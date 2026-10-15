למה הליכוד תוקף את וינטר? ראש הממשלה נתניהו אמנם טוען במפורש שהריצה של וינטר תוביל לממשלת שמאל של איזנקוט, גולן, ליברמן, בנט והמפלגות הערביות, אבל המספרים מציגים תמונה אחרת: בחלק מהסקרים שבהם "עמך ישראל" עוברת את אחוז החסימה, גוש הימין מתגבר על האופוזיציה ומבטיח שלטון. בסקרים שבהם וינטר ואנשיו נשארים בבית, נתניהו עלול להיפרד שוב מלשכת ראש הממשלה. אז מה העניין?

​ביום שלישי הודיע דוידי בן ציון , מקום 8 ברשימת עמך ישראל, על פרישה. ההודעה הרשמית דיברה על סיכון גוש הימין ואובדן קולות. הוא גם הזכיר שבשבעה באוקטובר קפץ עם הגדוד לכפר עזה ומאז עשה מאות ימי מילואים. אבל במקביל רצה הודעת הוואטסאפ של בן ציון למקורביו: "כל הישוב שלי מלא. אשתי שבורה מזה". בכניסה ליישוב שבו מתגוררת משפחת בן ציון התנוסס שלט גדול עם פניו וקריאה ישירה: "דוידי, תפרוש! לא מסכנים את המדינה". מי שרץ לתופת בכפר עזה, נשבר בגלל שלט פוליטי בכניסה ליישוב שלו.

​המקרה של בן ציון אינו אירוע בודד, אלא חלק מדפוס מוכר שבו לחץ קהילתי ואישי מופעל כדי לקפל מועמדים. המועמדת ללי דרעי סיפרה גם היא על מסע לחצים אגרסיבי, הכולל טלפונים בכל שעות היממה, תליית שלטים מול תחנת ההסעות של ילדיה, ואפילו בבית הכנסת ובסמוך לו. את אותה דינמיקה ראינו בעבר עם ההפגנות הבלתי פוסקות והלחץ שהופעל על משפחותיהם של סילמן ואורבך, וראינו אותה בבחירות 2022 עם הקמפיין המשומן נגד שקד תחת הסיסמה "קול לאיילת זה קול לפח" .

​והצביעות זועקת לשמיים

יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מיהר לברך הבוקר בריאיון לכאן ב' על הפרישה וקרא לה "מעשה אמיץ". אותו אוחנה שרק בראשון בספטמבר זעם על מחאה נבזית שתלתה שלטים נגדו בדרך לבית הספר של ילדיו, מכנה עכשיו כניעה לשלטים נגד מועמד ומשפחתו מעשה אמיץ. כשהמפגינים צרו על המספרה של שרה נתניהו, הליכוד זעק ובצדק על חציית קווים אדומים ופגיעה במשפחות. עכשיו, כשזה משרת את המטרה מול מתחרה מימין, אותן שיטות בדיוק הופכות לגבורה.

​כשהליכוד משווה את וינטר לבנט זה יותר מסתם קמפיין וזו לא רק סיסמה פוליטית קולעת שמרחיקה מצביעים. זו משרוקית כלבים שמסמנת לפעילים להפעיל לחץ מוחלט. הקהילה, השכנים, קרובי המשפחה, הכול נרתם למערכה

​כדי להבין את עוצמת האש, צריך להבין מה השם נפתלי בנט מייצג עבור הבייס של הימין: הטראומה האולטימטיבית של גניבת קולות והקמת ממשלה עם השמאל. מצד אחד, בליכוד מזהירים שאם וינטר לא יעבור את אחוז החסימה, הקולות יישרפו וממשלת הימין תאבד. מצד שני טוענים שאם במקרה כן יעבור, הוא פשוט יעשה מעשה בנט ויעביר את המנדטים לצד השני. זהו מלכוד שנועד לשלול מבוחר ימני כל מרחב של בחירה רציונלית, ולהפוך כל פתק לווינטר לבגידה מראש.