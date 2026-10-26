הפרסומים על המתח בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר , הגיעו לשיא חדש, יום לפני הבחירות, וההערכה של גורמים מדיניים היא שאם נתניהו ינצח, זמיר לא יישאר בתפקידו. בבסיס המשבר עומדות מחלוקות על פעולה הנוגעת לאיראן ועל המשך המבצע בחברון, שהגיעו לשיא בדיון שהתקיים אתמול (ראשון) בבסיס פלמחים.

גלריה ( צילום: לע"מ, דובר צה"ל )

בימים האחרונים קיבל זמיר הנחיה מהדרג המדיני, וביקש לקיים דיון מעמיק לפני ביצועה. לפי הערכות, הוויכוח היה על העיתוי ולא על אופי הפעולה: מדובר בפעולת הכנה שקודמת למתקפה , בדומה לפעולות שבוצעו לפני מבצעי "עם כלביא" ו"שאגת הארי". המחלוקת השנייה נגעה למבצע בחברון, שהחל בעקבות הפיגוע שבו נהרגו שני לוחמי צה"ל בצומת סמוך לעיר.

נתניהו ושר הביטחון כ"ץ תמכו בפעולה באיראן, וזכו לגיבוי מצד המינויים האחרונים של נתניהו במערכת הביטחון: ראש המוסד רומן גופמן שסבר כי הזמן פועל לרעתה של ישראל, וגם של ראש שב"כ, דוד זיני. הרמטכ"ל, מנגד, חשש שפעולה כזו לפני הבחירות תיצור מיסקלקולציה ותגרור תקיפה איראנית. במערכת הביטחון העריכו כי איראן לא תעבור על פעולה כזו בשתיקה.

לפני כשבוע וחצי הכריז זמיר על כוננות מחשש למיסקלקולציה, ולמעשה העביר מסר לדרג המדיני שבמטכ"ל מבקשים להימנע מהצהרות מלחמתיות ומפעולות מתגרות נגד איראן. שני גורמים אמרו כי האווירה בדיון בפלמחים הייתה עכורה מאוד.

זמיר חשש מתקיפה איראנית כתגובה לפעולה ( צילום: WANA (West Asia News Agency)/ via REUTERS )

בסביבת נתניהו מתחו ביקורת על תפקודו של הרמטכ"ל. לדבריהם, התנגדותו לפעולות מהווה הטלת ספק במניעים של ראש הממשלה והדרג המדיני, וכי זמיר חרג מסמכותו ומערב שיקולים זרים. כראיה לכך הם מציינים כי ראש המוסד, ראש שב"כ וגורמים ביטחוניים בכירים נוספים תמכו בפעולה. מנגד, במערכת הביטחון רואים בזמיר את שומר הסף האחרון, שעומד כחומה בצורה נגד מהלכים מסוכנים בעיתוי רגיש.

המתח בין השניים אינו חדש, אך כעת הוא מגיע לנקודה שבה יקשה עליהם להמשיך לעבוד יחד אם נתניהו ינצח בבחירות. הצדדים מאשימים זה את זה בתדרוכים. בסביבת נתניהו טוענים כי לשכת הרמטכ"ל עומדת מאחורי התדרוכים, ובמערכת הביטחון טוענים כי סביבת נתניהו היא שמתדרכת נגד הרמטכ"ל.

נתניהו הכחיש את קיומו של עימות עם הרמטכ"ל בסוגיה האיראנית, ואמר בערוץ 14 "אין עימות". כ"ץ כתב כי הפרסומים על פערים בין הדרג המדיני לצה"ל בנושא איראן שקריים, וכי התיאום בינו, ראש הממשלה וצה"ל מלא. מלשכתו של נתניהו נמסר בנוגע לדיווחים על המשבר: "פייק ניוז מוחלט מתחילתו ועד סופו".