בידי בג"ץ, בחודש האחרון צומצמה משמעותית הפעילות היזומה לאתרם. רובם המכריע של 40 הצעירים החרדים שנמצאים כיום בבית הכלא הצבאי, נעצרו במפגש אקראי עם שוטרים או בניסיונות לצאת מהארץ. כמחצית מהם זוהו בנתב"ג, כשמטרתם הייתה להגיע לאירופה - ומשם להמשיך לאוקראינה כדי להעביר את תפילות ראש השנה בקברו של רבי נחמן מברסלב.

בידי בג"ץ, בחודש האחרון צומצמה משמעותית הפעילות היזומה לאתרם. רובם המכריע של 40 הצעירים החרדים שנמצאים כיום בבית הכלא הצבאי, נעצרו במפגש אקראי עם שוטרים או בניסיונות לצאת מהארץ. כמחצית מהם זוהו בנתב"ג, כשמטרתם הייתה להגיע לאירופה - ומשם להמשיך לאוקראינה כדי להעביר את תפילות ראש השנה בקברו של רבי נחמן מברסלב.

כיצד להימנע ממעצר בשדה התעופה. בסרטון, הדמות מציעה לחרדים להגיע עם הצו שקיבלו ללשכת הגיוס, למסור את פרטיהם האישיים ואז לצאת כחוק לחו"ל, מבלי להיעצר על ידי הרשויות בנתב"ג.

כיצד להימנע ממעצר בשדה התעופה. בסרטון, הדמות מציעה לחרדים להגיע עם הצו שקיבלו ללשכת הגיוס, למסור את פרטיהם האישיים ואז לצאת כחוק לחו"ל, מבלי להיעצר על ידי הרשויות בנתב"ג.