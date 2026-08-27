על אף שחוק הפטור ממעצר עריקים חרדים הוקפא בידי בג"ץ, בחודש האחרון צומצמה משמעותית הפעילות היזומה לאתרם. רובם המכריע של 40 הצעירים החרדים שנמצאים כיום בבית הכלא הצבאי, נעצרו במפגש אקראי עם שוטרים או בניסיונות לצאת מהארץ. כמחצית מהם זוהו בנתב"ג, כשמטרתם הייתה להגיע לאירופה - ומשם להמשיך לאוקראינה כדי להעביר את תפילות ראש השנה בקברו של רבי נחמן מברסלב.
מוקדם יותר היום, לקראת החגים, פרסם צה"ל סרטון בינה מלאכותית - שכבר הוסר בשל הביקורת שספג - בו דמות של חרדי במדים, מייעצת לעריקים חרדים שבדרכם לחו"ל כיצד להימנע ממעצר בשדה התעופה. בסרטון, הדמות מציעה לחרדים להגיע עם הצו שקיבלו ללשכת הגיוס, למסור את פרטיהם האישיים ואז לצאת כחוק לחו"ל, מבלי להיעצר על ידי הרשויות בנתב"ג.
יש לציין כי ברחוב החרדי התעלול מוכר גם בלי הסרטון של הצבא, וחרדים רבים משתמשים בו כדי לצאת לחו"ל. כמובן שהם אינם מתגייסים בסופו של דבר. רבנים מהחסידות קראו בעבר שלא להסתכן במעצר כדי להגיע לאומן, ולהישאר בארץ. כמו כן הדגישו רבנים אחדים כי אין להסכים לגיוס או להתחיל שלבי חיול בשביל לקבל אפשרות לטוס.
בכל הנוגע לאכיפת החוק, בצה"ל אמרו כי המשטרה לא מספקת את הליווי הדרוש. במשטרה מנגד אמרו כי ישנו נוהל שמחייב גם אותה והיא עומדת בו. בתוך כך, ירידת המעצרים גרמה להרגעת השטח וצמצום ההפגנות וחסימות הכבישים מצד הפלגים הלוחמנים יותר המתנגדים לגיוס.
ההפגנות, כפי שציינה היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה בתשובתה לבג"ץ, מקשות על ביצוע מעצרי עריקים: "גורמי הצבא והמשטרה דיברו על הקושי המשמעותי שקיים בביצוע פעולות יזומות ובמעצר משתמטים בני הציבור החרדי בעת הזו, לאור הפרות סדר רחבות ההיקף הנלוות לכך. ההתמודדות עם הפרות הסדר הללו דורשת הקצאת משאבים משמעותית".
מאז ימי "בין הזמנים", היו שתי הפגנות על מעצר עריקים שדווח לארגוני המחאה נגד הגיוס. אחד מהם היה של צעיר חרדי שנחקר בפרשה הנבדקת בלהב 433 - ובתום החקירה עלה שהוא עריק והוא הועבר למשטרה הצבאית; וכן השבוע בוצע מעצר נוסף יזום. כאמור, כל שאר המעצרים היו בנתב"ג או במפגש אקראי עם שוטרים - ולא במסגרת פעילות יזומה.