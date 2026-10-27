במקביל לבחירות בישראל: הבוקר (שלישי) פתחו כוחות הביטחון בפעילות באזור שכם. על פי הודעת צה"ל, הצבא - בשיתוף מג"ב איו"ש ושב"כ - פועלים לסיכול טרור כחלק ממבצע נרחב שיתקיים באזור בימים הקרובים. נמסר כי צפויים מעצרים של מבוקשים העוסקים בטרור, סריקות מבנים שלגביהם קיים מידע מודיעיני על הימצאות נשקים, וכן הריסת אנדרטאות למחבלים.
בשלב זה לא מדובר בפינוי תושבים בשכם ובכפרים שסביבה, כפי שנעשה בחברון אחרי הפיגוע בשבוע שעבר שבו נהרגו סמ"ר רון יונתן רויטמן ז"ל וסמל יובל שי סוילם ז"ל, אולם המבצע אמור להימשך כמה יממות.
בינתיים מדווחים הפלסטינים שכוחות צה"ל הרסו כבר 10 אנדרטאות המנציחות מחבלים, בין השאר בכפרים רוג'יב, עזמוט, מדמא, עארק בורין, ובעיירה בית פוריק.
כאמור המבצע נפתח במקביל לפעילות של חטיבת הצנחנים ויחידת מגלן שנמשכת בחברון. בצה"ל מבקשים לשמר נוכחות בשטח ולמנוע התבססות של תשתיות טרור. לקראת הבחירות החשש הוא מפני ניסיונות לבצע פיגועים נוספים.
פרשן ynet לענייני ביטחון, רון בן ישי, דיווח כאן שמחלוקת בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין הרמטכ"ל אייל זמיר בנוגע להמשך המבצע בחברון היא בין הגורמים העומדים בבסיס העימות המתנהל ביניהם בימים האחרונים.