צה"ל נערך ליום הבחירות בשבוע הבא ב"כוננות עליונה", ובצהריים (שני) עדכן דובר צה"ל כי בתום הערכת מצב שקיים הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הוחלט כי מיום חמישי הקרוב יחול עוצר יציאות בכל יחידות הצבא. בהערכת המצב הרב-זירתית השתתפו גם ראש אגף המבצעים, ראש אמ"ן, מפקד פיקוד הצפון, מפקד פיקוד המרכז, מפקד פיקוד הדרום ומפקד פיקוד העורף.
בפתח דבריו הדגיש הרמטכ"ל כי משימתו של צה"ל היא לאפשר את קיומן של הבחירות הדמוקרטיות "במועדן ובאופן בטוח". עוד הדגיש כי צה"ל מצוי בכוננות עליונה וימשיך לשמור על דריכות ומוכנות גבוהה בכלל הגזרות.
במסגרת הערכת המצב הנחה הרמטכ"ל על מספר צעדים נוספים להגברת המוכנות - ובראשם כאמור החלת עוצר יציאות ביחידות צה"ל החל מיום חמישי. בנוסף הוחלט על עיבוי נוכחות מפקדים בכירים בחמ"לים, במפקדות וביחידות לצורך הבטחת המוכנות והכשירות המבצעית.
ברקע המתיחות ביהודה ושומרון והזינוק במקרי הפשיעה הלאומנית, החליט הרמטכ"ל גם על תגבור פיקוד המרכז בכוחות של מפקדת חטיבת הצנחנים וכוחות נוספים שיוקצו לה לטובת חיזוק הפריסה במרחב והגברת הנוכחות בשטח. "החטיבה תהווה מפקדת חטיבה משימתית במרחב בין שומרון לבנימין", נמסר. עוד נכתב כי יוקצו כוחות נוספים לשאר הגזרות בהתאם לצרכים המבצעיים - באוויר, בים וביבשה.
כמעט במקביל, ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם סרטון נוסף מבסיס חיל האוויר - השני בחודש האחרון - ואמר כי "יש לנו את המוכנות, הנחישות והיכולת להכות באויבינו ברגע שהדבר יידרש. אויבנו יספגו מכות קשות יותר ממה שספגו עד היום". נתניהו הוסיף: "אני אומר לאויבנו - אל תנסו אותנו, אתם תספגו מכות יותר קשות ממה שספגתם עד היום. כולנו יודעים איזה הישגים כבירים היו לנו, בזכות הטייסים והטייסות הנועזים שלנו וצוותי הקרקע שלנו, צבא ההגנה לישראל וממשלת ישראל. אנחנו נחושים להגן על עצמנו. אל תנסו אותנו".
לפני כשבועיים פרסם נתניהו סרטון דומה - ויו"ר ועדת הבחירות המרכזית השופט נעם סולברג קבע כי יש להסיר אותו מחשבונות פרטיים של נתניהו - אבל לא מחשבונות רשמיים של משרד ראש הממשלה ושל ראש הממשלה. זאת מאחר ואותו סרטון הכיל גם רכיבים של תעמולת בחירות מעבר למסר הביטחוני. אז אמר נתניהו כי "ישנם לחצים כבירים לסגת מהישגים צבאיים", שעליהם הוא משיב: "אני לא נותן לזה לקרות, אני לא אתן לזה לקרות".
כמו כן, בוועדת הבחירות הסבירו כי לאורך אותו הסרטון השתמש בגוף ראשון רבים. ועדת הבחירות כבר ביקרה את נתניהו בעבר על שימושו בבסיסי צה"ל ומשאבי ציבור לצורכי תעמולת בחירות.