כמעט 200 נרצחים בחברה הערבית השנה. יוסף חמאד (22) שנרצח אתמול (חמישי) סמוך לביתו בטמרה, נורה למוות מטווח אפס על-ידי אלמוני, שלפי החשד תכנן לרצוח בכלל אדם אחר וכשלא מצא את היעד - ירה בצעיר שיצא מביתו. "זה יכול להגיע לכל בית - והכול בגלל השר הכושל שלא אכפת לו מרצח ערבים", אמר אביו של חמאד.

זירת הרצח בבאקה אל גרביה, היום ( צילום: חסן שעלאן )





גלריה אלמונים פתחו באש לעבר קבוצה. אחמד נורה למוות ( צילום: חסן שעלאן )

( צילום: חסן שעלאן )

קרוב משפחתו של חמאד הצליח לתפוס את היורה, אך שותפו שחיכה ברכב ירה לעברו ופצע אותו באורח בינוני. השניים נמלטו מהמקום. המשטרה לא עדכנה על מעצרים בשלב זה. "הבן שלי נרצח בדם קר. הוא היה מוכר בזכות המוסר וההתנהגות הטובה שלו, הוא לא פגע באיש וכל חייו היו עבודה, בית וכדורגל", שיתף בריאיון עם ynet מחמוד חמאד, אביו של יוסף.

לדבריו, "הפושעים האלה רצחו אותו בלי סיבה. אם רצחו את הבן שלי זה אומר שזה יכול להגיע לכל בית". הוא אף האשים את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר: "זה הכול בגלל השר הכושל שלא אכפת לו מרצח ערבים".

הרצח בטמרה מצטרף לעוד שלושה שהתרחשו תוך פחות מ-24 שעות. במקרה אחר אתמול, אלמונים פתחו באש בבאקה אל גרביה אל קבוצת צעירים, ורצחו את אחמד ג'מאל בן ה-25 שנפגע מהירי. בזירה אותרו 200 קליעים והרס רב. במשטרה בודקים כמה כיווני חקירה, כולל האם הרצח קשור לסכסוך המתמשך בקלנסווה, שגבה עד כה את חייהם של 10 בני אדם. אפשרות אחרת לדברי המשטרה, היא שמדובר בסכסוך מקומי. גם במקרה הזה, לא דווח עד כה על מעצרים.

אייל הייב (משמאל) וזירת הרצח בכביש 65

מוקדם יותר נרצח ביריות האסיר אייל הייב (37) בשעות הבוקר ביריות בתחנת אוטובוס בכביש 65, סמוך לבית הסוהר צלמון. הרקע, לפי המשטרה, פלילי. הייב ריצה מאז 2015 עונש מאסר של 18 שנים בגין הריגה, והחזיק באישור משב"ס לצאת לעבודה ולחזור לכלא. הבוקר, כשיצא לעבודה, הלך ברגל לתחנת אוטובוס שממנה היה צריך לנסוע למפעל שבו עבד בצפון - ונורה למוות.

קרוב משפחתו אמר כי "ברור שהעבריינים עוקבים אפילו אחרי תנועות האסירים. הרצח הזה מוכיח שהגענו למצב שבו לעבריינים יש יכולות מיוחדות של תכנון וביצוע חיסולים, ואמצעים שעולים על אלה של יחידת קומנדו. מה שראינו בעבר בסרטי פעולה הפך למציאות". בנוסף, נבדק חשד לרצח בנגב , אחרי שאישה אותרה אתמול ללא רוח חיים בביתה. מעט לאחר מכן אחיה נהרג בהתנגשות עם אוטובוס בדרום. 10 מקורבי משפחתה עוכבו לחקירה.