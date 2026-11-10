הכנסת ה-26 שתושבע היום (שלישי) תכלול לא מעט נציגים שהם או בני משפחותיהם נפגעו באופן ישיר ב-7 באוקטובר ובמלחמה לאחר מכן. בין השאר מדובר בחמישה בני משפחות שכולות בקרבה ראשונה מהטבח עצמו.
רפי בן שטרית, מספר 2 בסיעת ישראל ביתנו, שכל את בנו אלרואי בן שטרית ז"ל בבוקר 7 באוקטובר, בקרב הבלונאים בנחל עוז. בן שטרית, ראש העיר בית שאן לשעבר, היה מראשי פורום משפחות "מועצת אוקטובר" שנאבקות על הקמת ועדת חקירה ממלכתית לחקר הטבח ועל החלפת ממשלת נתניהו.
ח"כ נוסף בישראל ביתנו הוא שרון שרעבי, אחיהם של יוסי ואלי שרעבי מבארי שנחטפו לרצועת עזה ב-7 באוקטובר. אלי שרעבי שרד את השבי וחזר בעסקת החטופים בינואר 2025, אולם יוסי שרעבי ז"ל נרצח בשבי וגופתו הושבה לקבורה בישראל.
בליכוד, טליק גואילי, אימו של שוטר יס"ם רס"ר רן גואילי ז"ל שנפל בקרב ההגנה על קיבוץ עלומים וגופתו הושבה ארצה במבצע מורכב, שוריינה במקום ה-9 במפלגה.
אלישע מדן, שנפצע קשה בתחילת התמרון בבית חנון בנובמבר 2023, ואיבד את שתי רגליו, שוריין במקום ה-15 ברשימת הליכוד.
יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט, שקיבל מהנשיא את המנדט להרכבת הממשלה, שכל את בנו גל מאיר איזנקוט ז"ל בתחילת המלחמה, בעודו היה שר בקבינט המלחמה. בריאיון ל-ynet לפני הבחירות אמר כי החלום האישי שלו הוא לראות את בנו שוב.
במקום ה-10 ברשימתו של איזנקוט נמצאת שירה שפירא, אימו של ענר שפירא ז"ל שנפל ב-7 באוקטובר בקרב הירואי מול מחבלים ב"מיגונית המוות" בעוטף, כאשר בלם בגופו רימונים שנזרקו על ידי המחבלים, וזרק אותם שוב ושוב בחזרה אליהם - ובכך הציל רבים בתוך המיגונית. שפירא עלתה הבוקר לקברו של בנה, לפני השבעת הכנסת.
מיכל נגרי, מקום 7 במפלגת ביחד של נפתלי בנט, שכלה את בנה רועי נגרי ז"ל בקרב בקיבוץ בארי ב-7 באוקטובר. היא הייתה בעברה מנכ"לית עיריית רעננה ועסקה בחינוך, ובשנות המלחמה עסקה בקידום השוויון בנטל.
משה פייגלין, יו"ר מפלגת זהות שרץ יחד עם הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ', במקום השני ברשימה המאוחדת של הסיעות, שכל את נכדו יאיר לוין ז"ל, לוחם סיירת גבעתי שנפל בקרב ברפיח ביוני 2024.
במפלגת הדמוקרטים של יאיר גולן, עמרי רונן מוצב במקום החמישי. סבתו נירה רונן ז"ל, ממקימות כפר עזה, נרצחה על ידי מחבלי חמאס בטבח 7 באוקטובר.