נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סיפק הלילה (בין רביעי לחמישי) את גרסתו החריגה לדרמה בטיסת פליי דובאי לישראל. בשיחה עם כתבים בחדר הסגלגל אמר טראמפ כי שוחח "באריכות" עם ראש הממשלה בנימין נתניהו על ניסיון הפיגוע - ותיאר כיצד, לפי המידע שנמסר לו, "שרברב ישראלי שמעולם לא הטיס מטוס" סייע למנוע את התרסקותו. צפו:
"אני חושב שזה סיפור מדהים", אמר טראמפ כשנשאל אם כבר שוחח עם נתניהו. "אני יכול לספר את הסיפור, אבל עדיף שתקבלו אותו ממנו. בשלב הזה, אני מניח שיש הרבה סיפורים מזויפים שמסתובבים, ואתם יודעים, אף פעם אי אפשר לדעת מה באמת קורה. אבל כן שוחחתי באריכות עם ביבי נתניהו על האירוע הזה". לפי טראמפ, "נראה שטייס המשנה היה אולי מחבל, או אולי משוגע, והוא דקר את הטייס". הנשיא האמריקני סיפר כי מצבו של הטייס שנדקר "היה קשה מאוד", והוסיף: "אני מניח שהוא עדיין במצב קשה מאוד".
מכאן עבר טראמפ לתאר את השתלשלות האירועים כפי שנמסרה לו: לדבריו, למרות פציעתו הקשה הצליח הטייס לפתוח את דלת תא הטייס ולהזעיק עזרה. "הייתה לו התושייה לעשות דבר מדהים. במובן מסוים הוא היה גיבור", אמר. "הוא הצליח לפתוח את הדלת. אתם יודעים, הדלתות האלה עשויות פלדה מוצקה, אי אפשר לפתוח אותן מבחוץ. הוא הצליח ליפול לאחור, לפתוח את הדלת ולצרוח".
ואז, תיאר טראמפ, נכנס לתמונה אחד הנוסעים הישראלים, כשהוא מתכוון ככל הנראה ליניב חיון. "שרברב, שרברב ישראלי שמעולם לא הטיס מטוס, ובקושי בכלל טס במטוסים, ראה מה קורה. השרברב הישראלי היה חזק. אתם יודעים, כשאתם מרימים צינורות כל היום, אתם חזקים. הוא ראה מה מתרחש ושמע את הצרחות", סיפר הנשיא. טראמפ סיפר כי אותו ישראלי ישב בחלקו הקדמי של המטוס, בעוד אנשי האבטחה ואנשי צוות נוספים היו רחוקים יותר. לדבריו, באותם רגעים המטוס כבר היה בצלילה חריפה. "המטוס צלל בחדות, בזווית בלתי נתפסת", אמר, וטען כי הצלילה הייתה כה קיצונית עד ש"הגה הכיוון נתלש מחלקו האחורי של המטוס". הוא הוסיף כי המטוס הגיע למהירות שהייתה "הרבה מעבר למגבלות שלו".
טראמפ אמר כי למרות הכוחות האדירים שפעלו על גופו במהלך הצלילה, הצליח הנוסע הישראלי להגיע לטייס המשנה. "הוא תלש את הבחור הזה מהמושב והשליך אותו לאחור", תיאר, "האנשים התנפלו עליו. הנוסעים תפסו אותו והחזיקו בו. אף שמעולם לא הטיס מטוס, הישראלי אחז בהגאים, משך אותם כלפי מעלה ויישר את המטוס רגע לפני שהתרסק", סיפר.
מיד לאחר מכן הסתייג הנשיא מהפרטים והבהיר כי הוא עצמו אינו יכול לאמת את הסיפור במלואו: "עכשיו, זה הסיפור שאני שמעתי. אני לא יודע אם הוא נכון, אבל זה הסיפור שקיבלתי מביבי ומעוד כמה אנשים, כנראה בשלב מוקדם. אני לא יודע אם כבר שמעתם את הסיפור הזה. אני חושב שזה מדהים". לדבריו, האנשים במטוס "ידעו שהם עומדים למות בתוך זמן קצר", אך הצליחו להשתלט על החשוד ולהחזיק בו.
טראמפ אף סיפר לכתבים כי כשחיון נשאל לאחר מכן כיצד ידע לפעול, הוא סיפר שהוא נוהג לצפות בתוכנית הטלוויזיה "תעופה בחקירה", שעוסקת בחקירת אסונות ותקריות תעופה. "אתם מכירים את התוכנית הזאת? זאת התוכנית הכי מטורפת. אני אף פעם לא רוצה לצפות בה, כי כשאני צופה בה, אני לא אוהב את זה, כי דברים רעים קורים", אמר. לדבריו, "הוא אמר שהוא צופה בה הרבה, ושמצפייה בתוכנית הוא למד פחות או יותר איך מטיסים מטוס. כלומר, תגידו לי אתם, זה הדבר הכי מטורף שיש".
הנשיא סיפר כי זמן קצר לאחר שהנוסע הצליח לייצב את המטוס הגיעו אנשי צוות נוספים לתא הטייס. "זמן קצר אחר כך הגיעו הטייסים. וגם אנשי האבטחה, אם הם היו בחלק האחורי של המטוס, הגיעו קדימה והשתלטו על המטוס. אני חושב שזה הדבר הכי מדהים", אמר שוב. כשנשאל טראמפ במפורש אם טייס המשנה התכוון לרסק את המטוס, הוא נזהר יותר בתשובתו: "אמרו שהוא רצה להתרסק. הם לא יודעים את זה. אין להם מידע כזה". הוא שב ותיאר את סיפורו של יניב חיון: "לפי מה שמספרים, שרברב תפס את מוט ההיגוי, ובזכות הצפייה בתוכנית המטורפת הזאת, שאני צפיתי בה לא מעט פעמים... הוא למד על הטסת מטוסים. הוא תפס את מוט ההיגוי, משך אותו למעלה ויישר את המטוס לפני שהתרסק". לסיום הוסיף בחיוך: "ובמקרה הוא היה שרברב יהודי".
טיסת FZ1073 של פליי דובאי הייתה בדרכה מדובאי לישראל אתמול בבוקר כשאירע ניסיון הפיגוע בתא הטייס. במטוס היו 174 נוסעים, רובם ישראלים. טייס המשנה מעומאן תקף את הקברניט ההודי, והמטוס איבד גובה במהירות לפני שנוסעים ואנשי צוות הצליחו להיכנס לתא הטייס ולהשתלט על התוקף. לאחר מכן השתלט צוות נוסף על המטוס והנחית אותו בשלום בטאבוק שבסעודיה. הנוסעים הוחזרו בהמשך לישראל בטיסה חלופית של פליי דובאי.
ראש הממשלה נתניהו אמר מוקדם יותר כי טייס המשנה ניסה ככל הנראה לרסק את המטוס, ושיבח את הנוסעים ואנשי הצוות שהתערבו. עם זאת, נכון לעכשיו המניע המדויק עדיין נמצא בחקירה, ולא כל פרטי האירוע - ובכלל זה כמה מהפרטים הדרמטיים שתיאר טראמפ - אומתו בתחקיר.