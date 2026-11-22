הגברת כוננות מול איראן, אך גורמים בבית הלבן מעריכים שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ימתין לפחות שבוע לפני תקיפה אפשרית: גורמים בממשל האמריקני אומרים כי בוושינגטון התקבלה לפי שעה החלטה להמתין שבוע לפחות עם תקיפה, כשהסיבה נעוצה ככל הנראה בהערכה שלהם שיציאה למתקפה במועד הנוכחי לא משתלמת לארה"ב.

טראמפ עצמו אמר הערב (ראשון) בשיחה עם "פוקס ניוז" כי הוא "נוטה" להורות על תקיפה באיראן אחרי ערב השנה האזרחית החדשה. ייתכן שמדובר בניסיון להרדים את האיראנים, אולם לא ברור המועד שבו הוא נקב: בתחילת ינואר יושבע הקונגרס החדש, עם רוב מובהק לדמוקרטים בבית הנבחרים ובסנאט.

טראמפ שלשום: איראן רוצה לעשות עסקה, אבל לא כזו שמקובלת עליי ( צילום: רויטרס )





בין יועציו של טראמפ יש מחלוקת חריפה בשאלה אם עדיף להמשיך במצור הכלכלי על איראן שמשיג תוצאות, או לחילופין להיענות להפצרותיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו ולתקוף ביחד. לפי גורמים בישראל שמעורים בנושא, האמריקנים מתחילים להשתכנע שישראל לא תהיה "סולו" – ושאם כבר תוקפים, עדיף ביחד. בינתיים, קטאר מנסה לתווך בין הצדדים כדי למנוע חידוש של התקיפות. כמה מיועציו של טראמפ אומנם רוצים הסכם, אבל ההבנה הרווחת היא שזה חסר סיכוי.

ישראל לוחצת על האמריקנים לתקוף ומציעה מתקפה אינטנסיבית של כמה ימים, שתגרע מהיכולות של המשטר האיראני ותקרב אותו לקריסה, גם אם קריסה לא מובטחת. זאת לאחר שני סבבי לחימה אינטנסיביים שלא הביאו לנפילת המשטר, שלא קרס גם עקב גל מחאות נרחב וחסר תקדים שדוכא באלימות קשה.

מנגד, אצל טראמפ יש יועצים הסבורים שההצעה הישראלית לא תשנה את המצב הבסיסי ולא תביא להפלת המשטר. בסביבתו של טראמפ עולה חשד שנתניהו, שמכהן כראש ממשלת מעבר וללא רוב בכנסת, דוחף לתקיפה משיקולים פוליטיים פנים-ישראליים, וזאת כדי להשפיע על גוש השינוי בהובלת גדי איזנקוט ולהביא להקמת ממשלת אחדות.

נתניהו. מעדיף תקיפה עם האמריקנים ( צילום: שלו שלום )

איראן מצידה נחושה לשבור את המצור ו מתכוונת להעמיד את האמריקנים במבחן – ולנסות להוציא דרך הורמוז כמות גדולה של מיכליות דלק. אם הניסיון יצליח, יישבר המצור. אם ייכשלו - יהיה זה "קזוס בלי", עילה למלחמה. במקביל, הביטחון העצמי האיראני עולה, וטהרן מרשה לעצמה לתקוף בבחריין ובסעודיה.