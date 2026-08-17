נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר היום (שני) כי הוא עשוי לתמוך במועמד בבחירות בישראל, אך לא ציין במי. "אני חושב שהכי ראוי מבחינתי להישאר מחוץ למערכת הבחירות הזו", הבהיר בשיחה עם כתב FOX NEWS, אך מיד לאחר מכן ציין: "ייתכן שאתמוך במישהו".

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר היום (שני) כי הוא עשוי לתמוך במועמד בבחירות בישראל, אך לא ציין במי. "אני חושב שהכי ראוי מבחינתי להישאר מחוץ למערכת הבחירות הזו", הבהיר בשיחה עם כתב FOX NEWS, אך מיד לאחר מכן ציין: "ייתכן שאתמוך במישהו".

לא ממהר לתמוך בנתניהו: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר היום (שני) כי הוא עשוי לתמוך במועמד בבחירות בישראל, אך לא ציין במי. "אני חושב שהכי ראוי מבחינתי להישאר מחוץ למערכת הבחירות הזו", הבהיר בשיחה עם כתב FOX NEWS, אך מיד לאחר מכן ציין: "ייתכן שאתמוך במישהו".

זו אינה הפעם הראשונה שטראמפ נשאל אם יתמוך במועמד בבחירות בישראל, כפי שעשה במערכות בחירות רבות ברחבי העולם, אך שוב הוא התחמק ולא סיפק תשובה נחרצת. רק לפני חודשיים הוא נשמע נחרץ הרבה יותר כשאמר כי "סביר מאוד" שיתמוך בראש הממשלה בנימין נתניהו בבחירות הקרובות. "יש לי מערכת יחסים טובה עם ביבי, אבל הוא צריך להיות יותר רציונלי", אמר אז.

זו אינה הפעם הראשונה שטראמפ נשאל אם יתמוך במועמד בבחירות בישראל, כפי שעשה במערכות בחירות רבות ברחבי העולם, אך שוב הוא התחמק ולא סיפק תשובה נחרצת. רק לפני חודשיים הוא נשמע נחרץ הרבה יותר כשאמר כי "סביר מאוד" שיתמוך בראש הממשלה בנימין נתניהו בבחירות הקרובות. "יש לי מערכת יחסים טובה עם ביבי, אבל הוא צריך להיות יותר רציונלי", אמר אז.

זו אינה הפעם הראשונה שטראמפ נשאל אם יתמוך במועמד בבחירות בישראל, כפי שעשה במערכות בחירות רבות ברחבי העולם, אך שוב הוא התחמק ולא סיפק תשובה נחרצת. רק לפני חודשיים הוא נשמע נחרץ הרבה יותר כשאמר כי "סביר מאוד" שיתמוך בראש הממשלה בנימין נתניהו בבחירות הקרובות. "יש לי מערכת יחסים טובה עם ביבי, אבל הוא צריך להיות יותר רציונלי", אמר אז.