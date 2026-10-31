ברקע הפלונטר הפוליטי אחרי הבחירות , ובצל האפשרות לחידוש המלחמה באיראן , בכיר ישראלי אמר הערב (מוצאי שבת) כי "נראה שאנחנו יותר בדרך למלחמה מאשר להסכם". לדבריו, בישראל נערכים לאפשרות של חידוש הלחימה מיד לאחר בחירות האמצע בארה"ב, שיתקיימו השבוע.

בתקופה האחרונה התקיימו דיונים רבים בצמרת המדינית והביטחונית, ובהם הכנה לתרחישים שונים, בין היתר מתן אור ירוק מצד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לפגיעה בתשתיות ובמטרות אנרגיה באיראן. לתפיסת ישראל, צעד כזה יאיץ את התמוטטות המשטר - שלא קרס גם אחרי שתי מלחמות ו גל מחאות נרחב והיסטורי .

טראמפ על איראן: יש לנו זמן ( צילום: The White House )





בישראל נערכים לאפשרות של מלחמה ממושכת ולאו דווקא תקיפות ממוקדות על פני שלושה ימים, כפי שדווח בוול סטריט ג'ורנל. ההערכה בישראל היא כי הסיכוי להסכם עם איראן הוא נמוך - והסיכוי למלחמה גבוה יותר. עוד סבורים בישראל כי אם הנשיא האמריקני דונלד טראמפ יפסיד בבחירות האמצע - הסיכוי למלחמה עולה, זאת מכיוון שטראמפ ירצה להראות כי עוד יש לו כוח.

עוד אמרו גורמים בישראל, כי אחרי בחירות האמצע לטראמפ לא יהיה מה להפסיד - הוא לא יתפשר יותר ממה שהתפשר עד עכשיו. האיראנים לא יצליחו לסחוט ממנו ויתורים. בישראל נערכים גם לתרחישים שאיראן תנסה להפתיע את ישראל ולהקדים את התקיפה האמריקאית-ישראלית – אם יגיעו למסקנה שזו אכן תגיע.

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר כי הנחה את המוסד ואת צה"ל להביא להפלת המשטר באיראן, וזו הדירקטיבה של הדרג המדיני. חידוש המלחמה צפוי להשפיע על המגעים להרכבת הממשלה, ועשוי לשמש הצדקה להקמת ממשלת חירום לאומית. חידוש האש גם מגביר את הסיכוי למעורבות של טראמפ במאמצים להקים ממשלת אחדות בלי בן גביר וסמוטריץ', וזאת כדי לקדם את תוכניותיו בנושא איראן ואת הרחבת הסכמי אברהם.

גלריה אם טראמפ יפסיד בבחירות האמצע - הסיכויים לתקיפה באיראן יתגברו

גורם ישראלי המעורה בפרטים אמר כי אף אחד אינו מעוניין במלחמה, ובוודאי לא מדינות המפרץ, השכנות לאיראן. "אבל אין ברירה", הסביר, "כי המשא ומתן תקוע, ובוודאי עכשיו. מישהו יצטרך להתפשר, והאיראנים לא בדרך לפשרה". לדבריו, מעבר לשיקולים המדיניים צריכים להתקיים גם תנאים מבצעיים כדי שהמהלך יבשיל לתקיפה בפועל. "אם כל התנאים יסתדרו, תהיה תקיפה, ולו רק כדי להאיץ את נפילת המשטר או את המשא ומתן", הוא העריך.

פרשננו רון בן ישי מציין כי מאז אתמול, מנהלת קטאר מאמץ תיווך בין איראן לארה"ב, שאולי יהיה האחרון בתקופה הקרובה. המשלחת הקטארית, ש ניהלה שיחות עם האיראנים בטהרן אתמול, וזימנה את המשלחת האמריקנית להמשך השיחות בדוחא היום , עשויה להשיג פריצת דרך שתמנע מהלומה אמריקנית-ישראלית עצימה בזמן הקרוב. ההצעה הקטארית שונה מהצעות התיווך הקודמות - בכך שהיא מציעה שהצעדים להגבלת תוכנית הגרעין האיראנית ולפתיחת מצר הורמוז ייעשו "במנות קצובות": כל אחת מהן תיענה בצעד אמריקני להסרת המצור והסנקציות, והפשרת הכספים האיראניים המוקפאים במערב.

פרשננו יוסי יהושוע הוסיף כי בצה"ל השלימו את ההכנות למערכה, בהגנה ובהתקפה, ורמת המוכנות הישראלית גבוהה מאוד. לדבריו, ישראל הולכת ומתקרבת למערכה נוספת מול איראן, אבל ההחלטה אם לצאת אליה אינה נמצאת בירושלים - אלא בוושינגטון, כאמור. אלא שבשלב הזה עדיין לא ברור מה בדיוק טראמפ מבקש להשיג, ובעיקר כיצד הוא מתכוון לסיים את המערכה, אם תיפתח. כלומר, מנגנון הסיום אינו ברור כמו גם ההישג המבצעי הנדרש שיגדיר את נחיצות הפעולה והצלחתה.

נתניהו. מלחמה באיראן תוביל לממשלת אחדות? ( צילום: Jewel SAMAD / AFP )

לפי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, אנשי מו"מ איראנים קיימו היום שיחות בדוחא עם מתווכים קטארים, ודנו איתם בדרכים ליציאה מהמלחמה. השיחות היום בבירת קטאר הגיעו לאחר יותר מ-12 שעות של דיונים שנערכו כאמור אתמול. לדברי מקור ששוחח עם רויטרס, השיחות מתואמות עם וושינגטון. לפי הדיווח, מדינות במפרץ הפרסי מעריכות כי טראמפ, שנמנע עד כה מתקיפות באיראן, עשוי לחדש את התקיפות לאחר בחירות האמצע.

המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, שיגר היום איום לוחמני כלפי ישראל וארה"ב. בתום מה שדווח באיראן, כפגישה שלו עם בכירי הצבא, כאשר גם הפעם פורסם רק מסר כתוב בשמו של חמינאי, ללא תמונה, הוא הזהיר כי אם ישראל וארה"ב ייצאו שוב למתקפה, איראן תהיה זו שתקבע את העיתוי ואת התנאים לסיום האש. חמינאי הוסיף כי הוא הורה לעדכן את בנק המטרות כדי "להבטיח שכלל הנכסים המוחשיים והבלתי מוחשיים של האויב האמריקני-ציוני (כך במקור - א"א) יהיו בטווח השגתם של הכוחות האיראניים".