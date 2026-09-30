"אני חושב שזה סיפור מדהים", אמר טראמפ כשנשאל אם כבר שוחח עם נתניהו. "אני יכול לספר את הסיפור, אבל עדיף שתקבלו אותו ממנו. בשלב הזה, אני מניח שיש הרבה סיפורים מזויפים שמסתובבים, ואתם יודעים, אף פעם אי אפשר לדעת מה באמת קורה. אבל כן שוחחתי באריכות עם ביבי נתניהו על האירוע הזה". לפי טראמפ, "נראה שטייס המשנה היה אולי מחבל, או אולי משוגע, והוא דקר את הטייס". הנשיא האמריקני סיפר כי מצבו של הטייס שנדקר "היה קשה מאוד", והוסיף: "אני מניח שהוא עדיין במצב קשה מאוד".

"אני חושב שזה סיפור מדהים", אמר טראמפ כשנשאל אם כבר שוחח עם נתניהו. "אני יכול לספר את הסיפור, אבל עדיף שתקבלו אותו ממנו. בשלב הזה, אני מניח שיש הרבה סיפורים מזויפים שמסתובבים, ואתם יודעים, אף פעם אי אפשר לדעת מה באמת קורה. אבל כן שוחחתי באריכות עם ביבי נתניהו על האירוע הזה". לפי טראמפ, "נראה שטייס המשנה היה אולי מחבל, או אולי משוגע, והוא דקר את הטייס". הנשיא האמריקני סיפר כי מצבו של הטייס שנדקר "היה קשה מאוד", והוסיף: "אני מניח שהוא עדיין במצב קשה מאוד".

"אני חושב שזה סיפור מדהים", אמר טראמפ כשנשאל אם כבר שוחח עם נתניהו. "אני יכול לספר את הסיפור, אבל עדיף שתקבלו אותו ממנו. בשלב הזה, אני מניח שיש הרבה סיפורים מזויפים שמסתובבים, ואתם יודעים, אף פעם אי אפשר לדעת מה באמת קורה. אבל כן שוחחתי באריכות עם ביבי נתניהו על האירוע הזה". לפי טראמפ, "נראה שטייס המשנה היה אולי מחבל, או אולי משוגע, והוא דקר את הטייס". הנשיא האמריקני סיפר כי מצבו של הטייס שנדקר "היה קשה מאוד", והוסיף: "אני מניח שהוא עדיין במצב קשה מאוד".

מכאן עבר טראמפ לתאר את השתלשלות האירועים כפי שנמסרה לו: לדבריו, למרות פציעתו הקשה הצליח הטייס לפתוח את דלת תא הטייס ולהזעיק עזרה. "הייתה לו התושייה לעשות דבר מדהים. במובן מסוים הוא היה גיבור", אמר. "הוא הצליח לפתוח את הדלת. אתם יודעים, הדלתות האלה עשויות פלדה מוצקה, אי אפשר לפתוח אותן מבחוץ. הוא הצליח ליפול לאחור, לפתוח את הדלת ולצרוח".

מכאן עבר טראמפ לתאר את השתלשלות האירועים כפי שנמסרה לו: לדבריו, למרות פציעתו הקשה הצליח הטייס לפתוח את דלת תא הטייס ולהזעיק עזרה. "הייתה לו התושייה לעשות דבר מדהים. במובן מסוים הוא היה גיבור", אמר. "הוא הצליח לפתוח את הדלת. אתם יודעים, הדלתות האלה עשויות פלדה מוצקה, אי אפשר לפתוח אותן מבחוץ. הוא הצליח ליפול לאחור, לפתוח את הדלת ולצרוח".

מכאן עבר טראמפ לתאר את השתלשלות האירועים כפי שנמסרה לו: לדבריו, למרות פציעתו הקשה הצליח הטייס לפתוח את דלת תא הטייס ולהזעיק עזרה. "הייתה לו התושייה לעשות דבר מדהים. במובן מסוים הוא היה גיבור", אמר. "הוא הצליח לפתוח את הדלת. אתם יודעים, הדלתות האלה עשויות פלדה מוצקה, אי אפשר לפתוח אותן מבחוץ. הוא הצליח ליפול לאחור, לפתוח את הדלת ולצרוח".

. "שרברב, שרברב ישראלי שמעולם לא הטיס מטוס, ובקושי בכלל טס במטוסים, ראה מה קורה. השרברב הישראלי היה חזק. אתם יודעים, כשאתם מרימים צינורות כל היום, אתם חזקים. הוא ראה מה מתרחש ושמע את הצרחות", סיפר הנשיא. טראמפ סיפר כי אותו ישראלי ישב בחלקו הקדמי של המטוס, בעוד אנשי האבטחה ואנשי צוות נוספים היו רחוקים יותר. לדבריו, באותם רגעים המטוס כבר היה בצלילה חריפה. "המטוס צלל בחדות, בזווית בלתי נתפסת", אמר, וטען כי הצלילה הייתה כה קיצונית עד ש"הגה הכיוון נתלש מחלקו האחורי של המטוס". הוא הוסיף כי המטוס הגיע למהירות שהייתה "הרבה מעבר למגבלות שלו".

. "שרברב, שרברב ישראלי שמעולם לא הטיס מטוס, ובקושי בכלל טס במטוסים, ראה מה קורה. השרברב הישראלי היה חזק. אתם יודעים, כשאתם מרימים צינורות כל היום, אתם חזקים. הוא ראה מה מתרחש ושמע את הצרחות", סיפר הנשיא. טראמפ סיפר כי אותו ישראלי ישב בחלקו הקדמי של המטוס, בעוד אנשי האבטחה ואנשי צוות נוספים היו רחוקים יותר. לדבריו, באותם רגעים המטוס כבר היה בצלילה חריפה. "המטוס צלל בחדות, בזווית בלתי נתפסת", אמר, וטען כי הצלילה הייתה כה קיצונית עד ש"הגה הכיוון נתלש מחלקו האחורי של המטוס". הוא הוסיף כי המטוס הגיע למהירות שהייתה "הרבה מעבר למגבלות שלו".

טראמפ אמר כי למרות הכוחות האדירים שפעלו על גופו במהלך הצלילה, הצליח הנוסע הישראלי להגיע לטייס המשנה. "הוא תלש את הבחור הזה מהמושב והשליך אותו לאחור", תיאר, "האנשים התנפלו עליו. הנוסעים תפסו אותו והחזיקו בו. אף שמעולם לא הטיס מטוס, הישראלי אחז בהגאים, משך אותם כלפי מעלה ויישר את המטוס רגע לפני שהתרסק", סיפר.

טראמפ אמר כי למרות הכוחות האדירים שפעלו על גופו במהלך הצלילה, הצליח הנוסע הישראלי להגיע לטייס המשנה. "הוא תלש את הבחור הזה מהמושב והשליך אותו לאחור", תיאר, "האנשים התנפלו עליו. הנוסעים תפסו אותו והחזיקו בו. אף שמעולם לא הטיס מטוס, הישראלי אחז בהגאים, משך אותם כלפי מעלה ויישר את המטוס רגע לפני שהתרסק", סיפר.

טראמפ אמר כי למרות הכוחות האדירים שפעלו על גופו במהלך הצלילה, הצליח הנוסע הישראלי להגיע לטייס המשנה. "הוא תלש את הבחור הזה מהמושב והשליך אותו לאחור", תיאר, "האנשים התנפלו עליו. הנוסעים תפסו אותו והחזיקו בו. אף שמעולם לא הטיס מטוס, הישראלי אחז בהגאים, משך אותם כלפי מעלה ויישר את המטוס רגע לפני שהתרסק", סיפר.

מיד לאחר מכן הסתייג הנשיא מהפרטים והבהיר כי הוא עצמו אינו יכול לאמת את הסיפור במלואו: "עכשיו, זה הסיפור שאני שמעתי. אני לא יודע אם הוא נכון, אבל זה הסיפור שקיבלתי מביבי ומעוד כמה אנשים, כנראה בשלב מוקדם. אני לא יודע אם כבר שמעתם את הסיפור הזה. אני חושב שזה מדהים". לדבריו, האנשים במטוס "ידעו שהם עומדים למות בתוך זמן קצר", אך הצליחו להשתלט על החשוד ולהחזיק בו.

מיד לאחר מכן הסתייג הנשיא מהפרטים והבהיר כי הוא עצמו אינו יכול לאמת את הסיפור במלואו: "עכשיו, זה הסיפור שאני שמעתי. אני לא יודע אם הוא נכון, אבל זה הסיפור שקיבלתי מביבי ומעוד כמה אנשים, כנראה בשלב מוקדם. אני לא יודע אם כבר שמעתם את הסיפור הזה. אני חושב שזה מדהים". לדבריו, האנשים במטוס "ידעו שהם עומדים למות בתוך זמן קצר", אך הצליחו להשתלט על החשוד ולהחזיק בו.

מיד לאחר מכן הסתייג הנשיא מהפרטים והבהיר כי הוא עצמו אינו יכול לאמת את הסיפור במלואו: "עכשיו, זה הסיפור שאני שמעתי. אני לא יודע אם הוא נכון, אבל זה הסיפור שקיבלתי מביבי ומעוד כמה אנשים, כנראה בשלב מוקדם. אני לא יודע אם כבר שמעתם את הסיפור הזה. אני חושב שזה מדהים". לדבריו, האנשים במטוס "ידעו שהם עומדים למות בתוך זמן קצר", אך הצליחו להשתלט על החשוד ולהחזיק בו.

, שעוסקת בחקירת אסונות ותקריות תעופה. "אתם מכירים את התוכנית הזאת? זאת התוכנית הכי מטורפת. אני אף פעם לא רוצה לצפות בה, כי כשאני צופה בה, אני לא אוהב את זה, כי דברים רעים קורים", אמר. לדבריו, "הוא אמר שהוא צופה בה הרבה, ושמצפייה בתוכנית הוא למד פחות או יותר איך מטיסים מטוס. כלומר, תגידו לי אתם, זה הדבר הכי מטורף שיש".

, שעוסקת בחקירת אסונות ותקריות תעופה. "אתם מכירים את התוכנית הזאת? זאת התוכנית הכי מטורפת. אני אף פעם לא רוצה לצפות בה, כי כשאני צופה בה, אני לא אוהב את זה, כי דברים רעים קורים", אמר. לדבריו, "הוא אמר שהוא צופה בה הרבה, ושמצפייה בתוכנית הוא למד פחות או יותר איך מטיסים מטוס. כלומר, תגידו לי אתם, זה הדבר הכי מטורף שיש".