אחרי 4 שנים של הפוגה בתימן, שנשמרה ברובה הגדול למרות התלקחויות מעת לעת, נראה שמלחמת האזרחים שם מתחדשת, וגם המתקפות של המורדים החות'ים על סעודיה מתרחבות.

החות'ים הודיעו היום (ג') כי שיגרו מתקפת טילים וכטב"מים נרחבת נגד מתקני נפט בדרום סעודיה, לטענתם כנקמה על מתקפות סעודיות נגדם. בריאד דיווחו על לפחות 73 בני אדם שנפצעו ועל השבתה של כמה מתקני אנרגיה שניזוקו, והבטיחו נקמה שהגיעה תוך שעות: בצהריים דווח על מתקפות אוויריות של סעודיה במחוז מאריב שבמרכז תימן. ההסלמה הזו מגיעה כשבמקביל בשטח בתימן מתרחבים הקרבות שהתחדשו בימים האחרונים בין החות'ים לבין כוחות הממשלה שמוכרת על ידי הקהילה הבינלאומית ונתמכת על ידי סעודיה. לקראת הצהריים טענה הממשלה התימנית כי כבשה שטחים חדשים מידי החות'ים, במחוז אל-ג'וף שבצפון תימן.