת מסיק הזיתים. לפי הדיווחים בין הפצועים גם גבר כבן 50 שהוכה ב"אלימות קשה" ועם אלות בכפר אוסרן, דרומית לשכם, ובתיעוד שהופץ משם הוא נראה שוכב על הקרקע עם כתמי דם רבים על גופו ופניו.
בסוכנות הידיעות הפלסטינית "וופא" נטען כי "מתנחלים, בחסות כוחות צה"ל, החריפו היום את תקיפותיהם נגד חקלאים ורכושם במספר מוקדים בגדה המערבית, על רקע עונת מסיק הזיתים". בדיווח נטען כי באוסרין, בורין וביתא הותקפו חקלאים במהלך המסיק. לפי הדיווח כמה בני אדם נפצעו, בהם כאמור בן ה-50 באוסרין וכן בן 47 שנפצע לאחר ש"הוכה בידי חיילי צה"ל" בביתא. באל-מורייר נגרם נזק לעצי זית ולגידולים, ובעקרבא נעצרו שני צעירים במהלך המסיק.
עוד נטען בדיווחים הפלסטיניים כי צה"ל עיכב כמה תושבים שניסו להגיע לאדמותיהם באזור אל-ערמה בעיירה ביתא. בהמשך דווח גם כי מתנחלים הציתו אש בשטחי פלסטינים תושבי בית אימרין וג'בע, צפונית-מערבית לשכם.
הדיווחים על התקיפות האחרונות, שצה"ל טרם התייחס אליהם, מגיעים על רקע שלל מקרי אלימות נוספים מצד "נערי גבעות" - מקרים שלא רק מקשים מאוד על הצבא ומוסיפים לעומס הגדול ממילא על הלוחמים, אלא גם מעוררים חשש מהצתת גזרת איו"ש ומגבירים את הלחץ הבינלאומי על ישראל, עם אזהרות שנשמעות על סנקציות נוספות שמתוכננות. מוקדם יותר השבוע, בלילה שבין שני לשלישי, עוררה סערה תקרית אלימה נוספת, שבה כ-100 פורעים יהודים פשטו על הכפר ג'אלוד סמוך לשכם, בזמן שצה"ל ניסה להשיב למקום משפחה פלסטינית שגורשה מביתה וניסתה לשוב אליו. בית המשפחה הוצת, ואיתו גם מבנים נוספים בכפר. שלושה לוחמי מג"ב נפצעו קל בהתפרעויות.