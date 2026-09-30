טיסת החילוץ של נוסעי פליי דובאי נחתה בשלום בישראל - ובעוד שהטייס המחבל נעצר בסעודיה ובוודאי נחקר, בשעה זו ישנן עדיין שאלות רבות ללא מענה: החל מהמאבק בתא הטייס, דרך המניעים של החשוד - ואילו מדינות יהיו מעורבות בחקירה.

גלריה ( צילום: לפי סעיף 27א', Jack GUEZ / AFP )

מה קרה בדקות הקריטיות בתא הטייס?

צילום מסך מנתוני אפליקציית המעקב Flightradar24, מראה כיצד המטוס ירד בתוך זמן קצר מגובה של כ-34 אלף רגל לכ-14 אלף רגל , כאשר בשלב מסוים הוצג קצב הנמכה רגעי של כ-30,976 רגל בדקה. במקביל נרשמו גם שינויים חדים במהירות הקרקעית.

עם כניסתו למרחב האווירי של ירדן, שידר המטוס קוד 7700 - קוד החירום והמצוקה הבינלאומי - ולאחר מכן קוד 7500, המעיד על חטיפת מטוס. במקביל, המטוס סב לאחור, חזר לשמי סעודיה והחל לטוס בגובה נמוך יותר ברחבי הממלכה. לאחר טיסה דרומה הוא פנה מערבה, עדיין בתוך המרחב האווירי של סעודיה.

נוסעים במטוס סיפרו כי הטייס הראשי, חרף פציעותיו, הצליח לפתוח את תא הטייס ולאפשר לכמה מהם להיכנס ולנטרל את עמיתו המחבל. עם זאת, אחרים העידו כי הטייסים הנוספים ששהו במטוס הם אלה שפתחו את תא הטייס באמצעות קוד הפתיחה. במהלך המאבק הגה הכיוון של המטוס נתלש, וצוות הטייסים הנוסף במטוס - שנועד להטיס אותו בטיסת החזור - הצליח להנחית אותו בכל זאת.

השאלות שנותרו פתוחות: מי הטיס את המטוס בזמן הצלילה? האם הירידה בגובה הייתה פעולה מכוונת של החשוד, תוצאה של המאבק הפיזי, או פעולה של הטייס שניסה להשתלט מחדש? באיזה שלב של המאבק הוזן קוד המצוקה?

הכנף האחורית השבורה של המטוס פליי דובאי ( צילום: לפי סעיף 27א' )

האם מדובר בפעולת טרור מתוכננת?

שלושה גורמים ישראלים אמרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי מדובר בחשד לניסיון פיגוע. ראש הממשלה בנימין נתניהו הוסיף כי הטייס "כנראה ניסה לרסק את המטוס", ובישראל נבדק אם פעל לבדו או כחלק מתכנון רחב יותר. מנגד, חברת פליי דובאי הדגישה במפורש שהסיבות והמניעים אינם ידועים עדיין.

השאלות שנותרו פתוחות: האם החשוד ביקש להשתבץ לטיסה שיעדה ישראל? האם נמצא ברשותו דבר מה שיעיד על תכנון מוקדם?

מי החשוד ומה ידעו עליו לפני הטיסה?

מקורות ישראלים זיהו את המחבל, טייס המשנה, כאזרח עומאן. אך גם בנושא זה, סעודיה וחברת התעופה טרם אישרו את המידע באופן פומבי. שרת התחבורה מירי רגב טענה כי פליי דובאי הפרה את הסכם התעופה בין האמירויות לישראל בכך ששיבצה לטיסה ארצה טייס מעומאן, שאין לישראל יחסים דיפלומטיים איתה - דבר אסור לפי ההסכם.

בנוגע למניע של הטייס המחבל, בעבר התרחשו מקרים של טייסים שהתאבדו על-ידי ריסוק המטוס על כל נוסעיו, אך מדובר במקרה הראשון שבו הנוסעים והצוות הצליחו להשתלט על הטייס הסורר ולהציל את חייהם. בין היתר, האירוע מעלה את סוגיית האמון בטייסים, שכן רוב טייסי פליי דובאי כלל אינם אמירותים, ומגיעים מכל העולם.

השאלות שנותרו פתוחות: כמה זמן עבד הטייס המחבל בחברה? האם עבר בדיקות ביטחוניות ורפואיות? האם היו אירועי משמעת או סימני אזהרה? מה תהליך הסינון של טייסים המוצבים בקווים לישראל?

תיעוד נוסע לאחר שהשתלט על הטייס בטיסת פליי דובאי ( צילום: סעיף 27א לפי חוק זכויות יוצרים )





במה השתמש החשוד כדי לפצוע את הטייס הראשי?

טרם ברור באיזה חפץ השתמש החשוד כדי לפצוע את עמיתו, הטייס הראשי. הדיווחים מדברים על סכין או אולר. הסרטונים שהופצו מהטיסה אכן מראים את הטייס פצוע ושותת דם. אחד הנוסעים תועד אומר כי הדם שעל בגדיו הוא של הטייס.

השאלות שנותרו פתוחות: האם החשוד הצליח לעבור את הבידוק הביטחוני בשדה התעופה בדובאי עם נשק - או שמא מדובר בחפץ שהיה זמין לצוות האוויר?

מי ייתן לנו תשובות?

ניסיון הפיגוע בשחקים הוא אירוע מורכב מאוד מבחינה ביטחונית ודיפלומטית: טיסה של חברה אמירתית בדרך לישראל, שמאבדת גובה בשמי ירדן ונגמרת בנחיתת חירום בסעודיה - וכל זה כשהחשוד אזרח עומאן ורוב הנוסעים ישראלים. טרם ברור מי הגוף שיוסמך לנהל את החקירה ואם יבחר לשתף פעולה עם גורמים במדינות אחרות.

המדינה בעלת הסמכות להוביל את החקירה היא סעודיה, שניסיון הפיגוע בוצע במרחב האווירי שלה. בחקירה יכולות להשתתף גם איחוד האמירויות, מפעילת המטוס, וארה"ב שייצרה את הדגם ששימש בטיסה. רשויות התעופה במדינות אלו יכולות להשתתף בחקירה מבחינה חוקית. בעוד שבישראל מעוניינים להיות צד בחקירה, הסעודים יכולים לאפשר זאת - אך אינם חייבים להסכים לכך.