אחרי 4 שנים של הפוגה בתימן, שנשמרה ברובה הגדול למרות התלקחויות מעת לעת, נראה שמלחמת האזרחים שם מתחדשת, וגם המתקפות של המורדים החות'ים על סעודיה מתרחבות. החות'ים הודיעו היום (ג') כי שיגרו מתקפת טילים וכטב"מים נרחבת נגד מתקני נפט בדרום סעודיה, לטענתם כנקמה על מתקפות סעודיות נגדם. בריאד דיווחו על לפחות 73 בני אדם שנפצעו ועל השבתה של כמה מתקני אנרגיה שניזוקו, והבטיחו נקמה שהגיעה תוך שעות: בצהריים דווח על מתקפות אוויריות של סעודיה במחוז מאריב שבמרכז תימן. ההסלמה הזו מגיעה כשבמקביל בשטח בתימן מתרחבים הקרבות שהתחדשו בימים האחרונים בין החות'ים לבין כוחות הממשלה שמוכרת על ידי הקהילה הבינלאומית ונתמכת על ידי סעודיה. לקראת הצהריים טענה הממשלה התימנית כי כבשה שטחים חדשים מידי החות'ים, במחוז אל-ג'וף שבצפון תימן.
ההסלמה בתימן, נזכיר, החלה ביולי האחרון כאשר המורדים הנתמכים על ידי איראן ניסו לשבור את המצור האווירי והימי שמטילה עליהם הקואליציה הערבית בהובלתה של סעודיה במשך כעשור – עם מטוס איראני שניסה לנחות בבירה צנעא, הנמצאת בשליטתם של החות'ים מאז פרוץ מלחמת האזרחים ב-2014. סעודיה תקפה בנמל התעופה כדי לסכל את נחיתתו, ומאז נקמו החות'ים בכמה וכמה מתקפות משלהם על נמלי תעופה או מתקני נפט בסעודיה, והכריזו גם על "מצור ימי" נגדה, שבמסגרתו תקפו מכליות וספינות סעודיות שניסו לחצות את מצר באב אל-מנדב, מצר אסטרטגי שמחבר בין האוקיינוס ההודי לים האדום ומשם לתעלת סואץ. ההסלמה ההיא הגיעה במקביל להסלמה בין איראן לארה"ב, ובימים האחרונים היא התרחבה מתקיפות אוויריות גם לקרבות של ממש בשטח בין הכוחות החות'יים השולטים בחלקים נרחבים מצפון-מערב תימן לבין כוחות הממשלה היושבת בעיר עדן שבדרום תימן, ושולטת גם על חלקים נרחבים במזרח המדינה.
המתקפה החות'ית הלילה, שעליה דווח לראשונה בסביבות השעה 3:30 לפנות בוקר, כוונה לערים אבהא, חמיס משיט, ג'אזאן ונג'ראן – כולן בדרום סעודיה – ובמשרד האנרגיה בריאד דיווחו כי בתקיפות ניזוקו כמה מתקני אנרגיה. "התקיפות גרמו לשריפות, מה שהוביל להשבתה זמנית של חלק מהפעילות. הרשויות הרלוונטיות ממשיכות להתמודד עם השלכות התקיפות", מסר המשרד. דובר הקואליציה הסעודית הנלחמת בחות'ים, תרכי אל-מאלכי, מסר כי בתקיפות הללו נפצעו 73 אזרחים, בהם נשים וילדים. "המתקפות של החות'ים על סעודיה מהוות הסלמה מסוכנת", הוא מסר, והדגיש כי המתקפה כוונה נגד "אתרים אזרחיים וכלכליים". בהודעה נמסר עוד כי מדובר ב"הפרה בוטה של ריבונות סעודיה ואיום ישיר על ביטחונם ובטיחותם של אזרחיה ותושביה. פיקוד הכוחות של הקואליציה ינקוט בכל האמצעים המבצעיים הדרושים כדי להרתיע את החות'ים, להגיב למקורות האיום ולנטרל את הסכנה הנשקפת".
הדובר הצבאי של החות'ים, יחיא סריע, הודיע הבוקר כי המתקפה כללה "עשרות" טילים בליסטיים וכטב"מים, וטען כי היא גרמה "נזק משמעותי" למתקני האנרגיה שנפגעו. לדבריו בין היעדים היו מתקנים בעיר אבהא של חברת הנפט הסעודית ארמקו – חברת הנפט הגדולה בעולם – וכן בסיס אווירי בעיר חמיס משיט. סריע טען שמדובר בתגובתם של המורדים ל"צעדי הסלמה" מצד ריאד, והוא איים כי "כל תוקפנות נגד המדינה שלנו תיענה בתגובה נחרצת". הוא איים עוד: "לא נהסס לשגר מתקפות חזקות ורחבות עוד יותר נגד האויב הסעודי. נהיה נחושים עוד יותר להתעמת עם כל תוקפנות וכל התקפה. נמשיך בפעולותינו בעומק סעודיה ונשמור על משוואת 'מצור מול מצור' עד שתסתיים התוקפנות ויוסר המצור מעל ארצנו".
התקיפות הגיעו שעות אחרי שהחות'ים האשימו כי סעודיה הפציצה מהאוויר כלא במחוז אל-ג'וף שבצפון תימן, ולדבריהם לפחות שבעה בני אדם, בהם ילד אחד, נהרגו. במקביל נראה שגם הלחימה בשטח מול כוחות הממשלה התימנית מסלימה, ולקראת הצהריים הודיעו כוחות הממשלה, הנתמכים כאמור על ידי סעודיה, כי השתלטו על שטחים חדשים באל-ג'וף. "אזור אל-יתמה במחוז אל-ג'וף שוחרר מידי החות'ים. התקדמות הכוחות בשטח נמשכת", נמסר בהודעה מטעם כוחות הממשלה, אחרי שבימים האחרונים הם טענו כי כבשו מידי המורדים שטחים גם באזורי חודיידה ותעז שבדרום-מערב תימן. קרבות בין כוחות הממשלה לחות'ים דווחו גם, לצד מחוז אל-ג'וף שבצפון, במחוזות מאריב ואל-בידא שבמרכז המדינה.
במסגרת ההסלמה החות'ים עצמם שיגרו גם מתקפות טילים וכטב"מים על כוחות הממשלה, ורק אתמול פרסמו תיעוד שבו לטענתם נראית שריפה גדולה שפרצה במחנה "אל-וודיעה" שבצפון תימן, ליד הגבול עם סעודיה, בעקבות מתקפת טילים ששיגרו עליו. בהודעה שפרסמו נטען כי עלו שם באש משאיות "עמוסות" בציוד צבאי שהועבר לכאורה מסעודיה.
התחדשותה של מלחמת האזרחים בתימן – שחוללה בעשור שעבר את אחד המשברים ההומניטריים הגדולים ביותר בעולם כולו עם יותר מ-150,000 הרוגים – יוצרת כעת גל פליטים חדש, ולפי האו"ם ההתלקחות גרמה ללפחות 18,500 בני אדם לברוח מבתיהם באזורי תעז וחודיידה. "משפחות מגיעות בלי כלום: בלי מחסה, בלי מזון ובלי דרך לדעת אם בטוח לחזור", אמר עבדוסאטור אסוייב, ראש משלחת ארגון ההגירה הבינלאומי (IOM) של האו"ם בתימן. "רבים מהם הם אנשים שכבר נעקרו מבתיהם פעם אחת, פעמיים, ואפילו ארבע פעמים בעבר".
מלחמת האזרחים בתימן, נזכיר, פרצה ב-2014 על רקע גל מחאות "האביב הערבי" בתחילת העשור שעבר, שהביאו ב-2011 להדחתו של הרודן עלי עבדאללה סאלח ששלט במדינה עשרות שנים. שלוש שנים לאחר מכן, ותוך ניצול חולשתה של הממשלה החדשה שהוקמה בתימן, פתחו המורדים החות'ים במתקפה נרחבת שבה השתלטו על הבירה צנעא. סעודיה ראתה בכך איום ישיר על ביטחונה ועל השפעתה האזורית, וב-2015 הקימה קואליציה צבאית של מדינות ערב ופתחה במבצע רחב שכלל אלפי תקיפות אוויריות, מצור ימי ואווירי ותמיכה בכוחות הממשלה התימנית, במטרה לבלום את התקדמות החות'ים ולהחזיר את הממשלה לשלטון.
אף שהקואליציה מנעה מהחות'ים להשתלט על כל תימן, היא לא הצליחה להביס אותם. החות'ים המשיכו לשלוט בצפון-מערב המדינה ושיגרו לאורך השנים טילים וכטב"מים לעבר ערים, שדות תעופה ומתקני נפט בסעודיה. במקביל, המלחמה הובילה לאחד המשברים ההומניטריים החמורים בעולם, והקואליציה הסעודית ספגה ביקורת בינלאומית חריפה על פגיעה באזרחים ובתשתיות. על רקע הביקורת הזו, סעודיה שינתה כיוון וב-2022 הגיעה עם החות'ים להסכם הפוגה – שינוי מסלול ששנה לאחר מכן התבטא גם בחידוש היחסים הדיפלומטיים עם איראן, שהייתה עד אז יריבתה המושבעת של סעודיה.
כעת, אחרי ארבע שנים של הפוגה שלמרות תקיפות מעת לעת נשמרה ברובה הגדול, ובצל ההסלמה המקבילה מול איראן, נראה שמלחמת האזרחים מתחדשת. עם זאת, שר החוץ הסעודי פייסל בן פרחאן הדגיש אחר הצהריים כי ריאד עדיין מקווה שניתן להביא לסיום הסבב הנוכחי במשא ומתן. "החות'ים נותנים עדיפות לאינטרסים שלהם על פני האינטרסים של העם התימני. ההסלמה האחרונה של החות'ים היא חלק מגישתם. הדרך לדיפלומטיה עם החות'ים נותרה פתוחה", הוא אמר – אך הדגיש: "סעודיה לא תהסס להגן על עצמה מפני התקפות. לא נהסס לתמוך במה שמשרת את האינטרסים של תימן והאזור". בן פרחאן דיבר במהלך ביקור במוסקבה, ושר החוץ הרוסי סרגיי לברוב מתח במפגש עמו ביקורת על החות'ים, כשברקע דווקא דיווחים בעבר שלפיהם רוסיה סייעה למורדים במתקפות שלהם על ספינות בים האדום. לברוב אמר כי למתקפה הלילה על סעודיה יהיו השלכות "שליליות" על כלכלת העולם, והוסיף כי "בלתי מתקבל הדעת" לפתור סוגיות באמצעים צבאיים.