ספירת הקולות הסתיימה, תמונת המצב בכנסת הבאה ברורה - וכעת אפשר לבחון מהם המעוזים של כל אחת ואחת מהמפלגות שהצליחו לעבור את אחוז החסימה. בכתבה ובטבלאות המצורפות: אלו חמש הערים שבהן שיעור ההצבעה לכל אחת מ-11 המפלגות הללו (ולשתיים שהיו הקרובות ביותר לכנסת, אבל מהצד הלא נכון) היה הגבוה ביותר.

שני היישובים ששיעור ההצבעה בהם לליכוד היה הגבוה ביותר הם מושבים בגבול הצפון, שפונו בתחילת המלחמה. באביבים הצביעו 68.2% מהתושבים למפלגתו של בנימין נתניהו, בדוב"ב - 66.1%. גם העיר היחידה שפונתה בצפון, קריית שמונה , נמצאת בצמרת הבוחרות בליכוד - במקום השלישי בין הערים, עם 48% הצבעה. לפניה: בית שאן (52.3%), העיר הכי ליכודניקית בארץ למרות שראש העיר שלה לשעבר רפי בן שטרית שובץ במקום השני ברשימת ישראל ביתנו, ודימונה (51.9%). טירת כרמל (47.4%) ואור יהודה (45.2%) משלימות את החמישייה הראשונה.









מנגד, ישר! של גדי איזנקוט קיבלה את מירב הקולות שלה מערי השרון וגוש דן שנמצאות בצמרת המדד הסוציו-אקונומי. ברמת השרון הצביעו 36.9% מהתושבים לאיזנקוט, בהרצליה 34.4%, בהוד השרון 34.2%, בגבעתיים 33% ובקריית אונו - 31.5%. שני היישובים שבהם שיעור ההצבעה לישר! היה הגבוה ביותר הם יישובי הדרוזים שבכרמל - עוספיא (64.2%), מקום מגוריו של מספר 13 ברשימה כאמל אבו רוקון, ודאלית אל כרמל הסמוכה (55.6%).

היישוב שבו הצביעו הכי מעט לישר! (פרט לאלו שבהם לא ניתן למפלגה אפילו קול אחד) הוא עין מאהל שבצפון - 0.01%. במקום האחרון מבין הערים בהצבעה לאיזנקוט - מודיעין עילית, 0.02%. בליכוד, מנגד, העיר שהצביעו בה הכי מעט למפלגה הייתה כפר קאסם (0.1%), והיישוב - עוזייר שבגליל התחתון (0.05%).









גבעתיים וקריית אונו נמצאות בחמישייה הראשונה גם של מפלגה נוספת בגוש השינוי, ביחד של נפתלי בנט. את המקום הראשון בשיעור ההצבעה למפלגה תופסת רעננה, עם 20.6%, לפני גבעתיים (20.5%), הוד השרון (20.2%), קריית אונו (19.2%) וגני תקווה (19%). גם כאן מדובר בערים במרכז, עם מדד חברתי-כלכלי גבוה. שיעור ההצבעה הגבוה ביותר לביחד בכלל היישובים נרשם בקיבוץ החילוני-דתי כרמים שבצפון הנגב, 35.3%.

מפת ההצבעה, בכל יישוב ויישוב:





דפוס דומה נראה גם אצל שותפה נוספת בגוש, הדמוקרטים . 18% מכלל הקולות למפלגתו של יאיר גולן הגיעו מתל אביב, שנמצאת גם במקום הראשון בשיעור ההצבעה - 21.3%. גם יתר ארבע הערים בחמישייה הן מהמרכז - גבעתיים הצמודה (19.4%), שמופיעה גם כאן, רמת השרון (17.7%), הוד השרון (14%) ורמת גן (12.8%). במקום הראשון הכללי בהצבעה לדמוקרטים - קיבוץ פלך שבמועצת משגב, עם 80.8% מהקולות.

החברה הרביעית בגוש השינוי קיבלה את הקולות שלה מערים אחרות לגמרי. בכרמיאל, שקלטה עולים רבים מחבר העמים בשנות התשעים, הצביעו 16.9% מהבוחרים לישראל ביתנו , ואחריה ברשימה - קריית ים (16.3%), ערד (16%), נשר (14.8%) ואריאל (14.5%). במקום השביעי ברשימת ישראל ביתנו, האחרון שנכנס, נמצא הפוליטיקאי הדרוזי חמד עאמר - והוא נכנס גם הודות ליישוב שבו בחרו הכי הרבה במפלגה, היישוב הדרוזי בוקעתא שבצפון רמת הגולן, 58.5%.





כמו שגבעתיים מופיעה בצמרת בשלוש ממפלגות גוש השינוי, כך שדרות היא מעוז מפלגות הימין הלא-חרדיות. 39.4% מהמצביעים בעיר שפונתה אחרי טבח 7 באוקטובר בחרו בליכוד, ו-12% בציונות הדתית-זהות - מקום ראשון מבין הערים. אחריה בבוחרות בבצלאל סמוטריץ' ובמשה פייגלין: מעלה אדומים (10.7%), קריית מלאכי (9.3%), בית שמש (8.1%) וצפת (8%). במבואות יריחו, התנחלות בבקעת הירדן, בחרו במפלגה 88%.









שדרות בחמישייה הראשונה גם של מעוזי עוצמה יהודית - 16.8% בחרו שם במפלגתו של איתמר בן גביר. לפניה ערים נוספות באזור, קריית מלאכי (22.6%) ונתיבות (20.8%). צפת (17.2%) ומעלה אדומים (14%) נמצאות אף הן בצמרת. במקום הראשון מבין כל היישובים בתמיכה בעוצמה יהודית - כפר חב"ד, שם בחרו 55.5% בבן גביר.

ש"ס , שצנחה לשישה מנדטים - ההישג הגרוע ביותר שלה זה יותר מ-32 שנה - התבססה בעיקר על הערים החרדיות. באלעד בחרו בה 39.2%, בבני ברק 25.2% ובביתר עילית - 21.5%. גם נתיבות (28.9%) וגבעת זאב 22.7% בצמרת המצביעות ש"ס. שיעור המצביעים הגבוה ביותר למפלגה היה בהתנחלות החרדית תל ציון - 53.7%.









התמונה ב יהדות התורה , ששמרה על כוחה ונשארה עם שבעה מנדטים, לא שונה בהרבה - אבל ריכוז ההצבעה גדול יותר דרמטית. בשלוש ערים יותר מחצי מהתושבים בחרו במפלגה החרדית-אשכנזית, כשבמודיעין עילית לא פחות מ-76.6% שלשלו לקלפי את הפתק ג. כמו בש"ס, גם שם ביתר עילית (64.3%), בני ברק (60.2%) ואלעד (37.6%) בחמישייה, לצד בית שמש (40.9%). במושב החרדי-חסידי קוממיות, שליד קריית גת, קיבלה יהדות התורה 89.9% מהקולות.









ריכוז קולות עוד יותר גדול הוא כמובן במפלגות הערביות. הרשימה המשותפת , שזינקה ל-11 מנדטים, היא היחידה שהמקום הראשון בשיעור ההצבעה לה הוא עיר - אום אל פחם, שמתוך 33,696 המצביעים בה יותר מ-30 אלף בחרו במשותפת, 90.4%. אחריה בערים: טייבה (83.8%), נצרת (73.3%), קלנסווה (72.6%) ובקה אל גרבייה (72.2%).

פרט לאום אל פחם, אף יישוב לא העניק יותר מ-90% מהקולות שלו למפלגה אחת - אם לא כוללים את רע"מ . מפלגתו של מנסור עבאס, שבעקבות אחוזי ההצבעה הגבוהים בחברה הערבית זינקה גם היא, לשמונה מנדטים, קיבלה יותר מ-90% בלא פחות מ-22 יישובים, מרביתם בנגב. בשבט תראבין א-סאנע, יישוב בדואי בצפון הנגב, לא פחות מ-98.9% מהבוחרים הצביעו רע"מ. 185 הצביעו שם, 183 מהם לרע"מ ושניים למשותפת. בין הערים, רהט מובילה בתמיכה ברע"מ עם 85.2%, לפני כפר קאסם (72.4%), כפר קרע (42.6%), טמרה (35.7%) וסכנין (32.8%).









למפלגתם של יועז הנדל וירון זליכה, המילואימניקים-כלכלית , חסרו בסופו של דבר כ-30 אלף קולות כדי לעבור את אחוז החסימה. במושב יד השמונה קיבלה המפלגה 19.3% ובנס הרים הסמוך, שם מתגורר הנדל - 16.8%. אבל בערים, ולא במפתיע, שיעור ההצבעה לה היה נמוך בהרבה, ולא הספיק כדי להגיע לכנסת. באר יעקב היה המעוז המרכזי עם 5.5%, במודיעין-מכבים-רעות הצביעו 4.8% מהתושבים להנדל וזליכה, בכפר יונה 4.6%, בראשון לציון 4.6% ובחדרה - 4.4%.