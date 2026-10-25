פחות מיומיים ל בחירות בישראל - והכוננות הביטחונית נשמרת בשיא, במיוחד אחרי פיגוע הירי ליד חברון ביום שישי. בצה"ל חוששים מ"פיגועי השראה" ביהודה ושומרון וכוחות הביטחון עצרו היום (ראשון) חשוד בתכנון פיגוע נוסף בבנימין. במקביל, בתיהם של שני המחבלים מהפיגוע שבו נהרגו סמ"ר רון יונתן רויטמן ז"ל וסמל יובל שי סוילם ז"ל , נאטמו לקראת הריסתם. צפו בתיעוד חדש מחיסול המחבלים מהפיגוע:

תיעוד: חיסול המחבלים מהפיגוע ליד חברון ( צילום: דובר צה"ל )





גלריה סמ"ר רון יונתן רויטמן ז"ל וסמל יובל שי סוילם ז"ל

צה"ל הגביר את הפעילות המבצעית, את הסיורים ואת המעצרים, במקביל לתרגיל רחב שהחל בהשתתפות ארבע אוגדות וחיל האוויר, כחלק מחיזוק הכוננות והמוכנות בכלל הגזרות.

בבנימין צה"ל עצר חשוד שלפי החשד תכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי בכביש 60, אחד מצירי התנועה המרכזיים ביהודה ושומרון, שבו נוסעים ישראלים רבים מדי יום. המעצר בוצע בעקבות מידע מודיעיני מדויק שהתקבל משב"כ, בידי לוחמי גדוד 202 של הצנחנים, שהקימו מחסום בכביש. החשוד נעצר ללא אמצעי לחימה והועבר להמשך חקירת כוחות הביטחון.

במקביל, במערכת הביטחון ממשיכים לפעול ברחבי יו"ש, על רקע החשש מפיגועי חיקוי והשראה בעקבות הפיגוע בסוף השבוע, שבו גם נפצעו שלושה לוחמים באורח קל. בנוסף לפעילות לסיכול פיגועים, כוחות צה"ל אטמו הלילה את בתיהם של שני המחבלים שביצעו את הפיגוע; האטימה בוצעה בעקבות צו שעליו חתם מפקד פיקוד המרכז להחרמה ולאטימה זמנית של הבתים. במערכת הביטחון מתכוונים להמשיך בהליך הריסתם. שני המחבלים חוסלו בחילופי אש עם כוחות הביטחון.

המבצע בחברון ללא מועד סיום

בינתיים, הפעילות המבצעית בחברון נמשכה גם הלילה. לוחמי חטיבת הצנחנים ויחידת מגלן עצרו 12 חשודים נוספים, החרימו כלי רכב בלתי חוקיים ואיתרו אמצעי לחימה. עד כה נעצרו במסגרת המבצע כ-50 חשודים, וכוחות הביטחון סרקו יותר מ-500 יעדים ברחבי העיר.

מעצר החשוד בתכנון פיגוע בכביש 60





כוחות צה"ל בחברון. "מעצבים מחדש" את השטח ( צילום: HAZEM BADER / AFP )

בצה"ל ממשיכים במקביל במאמץ גם מחוץ לחברון, במטרה לשמר נוכחות מבצעית, לעצור חשודים המעורבים בפעילות טרור ולמנוע התבססות של תשתיות טרור. בימים הרגישים שלפני הבחירות, החשש הוא גם מפני ניסיונות לבצע פיגועים בהשראת האירועים האחרונים. בהתאם לכך, הכוחות מבצעים פשיטות, סיורים ומעצרים במוקדים שונים ברחבי יו"ש.

כאמור, הערב פורסם תיעוד חדש מרגעי חיסול המחבלים מההיתקלות במהלך הפיגוע בצומת יהודה ביום שישי. בתיעוד ניתן לראות את חילופי האש בין המחבלים לחפ"ק סמג"ד גדוד הארי. הקפיצה של חפ"קים מהגדוד וכוחות צנחנים לנקודת ההיתקלות, וניהול חילופי אש של הלוחמים עד לחיסול המחבלים - מנעו מהם להגיע לכביש שבו נוסעים ישראלים ובכך נמנע פיגוע קשה יותר.

לצד הפעילות ההתקפית, בצה"ל מחדדים את הנהלים ללוחמים הפועלים בכבישים, בצמתים, במחסומים ובעמדות הביטחון. המטרה היא לשפר את זיהוי האיומים בזמן אמת, לסכל אירועים עוד לפני שיתפתחו לפיגוע ולצמצם ככל האפשר את הסיכון לכוחות בשטח.

מחסום צה"ל בחברון ( צילום: HAZEM BADER / AFP )

המבצע בחברון צפוי להימשך בהתאם להערכת המצב, אך בשלב זה לא נמסר מועד צפוי לסיומו. במקביל למעצרים ולסריקות, צה"ל פועל גם להסרת מבנים בלתי חוקיים ול"עיצוב מחדש" של השטח, כחלק מהמאמץ ליצור תנאים שיקלו על הכוחות לפעול ולסכל איומים.

התרגיל הרחב לפני הבחירות - ואבטחת המסיק

בתוך כך, הבוקר החל תרגיל צבאי בהשתתפות אוגדת יהודה ושומרון ואוגדות 98, 96 ו-210, כמו גם חיל האוויר, באזורי האוגדות המרחביות. התרגיל תוכנן כחלק מתוכנית האימונים לשנת 2026 של אגף המבצעים, ונועד לחזק את הכשירות והמוכנות של הכוחות, בין היתר באמצעות תרגול תהליכים מבצעיים והטמעת לקחים מהמלחמה.

בצה"ל ציינו כי התרגיל נועד גם לחזק את יכולת ההגנה על היישובים ולמצות את היכולות האוויריות לטובת ההגנה במרחב. במהלך היום ומחר תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון, כלי טיס וכלי רכב במרחבי פיקוד המרכז ופיקוד הצפון. בצה"ל הבהירו שמדובר בתרגיל מתוכנן וכי אין חשש לאירוע ביטחוני.

בתוך כך, לפי הנתונים בצה"ל על תקופת המסיק הנפיצה ביהודה ושומרון, עד כה נמסקו כ-220 אלף דונמים ביו"ש. במסגרת זו, תואמו כ-100 נקודות מסיק באבטחת כוחות הביטחון. ההערכה היא כי היקף התוצרת שנמסקה עד כה מוערך בכ-22,500 טון זיתים ומהם הופקו כ-5,500 ליטר שמן זית.

מסיק ביו"ש בתיאום ובאבטחת כוחות צה"ל ( צילום: דובר צה"ל )

( צילום: דובר צה"ל )

למרות אירועי הפשיעה הלאומנית בעת האחרונה, בין השאר באירועי המסיק, במערכת הביטחון טוענים שהעימותים הללו עומדים על אחוזים בודדים משטחי המסיק ביהודה ושומרון, וכי רוב מוחלט של פעילויות המסיק המתואם באבטחת הכוחות נערכות כסדרן וללא אירועים חריגים.