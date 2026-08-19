יו"ר הדמוקרטים, יאיר גולן, מתח הערב (יום רביעי) ביקורת חריפה על ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואמר כי " התקיפה בסוריה היא מהלך מתריס ומסוכן, שמקרב אותנו לעימות עם טורקיה ומעמיק את הקרע עם בעלות הברית שלנו, ובראשן ארצות הברית. שוב כוח צבאי מופעל משיקולים פוליטיים ושוב ישראל משלמת בביטחון את המחיר". מנגד, נתניהו התייחס לתקיפה ואמר ש"לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה".

התייחסות רה"מ נתניהו לתקיפה בסוריה ( צילום: מתוך עמוד הטלגרם של בנימין נתניהו )





לטענת גולן, "נתניהו מוכיח שוב שהוא גורם קיצוני ולא אמין, שאי אפשר לסמוך עליו ובטח שלא לבנות איתו מהלך אזורי יציב. כך הוא שוחק את האמון בישראל, מרחיק מאיתנו שותפות ובעלות ברית. ישראל צריכה הנהגה שיודעת להפעיל כוח כדי להשיג ביטחון, לא כדי לייצר עוד מלחמה בשביל הישרדות פוליטית".

מהליכוד נמסר בתגובה לדברים של יו"ר הדמוקרטים כי "לא מפליא שיאיר גולן, שקורא להקמת מדינת טרור פלסטינית בלב ישראל, מוכן לאפשר התבססות צבאית של טורקיה בסוריה, שראש הממשלה נתניהו הודף בתוקף. יאיר גולן זה האיש שמיועד להיות שר ביטחון בממשלת איזנקוט, ליברמן ומנסור עבאס". על כך השיב סגן הרמטכ"ל לשעבר: "נתניהו, האחראי לטבח 7 באוקטובר שבלשכה שלו התבססה קטאר, ושר ההשתמטות הכושל שלו, לא ילמדו אותי ביטחון. מעולם ישראל לא הייתה במצב חירום ביטחוני - בכל החזיתות - כמו במשמרת של ממשלת הכישלון. כדי להשיג ביטחון צריך קודם כל לשלוח אותם הביתה - וזה בדיוק מה שנעשה".

במקביל, ראש הממשלה נתניהו התייחס הערב לתקיפה בסוריה ואמר: "אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה, כי היא מאיימת עלינו ואת זה הבהרנו באופן כללי. ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית לקו שלה, קרוב לחלב, והעברנו מסר - Don't. המסר עבר, אבל כנראה שלא שמעו אותו. אז דאגנו שיבינו".

גלריה יאיר גולן ובנימין נתניהו ( צילום: עמית שאבי, שלו שלום, אמיל סלמן, חיים גולדברג/פלאש90 )

גולן התייחס לתקיפה הישראלית בבסיס חיל האוויר אבו א-דוהור שבצפון-מערב סוריה, סמוך לגבול הטורקי, בלילה שבין שני לשלישי. לפי התקשורת הסורית, לפחות שמונה תקיפות פגעו במסלול ובמתקנים בבסיס, ללא נפגעים. לשכת ראש הממשלה אישרה בהמשך כי ישראל עמדה מאחורי התקיפה, וטענה כי סוריה עמדה להפר את ה"סטטוס-קוו הביטחוני" באמצעות מתן אפשרות לכוחות טורקיים להתפרס בבסיס. בירושלים טענו כי דמשק הוזהרה שמהלך כזה ייחשב איום על ביטחון ישראל.

ברשת "אל אחבאר", המזוהה עם חיזבאללה, נכתב הבוקר כי התקיפה גרמה נזק לארבעת מסלולי ההמראה בשדה התעופה, בנוסף לנזק משמעותי לתשתיות שלו. הבסיס, שלא היה פעיל במשך יותר מעשור, עבר בתקופה האחרונה עבודות שיקום, ולפי גורמים סוריים משלחת טורקית אף ביקרה בו שעות לפני התקיפה כדי לבחון את העבודות.

טורקיה היא אחת התומכות המרכזיות בשלטונו של נשיא סוריה אחמד א-שרע, ומאז נפילת משטר אסד הרחיבה את שיתוף הפעולה עם דמשק, בין היתר בתחום הצבאי ובהכשרת הכוחות הסוריים. בישראל עוקבים בדאגה אחר התבססות ההשפעה הטורקית בסוריה, ובפרט אחר אפשרות של נוכחות צבאית טורקית בבסיסים במדינה.

ארדואן וא-שרע. מאבק על עתידה של סוריה ( צילום: AFP PHOTO / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT )

אנקרה דחתה את הטענות הישראליות והאשימה את נתניהו בניסיון להצדיק תקיפות שפוגעות בריבונות הסורית. הממשל הטורקי אף קשר את המהלך למערכת הבחירות בישראל וטען כי נתניהו מקדם "מדיניות מערערת יציבות" משיקולים פוליטיים. היחסים בין ישראל לטורקיה הידרדרו משמעותית בשנים האחרונות, תחילה על רקע המלחמה בעזה ובהמשך בשל המאבק על עתידה של סוריה וההשפעה עליה. אף שבין שתי המדינות הוקם מנגנון תיאום שנועד למנוע חיכוך בין צבאותיהן בשטח הסורי, התקיפה האחרונה המחישה עד כמה הפערים ביניהן נותרו עמוקים.

גם בוושינגטון מתחו ביקורת חריגה על התקיפה . השליח האמריקני המיוחד לסוריה תום ברק הגדיר אותה "הסלמה מיותרת" שאינה תורמת ליציבות האזורית. לדבריו, ארה"ב פועלת לקידום מנגנון תיאום בין ישראל, סוריה וטורקיה כדי למנוע אי-הבנות או הידרדרות לעימות ישיר. ברק ציין כי הטורקים לא קיבלו התרעה מוקדמת על התקיפה - מצב שלדבריו עלול היה להוביל לתגובה צבאית ולחיכוך מסוכן בין שתי בעלות ברית מרכזיות של ארה"ב.

הרמטכ"ל זמיר בשטח סוריה, היום ( צילום: דובר צה"ל )





הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר ביקר היום באוגדה 210 בשטח סוריה ושיגר מסר לשלטון בדמשק, וגם לטורקיה. "אנחנו פועלים במציאות רב-זירתית, שבה האתגרים משתנים ומתפתחים כל העת, הזירה הסורית היא אחת מהן", אמר. "אנחנו רואים את המתרחש ועוקבים אחר השינויים בחזית הסורית - עלינו להיערך אליהם בהתאם. לא נאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולותינו ונדע להפעיל את העוצמה שלנו בצורה מדויקת איפה שצריך ומתי שצריך".

לדברי זמיר, "עלינו למנוע התפתחות של איומי טרור, ובמקביל למנוע היווצרות של איום צבאי משמעותי על גבולותינו. גם בסוריה יצרנו מרחב הגנה קדמי המהווה חיץ בחזית היישובים ובו כוחותינו פועלים". למעשה, הביקור של זמיר יחד עם התקיפה, משלימים את המסר שביקשה ישראל להעביר למי שרוצה להתבסס בסוריה".

תיעוד לוויין של הקמת מסלול ההמראה מחדש בשדה התעופה הצבאי שתקפה ישראל - שינוי ובנייה מחודשת על פני ארבעה חודשים השנה ( צילום: מתוך X )

העיתונים בטורקיה אחרי התקיפה ( צילום: מתוך העיתוון Türkiye )

התקיפה עוררה תגובות קשות בטורקיה, והכותרת של העיתון "Türkiye", שתומך בעמדות של משטר ארדואן, הכריזה שמדובר ב"פרובוקציה קשה של ישראל". בכותרת המשנה נכתב: "מטוסי קרב ישראליים הפציצו שדה תעופה צבאי באדליב – כ-55 ק"מ בלבד מגבולה של טורקיה. השדה המיועד להצבת מערכות מכ"ם והגנה אווירית - ובכך ביצעו (הישראלים) פרובוקציה של מלחמה". עם זאת, למרות הטון התקיף, ההצהרות לא קיבלו בולטות מיוחדת ולרוב נבלעו בדיווחים אחרים.