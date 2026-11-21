נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ , שידוע ברטוריקה הלא-עקבית שלו, ממשיך לספק הצהרות מבלבלות ולא ברורות באשר לעתיד העימות בין ארה"ב לאיראן. אחרי שלפני כשבוע וחצי הורה לסגנו ג'יי די ואנס להפסיק את השיחות עם האיראנים ו הכריז כי "לא צריך הסכם" , היום (שבת) הוא כבר אמר ל"פוקס ניוז" כי "אשיג עסקה קבועה עם איראן", זאת לאחר ש אמש הצהיר כי "האיראנים רוצים עסקה, אבל לא כזו שמקובלת עליי".

טראמפ אמש: איראן רוצה לעשות עסקה, אבל לא כזו שמקובלת עליי ( צילום: רויטרס )





לפי שעה לא ברור לאן פני המערכה באיראן, אך במקביל לפלונטר הפוליטי בישראל ולדחיפה של ראש ממשלת המעבר בנימין נתניהו לפעולה נגד הרפובליקה האיסלאמית, המצב במצר הורמוז ממשיך להיות מתוח והאיראנים משגרים אחת לכמה שעות איומים לעבר ארה"ב וישראל.

הערב טענו משמרות המהפכה כי שיגרו טילים וכטב"מים לעבר שני מכ"מים של מערכות הגנה אווירית מסוג פטריוט של צבא ארה"ב בבסיסים א-רפאע ועוואלי בבחריין. "המרחב האווירי של איראן מהווה קו אדום. כל הפרה של המרחב מצד מדינה או תוקף כלשהו, ​​תיענה בתגובה קשה ונחרצת", אמרו. בתאגיד השידור האיראני טענו בנוסף: "דיווחים ראשוניים מצביעים על תקיפה באמצעות כטב"ם בבסיס האווירי סחיר בבחריין – מתקן המשמש בסיס למסוקים ולמטוסי סיור אמריקניים".

בבחריין הכחישו כי התקיפות כוונו למטרות אמריקניות, ומסרו: "כתוצאה מתוקפנות איראנית הותקף מתקן תעשייתי אזרחי, מה שגרם לשריפה באתר". עוד נמסר כי "יורטו כמה תקיפות אוויריות של איראן", וכי נגרם נזק עקב נפילת שברי יירוט, ללא נפגעים בגוף.

מוקדם יותר, סגן שר החוץ האיראני כאזם גריב אבאדי אמר לרשת הלבנונית "אל-מיאדין", המזוהה עם חיזבאללה, שמדינתו תשיב מלחמה לארצות הברית, ברקע הניסיון האמריקני לחנוק את הכלכלה האיראנית: "טהרן תנקוט בכל צעד שתראה לנכון כדי להתמודד עם המצור הכלכלי. נתייחס למצור כמעשה מלחמה, ובהתאם לכך ננקוט בכל צעד שנמצא לנכון. אמריקה נקטה פעולה צבאית פעמיים וספגה תבוסה קשה. אם היא רוצה תבוסה גדולה יותר, היא רשאית לשוב ולבחור באופציה הצבאית".

סגן שר החוץ האיראני גם אמר היום כי משלחת קטארית הגיעה אמש לטהרן, כנראה במסגרת המשא ומתן. "קיימנו התייעצויות עם המשלחת שנמשכו שעתיים", אמר, ותקף שוב את ארה"ב: "ברגע שבו היא תיישם את ההתחייבויות והדרישות שהצבנו, איראן תוכל לפתוח מחדש את מצר הורמוז. התנאי העיקרי שלנו הוא סיום המלחמה בכל החזיתות. בנוסף, יש לטפל בסוגיות נוספות, כמו הסרת המצור הכלכלי ושחרור הנכסים האיראניים המוקפאים".

"עיר הטילים התת-קרקעית": התיעוד שפרסמו האיראנים





האיראנים, שגם שיגרו היום איום בדמות תיעוד לכאורה מתוך "עיר טילים תת-קרקעית" , ממשיכים לטעון במהלך התקופה האחרונה לפגיעה במכליות ובכלי שיט שעוברים ב"נתיב אסור" במצר הורמוז. היום למשל טען חיל הים של צבא איראן כי מכלית נפט ש"נכנסה לאזור אסור ממזרח למצר הורמוז" פגעה במוקש ועלתה באש, אחרי שמוקדם יותר דיווחה סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה (UKMTO) על מכלית שנפגעה במצר הורמוז "מחימוש לא מזוהה", מזרחית לעיר ח'סאב בעומאן.

הזיג-זג של טראמפ

היום, כאמור, אמר נשיא ארה"ב בריאיון ל"פוקס ניוז" כי הוא עדיין מתכוון להגיע לעסקה עם איראן, וכי תוצאותיה יהיו "קבועות". אתמול הוא אמר במסיבת עיתונאים, ראשונה מאז שחזר לארה"ב מהפסגה המשולשת ההיסטורית בסין - שבה נפגש עם מקבילו הסיני שי ג'ינפינג ומקבילו הרוסי ולדימיר פוטין - כי "מחירי הדלק כרגע תלויים גם באופן שבו נסדיר את העניינים עם איראן. הם רוצים להגיע להסכם, אבל הם לא רוצים להגיע להסכם שיהיה מקובל עליי. אנחנו רוצים הסכם אמיתי, לא הסכם מזויף כמו אלה שהם עושים כבר 51 שנה. הם מקשקשים כבר 51 שנה".

נראה שטראמפ סיפק אמירה שגויה מבחינה היסטורית, שכן למרות טענותיו, הרפובליקה האיסלאמית של איראן נוסדה ב-1979 בעקבות המהפכה במדינה - אך לדברי טראמפ "המלחמה" החלה ב-1975 - אז עוד שלט השאה שהיה מנהיג פרו-מערבי מובהק. הנשיא לא הסביר פער זה בין העובדות לדבריו.

גלריה טראמפ, שאמר השבוע: "לא ממהר לקבל שום החלטה בנוגע לאיראן" ( צילום: AP Photo/Alex Brandon )

במהלך מסיבת העיתונאים טראמפ נשאל על הדיווח שלפיו איראן "מתכננת לפוצץ פצצה מלוכלכת" בארה"ב . לדבריו, "יש שמועה שהם בונים 'פצצה מלוכלכת'. אם הם יעשו את זה, אנחנו נפעל נגדם. אנחנו יודעים הרבה על מה שקורה באיראן. אנחנו יודעים כל מה שהם אומרים, מי הם ואיפה הם נמצאים. נגלה אם זה קורה. לא נאפשר את זה".

על הפגישה עם שי ופוטין אמר: "דנו בהרחבה על הצורך להבטיח שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. הם מטורפים. אנחנו לא ניתן להם להשיג נשק גרעיני". הוא הוסיף: "אני זה שכל הזמן מדבר על פירוז העולם מנשק גרעיני, אבל זה קשה מאוד. אני רואה בנשק הגרעיני יותר כאמצעי הרתעה. אבל קשה מאוד לומר 'בואו ניפטר מהנשק הגרעיני שלנו'".

שלשום, בכירים בישראל אמרו שראש הממשלה בנימין נתניהו דוחף בכל הכוח לתקיפה נגד איראן, וכי הוא מקווה שאחרי שובו של טראמפ לוושינגטון בתום הפסגה בסין, מה שכבר קרה, הוא יצליח לשכנע אותו להסכים לתקיפה. "נתניהו יושב על האמריקנים בטירוף בתקווה לתפוס את טראמפ ולחלץ ממנו אור ירוק", אמר גורם ישראלי בכיר שמעורה בנושא. גורמי ביטחון הסבירו בימים האחרונים כי בצה"ל מבינים שיידרשו למתקפה משמעותית באיראן, אך לא בטווח הזמן המיידי .

עם זאת, נשיא ארצות הברית אמר באותו ערב ל"אקסיוס" כי אינו ממהר לקבל החלטה על תקיפה: "אני לא ממהר לקבל שום החלטה בנוגע לאיראן. נראה מה יקרה אחרי השנה החדשה". אמש דווח ב"אקסיוס" כי שליחיו של הנשיא, ג'ארד קושנר וסטיב וויטקוף, נפגשו בחמישי בבירת גרמניה ברלין עם גורמים בכירים מקטאר, ודנו איתם ב"מאמצי התיווך בין ארה"ב לאיראן". הדיווח התבסס על שני מקורות עם ידע על הפגישה שהתקיימה בברלין, אך טראמפ לא התייחס לכך במסיבת העיתונאים.

סגן הנשיא ואנס. הסתייג מהביקורת שהוא עצמו השמיע ( צילום: Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

כאמור, רק לפני כשבוע וחצי נשמע היה שפניו של טראמפ למלחמה, או לפחות לא לדיפלומטיה, אחרי שהצהיר כי "לא צריך הסכם" עם טהרן . "אנחנו לא צריכים עסקה עם איראן. הימים האלה חלפו מזמן. יש לנו את הכסף שלהם, מאות מיליארדי דולרים, ויש לנו את המצר שלהם! תודה על תשומת הלב לעניין זה", כתב הנשיא האמריקני ברשת Truth Social שבבעלותו, בציוץ שבו חשף כי הנחה את סגנו לעזוב את המו"מ עם איראן ולהתעסק במה שמתרחש בערים ובמדינות שמנוהלות על ידי הדמוקרטים, וזאת בצל התבוסה הרפובליקנית בבחירות האמצע בארה"ב.

לטענת סגן הנשיא ואנס, ההפסד הצורם של הרפובליקנים וה"צונאמי הכחול" של הדמוקרטים אירע עקב השלכות המלחמה באיראן . השבוע דווח כי טראמפ מתוסכל מהביקורת שסגנו השמיע בפומבי על המלחמה, על אף שהוא עצמו הסכים כי היא נכונה, אך ואנס הסתייג אתמול מהביקורת שהוא עצמו השמיע, כשאמר כי טראמפ, שחוזר ומדגיש שוב ושוב כי היה תוקף באיראן גם בצל ההשלכות הפוליטיות והכלכליות של המלחמה, "הוא זה שמקבל את ההחלטות".