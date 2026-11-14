מרקל, ש

ביקרה בזירות הטבח בעוטף עזה

, אמרה כי "7 באוקטובר לא היה תאריך שבו ישראל תקפה את רצועת עזה, אלא התאריך שבו חמאס תקף את ישראל". היא גם ביקרה בחריפות את

השמאל הקיצוני בברלין על עמדתו כלפי ישראל