לא ממהר לתמוך בנתניהו: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר היום (שני) כי הוא עשוי לתמוך במועמד בבחירות בישראל, אך לא ציין במי. "אני חושב שהכי ראוי מבחינתי להישאר מחוץ למערכת הבחירות הזו", הבהיר בשיחה עם כתב FOX NEWS, אך מיד לאחר מכן ציין: "ייתכן שאתמוך במישהו".
זו אינה הפעם הראשונה שטראמפ נשאל אם יתמוך במועמד בבחירות בישראל, כפי שעשה במערכות בחירות רבות ברחבי העולם, אך שוב הוא התחמק ולא סיפק תשובה נחרצת. רק לפני חודשיים הוא נשמע נחרץ הרבה יותר כשאמר כי "סביר מאוד" שיתמוך בראש הממשלה בנימין נתניהו בבחירות הקרובות. "יש לי מערכת יחסים טובה עם ביבי, אבל הוא צריך להיות יותר רציונלי", אמר אז.
טראמפ, יש לציין, מדגיש שוב ושוב כי מערכת היחסים שלו עם ראש הממשלה נתניהו טובה מאוד, אך עד כה נמנע מלספק הצהרה פומבית שיתמוך בו בבחירות ב-27 באוקטובר. בחודש שעבר נשאל בריאיון ברדיו אם יש בישראל אדם שמתאים יותר מנתניהו לתפקיד, וטראמפ השיב אז: "אני לא מכיר את רוב האחרים. אני מכיר חלק מהם, כמובן, אבל אני לא מכיר את רובם".
מערכת היחסים בין טראמפ ונתניהו ידעה עליות וירידות מכניסתו של הראשון חזרה לבית הלבן. רה"מ אמנם ביקר שבע פעמים בבית הלבן בקדנציה הנוכחית של הנשיא האמריקני - יותר מכל מנהיג אחר - אך פגישתם האחרונה הייתה הקצרה ביותר, נערכה בנוכחות בכירים ולא כללה הצהרות משותפות לאחר מכן. רה"מ אומנם שכן בבלייר האוס, אך בנחיתה הוא לא התקבל בשטיח אדום.
עדויות נוספות למה שנראה כמו אובדן אמון, ניתן לראות בכך שממשל טראמפ לא עדכן את ירושלים על עסקת הגרעין האזרחי עם סעודיה או על כוונות הבית הלבן בהמשך המלחמה עם איראן. כמו כן, אמירתו של שר הביטחון כ"ץ על כך שצה"ל יישאר ברצועת הביטחון בלבנון, זכתה לתגובת מחלקת המדינה האמריקנית, כי הדבר "מנוגד להסכם". גם האירועים בקוסרה הובילו ללחצים ומסרים זועמים מהקפיטול, בתמיהה אם "יש בישראל אנרכיה".