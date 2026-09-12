אחרי ההשתלטות: מיום חמישי האחרון ועד היום (שבת) בשעות הצהריים עשרות אלפי תימנים עזבו את מחוז תעז והמחוזות הסמוכים לו, בצל כיבוש העיר האסטרטגית אל-מוחא שלחופי הים האדום בידי המורדים החות'ים והשגת השליטה על מצר באב אל-מנדב. "לא יכולנו לקחת שום דבר, גם המים יקרים", אמר ל"ניו יורק טיימס" תושב המחוז עומר עבד אל-עזיז אל-חמיארי.

גלריה עקורים בתימן ( צילום: AP Photo/Abdulnasser Alseddik )

"חלק ניסו להציל את הילדים" ( צילום: AP Photo/Abdulnasser Alseddik )

הוא סיפר לעיתון האמריקני כי "לקחנו רק את הבגדים שלבשנו, מה שהיה עלינו. לא יכולנו לקחת איתנו שום דבר בגלל התוואי הקשה של השטח. השארנו את כל הרכוש. אני לא יודע איך נשלם על אוכל. מחירי הקמח והאורז בשוק זינקו, גם מחיר המים גבוה ואפשר להשיג אותם רק במכלים". אל-חמיארי עבר להתגורר בבית גיסו, ולדבריו הותיר מאחור את השדות שעבד ואת חיות המשק של המשפחה.

אלא שמנגד, החות'ים טוענים כי "שחררו" את האזורים משליטת הסעודים, שתומכים בממשלת תימן הלגיטימית במלחמתה במורדים. "החנינה הנשיאותית תיושם עבור כל מי שיניח את נשקו ויחדל מלמלא אחר הוראות המשטר הסעודי", מסרו החות'ים עם כניסתם למחוז. "אנחנו קוראים לתושבי 'האזורים המשוחררים' לשתף פעולה ולדווח לכוחות הביטחון על כל תנועה חשודה. נשיב את המצב לקדמותו ונטפל בבעיות שיצרו מעשיהם של שכירי החרב של המשטר הסעודי".

בינתיים, הערב הופעלו התרעות בסעודיה ושני בני אדם נפצעו מפגיעת שיגור חות'י בג'יזאן בירת מחוז ג'אזאן. ההגנה האזרחית בסעודיה דיווחה כי מסגד נפגע ונגרם נזק לכמה כלי רכב.

"הצטופפנו 34 בני אדם במשאית הובלות"

החות'ים, כאמור, מנסים להציג את סעודיה כאויבת של העם התימני וכאחראית על המצור שהוטל על תימן. אלא שהאזורים ש"שוחררו", כלשונם, סובלים מעוני קיצוני, מחלות, גיוס בכפייה (של ילדים ומבוגרים כאחד) ומעצרים שרירותיים. המשאבים שנותרו באזורים אלו מופנים לשירות הלוחמים החות'ים ומנהיגיהם - במקום עבור התושבים שנעקרו מבתיהם.

גורם ביטחוני בתימן אמר בשיחה עם ynet כי "המצב קשה מאוד. יש נפגעים רבים. המורדים פועלים נגד חפים מפשע". משרד החוץ של ממשלת תימן קרא לקהילה הבינלאומית "לפעול בדחיפות בנוגע להשלכות ההומניטריות של ההסלמה מצד החות'ים". הם מסרו כי "התרחבות האיום לעבר המצר מגבירה את הסכנה לאזרחים".

גם עבד אל-ג'באר עלי האדי, תושב אל-ואזעיה שבמחוז תעז, נמנה עם יותר מ-45 אלף העקורים שעזבו את בתיהם בימים האחרונים. הוא אמר לעיתון א-שרק אל-אוסט הסעודי כי "איש לא הבין לגמרי מה קורה. פרצו כאוס ובהלה. כולם רצו להימלט. חלק ניסו להציל את הילדים, לאחרים היו רק צאן ובקר. נשים בכו. כולם חיפשו איך להיחלץ".

"מחיר המים גבוה ואפשר להשיג אותם רק במכלים" ( צילום: Khaled ZIAD / AFP )

( צילום: AP Photo/Abdulnasser Alseddik )

אל-מקדאד האשם שנמלט עם משפחתו סיפר: "היה קשה לקחת איתנו משהו. אנחנו רוצים שהמלחמה תיפסק כדי שאנשים יוכלו לחזור לבתיהם". הוא תיאר בפני העיתון הסעודי איך מילט את משפחתו מהמחוז לאחר שפגזים נחתו ליד ביתם ופצעו את אחיינו: "הדרך היחידה לבית החולים הייתה במשאית הובלות של חומרי בניין. הצטופפנו 34 בני אדם. לקחנו תיק אחד קטן".

העיתון הסעודי דיווח על שיירות העקורים, שהיו מלאות ברכבים, אופנועים ואלפים רבים של תושבים שנמלטו רגלית, שלוו גם על-ידי בעלי חיים. עבור רבות מהמשפחות, כך נכתב, העקירה הייתה למעשה מנוסה מהירה שנבעה מפחד ללא החלטה מקדימה. אלו שלא יכלו לעזוב מצאו את עצמם לכודים תחת שליטת החות'ים, בסכנת פשיטות ומעצרים. בין היתר דיווחו באזורים אלו גם על ביזות וגניבות מרובות, כאשר לפי העיתון המורדים לקחו משפחות שלמות כבנות ערובה במטרה לפתות את קרובי המשפחות להסגיר את עצמם לאחר שלחמו לצד הכוחות הסעודים.

כך גם משפחתו של מוחמד מעיר הנמל אל-מוחא, שעזב באמצע הלילה. הוא סיפר לסוכנות הידיעות הצרפתית AFP כי "העיר הייתה אפוקליפטית. כנופיות בזזו אותנו כשנמלטנו". מוחמד חודיירי, תושב אחר מהעיר, אמר ל"גרדיאן" הבריטי כי "ההתקפות נמשכות. זה אסון. אנחנו הצלחנו לצאת אבל אחרים נלכדו".

אין תקציב, אין סיוע

ב"ניו יורק טיימס" הזכירו כי תוכנית המזון העולמית של האו"ם הושעתה בתימן בשל מחסור במימון. קרל סקאו, המנכ"ל בפועל של הארגון, אמר לעיתון האמריקני כי ביקר בתימן רק בשבוע שעבר וביקר בכמה מחנות עקורים. "ילדים לא הולכים לבית הספר. התושבים מוכרים את חפצי המשפחה בשביל מזון", אמר.

"מחוץ למרפאות יש תורים ארוכים של אימהות עם ילדים שסובלים מתת תזונה. הן מתקשות לממן אפילו ארוחה אחת ביום לילדים. תימן לא סובלת רק מהלחימה. מזג האוויר משבש לחלוטין את התפוקה המקומית - שממילא מצומצמת. גם השיבושים בנתיבי השיט גורמים לעלייה במחירים. בצורות ושיטפונות פגעו בחקלאות".