על רקע ההצהרות הסותרות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בנוגע למצב השיחות לסיום העימות הצבאי בין האמריקנים לאיראן - המצב בשטח ממשיך להיות מתוח. חיל הים של משמרות המהפכה מסר היום (רביעי) כי שתי מכליות נפט עלו על מקושים ונפגעו בזמן ש"הפליגו בנתיב לא בטוח" במצר הורמוז.

התיעוד שהפיצה איראן מהתקרית בהורמוז





על פי ההודעה האיראנית "שתי הספינות בוערות והצוותים נטשו אותן". על פי צבא איראן: "חיל הים מנטר את האזור שממזרח למצר הורמוז ושומר על שליטה בו. מעבר בטוח דרך מצר הורמוז מחייב תיאום עם הכוחות האיראניים וציות לתקנות הימיות". האיראנים אף פרסמו סרטון שבו נראת מכלית שנפגעה ועמוד אש ועשן נראה בתוך המים.

בתוך כך בטהרן ממשיכים ברטוריקה לוחמנית נגד ארצות הברית וישראל. הרמטכ"ל של איראן עלי עבדאללה צוטט בתקשורת המקומית כאומר: "אנחנו מזהירים את ארצות הברית ואת ישראל כי התקיפות הקודמות הן רק ההתחלה. אם תהיה טעות חישוב נוספת, הם ייתקלו במכות הרסניות יותר. האיומים המושמעים על ידי כוחותינו מציאותיים, ומבוססים על היכולות והמשאבים העומדים לרשותנו".

מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, אמר בראיון לערוץ אל-מיאדין הלבנוני כי אף חלקיק גרעיני לא ייצא מאיראן וכי הרפובליקה האיסלאמית תעשה בחומר הזה שימוש לצורך בניית ספינות וצוללות". לדברי רזאי: "כל תקיפה אמריקנית חדשה תיענה במתקפות נגד בסיסים צבאיים של ארה"ב, כולל אלה הממוקמים באזורים מרוחקים יותר.

רזאי, שביקר בשבוע שעבר במוסקבה ונפגש בקרמלין עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, המשיך ואמר כי "סיום המלחמה בכל החזיתות במערב אסיה ובפרט בלבנון, הוא אחד התנאים הבסיסיים שלנו. לא נאפשר אפילו לחלקיק אחד של חומר גרעיני מועשר לצאת מגבולות איראן. הבהרנו לידידינו הרוסים שהחומרים המועשרים יישארו באיראן, וכי נעשה בהם שימוש בעצמנו. אנחנו זקוקים לחומרים מועשרים לצורך תכנון ספינות וצוללות המונעות באנרגיה גרעינית. הגענו לרמה מתקדמת של לוחמה אלקטרונית, המאפשרת לנו להשתלט על כטב"מים אמריקניים ולהפיל אותם".

מוחסן רזאי מתארח בקרמלין





נשיא איראן מסעוד פזשכיאן, שייצא היום לוועידת האקלים בטורקיה, בחר להתייחס היום לפרסומים שלפיהם ארצות הברית שוקלת להשתמש לראשונה ב"אם כל הפצצות" נגד איראן, אם הלחימה תחודש. פזשכיאן כתב ברשת X: "הם (האמריקנים - לב"א) פתחו במלחמה בטענה שהם מונעים מאיראן להשיג נשק גרעיני. לאחר מכן הם עשו שימוש בטיל ה-PrSM באזור לאמרד בפעם הראשונה. כעת הם שולפים את אם כל הפצצות כדי לקדם מהלכים דיפלומטיים באמצעות איומים. מי זה שמאיים על השלום והביטחון העולמיים?".

בנוגע לוועידת האקלים בטורקיה אמר נשיא איראן: "זו הזדמנות חשובה להציג את עמדתה של איראן בנוגע להרס הסביבה על ידי התוקפים. זו הזדמנות לקיים שיח עם ראשי מדינות שונים ולהציג את עמדת איראן בנוגע להשפעה ההרסנית של המלחמה על הסביבה. בפסגה נדון בפעולות שנקטו ארה"ב וישראל, שהובילו להרס הסביבה".

בתוך כך, באיראן פורסם היום כי נתפסו חמישה פעילים בתא שפעל בשיתוף פעולה עם גורמי מודיעין מארצות הברית וישראל ותכנן לבצע פעולות טרור במחוזות טהרן, אלבורז וכרמאנשאה. נטען כי אותם הגורמים שנתפסו לקחו חלק גם במחאות באיראן בינואר האחרון.

בדרך לוועידת האקלים. נשיא איראן פזשכיאן

ברשת בלומברג פורסם אמש דיווח לפיו במערב מעריכים שאיראן יכולה לייצר כ-50 טילים בליסטיים מדי חודש. לפי ההערכות, בידי האיראנים נותרו לפחות 1,700 טילים בליסטיים - והם פועלים לייצר עוד, בקצב נמוך יותר מזה שהיה להם לפני המלחמה - כזה שמוערך בחצי. לפי גורמי מודיעין מערביים, רוסיה מסייעת לאיראן בנשק התקפי - אבל לא ברור באיזו כמות, ובאילו מספרים.

אחת השאלות שנותרו פתוחות אחרי מבצע "שאגת הארי" נוגעת לתוצאותיו בתחום הגרעין האיראני. המבצע נמשך זמן רב מעבר להערכות המוקדמות, ובמהלכו נשמעה ביקורת על כך שהעיסוק במטרות הגרעין לא עמד במרכז הפעילות כפי שציפו חלק מהגורמים. בפועל, מרבית התקיפות התמקדו בתשתיות צבאיות, בתשתיות אנרגיה ובמטרות הקשורות למשטר ולסמלי השלטון.

חילוקי דעות בבית הלבן

בכיר ישראלי שנחשף לדילמה האמריקנית על חידוש הלחימה באיראן סיפר על ויכוחים סוערים בין יועציו השונים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, ואמר כי "אי אפשר לדעת מה בסוף יחליט הנשיא". מצד אחד, מפקד פיקוד המרכז של ארה"ב (סנטקום) בראדלי קופר ושר ההגנה פיט הגסת' לוחצים לחדש את המלחמה בניסיון לחסל באופן סופי את האיום האיראני, אך מאידך ראש המטות המשולבים דן קיין מציג עמדה הססנית הרבה יותר. הסגן ג'יי די ואנס והיועצים סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר מתנגדים בתוקף לחידוש הלחימה ומעדיפים להמשיך את המגעים בערוץ הדיפלומטי.