בשנתיים האחרונות נותרו תינוקות ופעוטות רבים ללא ביטוח בריאות וללא גישה סדירה לשירותים רפואיים חיוניים, בשל מוצאם ומעמדם של הוריהם. בהמשך לפרסומים ב-ynet , בג"ץ הוציא היום (ראשון) צו על תנאי וצו ביניים המורה למדינה להשיב את הזכאות לביטוח בריאות לילדים חסרי מעמד.

צו הביניים, שנמסר היום בהמשך לעתירת ארגון "רופאים לזכויות אדם" וארגונים נוספים, קבע כי על משרד הבריאות לאפשר מחדש את הצטרפותם של ילדים שאיבדו את זכאותם לביטוח בריאות בקופת החולים.

"ילדים נותרו ללא טיפולים ותרופות". ס' שנמלטה מאתיופיה, ובנה בן ה-8 חודשים ( צילום: שירה קדרי-עובדיה )

בשבוע שעבר פורסם ב-ynet סיפורה של ס' , שנמלטה לישראל מאתיופיה. בנה בן השמונה חודשים נולד עם מום בליבו, והוא נזקק למעקב קבוע במרפאה הקרדיולוגית בבית החולים. אלא שבעקבות השינוי בתקנות, לבנה של ס' אין ביטוח רפואי או אפשרות להצטרף לקופת חולים, והיא לא הצליחה לעמוד בעלויות הטיפול. גם ביקורים שוטפים במרפאת ילדים, בדומה לכל תינוק שזה עתה נולד, אינם זמינים עבורה. ביקוריה של ס' ובנה במרפאה הקרדיולוגית הוסדרו רק לאחר פניית ארגוני זכויות אדם לאנשי הצוות במרפאה, שניאותו לקבל את בנה ללא תשלום.

כמו בנה של ס', בשנתיים האחרונות נולדו בישראל מאות תינוקות שאינם זכאים לביטוח בריאות. זאת בעקבות שינוי שערך משרד הבריאות בשנת 2024. בעקבות השינוי, צומצמה הזכאות לביטוח בריאות בקרב חסרי מעמד באופן משמעותי, והיא חלה כעת רק על קטינים שהוריהם מבקשי מקלט מסודן, אריתריאה ואוקראינה - מדינות שישראל העניקה לפליטים מהן הגנה קבוצתית - לצד מספר מצומצם מאוד של קטגוריות. מי שנולדו להורים שאינם משתייכים לקבוצות הללו נותרים ללא אפשרות לכיסוי ביטוחי.

על פי העתירה, שהגישו עורכי הדין עדי לוסטיגמן ותמיר בלנק, הותרת ילדים רבים ללא נגישות לשירותי בריאות פוגעת בזכותם של הילדים ויוצרת "אפליה קשה ושרירותית". לעתים האפליה חלה גם בין ילדים בני אותה משפחה, שכן השינוי חל רק על ילדים שנולדו לאחר שינוי התקנות. לעתירה הצטרפה גם ההסתדרות הרפואית, שהדגישה בבקשתה לבג"ץ כי עקרונות היסוד של האתיקה הרפואית מחייבים את הרופא להעניק למטופליו טיפול מיטבי בהתאם לצורכיהם הרפואיים וללא אפליה על רקע מעמדם האזרחי, הכלכלי או המשפטי.

במקביל לצו הביניים, הורה בג"ץ למדינה לנמק עד 28 בינואר 2027 מדוע לא תחיל הסדר ביטוח בריאות על כלל אוכלוסיית הילדים חסרי המעמד בישראל, בהתאם להתחייבויותיה הקודמות.

"תינוק הוא תינוק"

ד"ר ינאי קרנצלר, מנהל המרפאה הפתוחה בעמותת "רופאים לזכויות אדם", מסר בתגובה להחלטה: "אחרי מאבק ממושך מצד הורים, רופאות ורופאים ובתי חולים, החלטת בג"ץ היום מסמנת צעד משמעותי להבטחת הזכות לבריאות של כל הילדים חסרי המעמד בישראל. במשך שנתיים נשללו מתינוקות ומפעוטות, בהם ילדים עם מחלות קשות, מוגבלויות ועיכובים התפתחותיים, שירותי בריאות חיוניים – רק בשל מוצאם ומעמדם של הוריהם".

"ילדים נותרו ללא אבחונים, טיפולים ותרופות שהם זקוקים להם", הוסיף ד"ר קרנצלר. "ההחלטה היא תיקון חשוב של עוול מקצועי, אתי ומוסרי. ילד הוא ילד, תינוק הוא תינוק, והזכות שלהם לבריאות אינה יכולה להיות תלויה במעמד הוריהם או במדינת מוצאם. יש ליישם את החלטת בג"ץ במלואה ומיד, ולהבטיח באופן קבוע את זכותם של כל הילדים חסרי המעמד החיים בישראל לשירותי בריאות, ללא קשר למעמד הוריהם או למדינת מוצאם".

עו"ד עדי לוסטיגמן, שהגישה את העתירה, הוסיפה: "אנו מברכים על ההחלטה. היא מעבירה מסר חשוב: לא ניתן להותיר ילדים ללא נגישות לשירותי בריאות ולהידרש להשלכות רק בדיעבד. כל ילד הוא עולם ומלואו. אסור למדינה להפקיר ילדים לגורלם ולהתעלם מחובתה, מכוח הדין הישראלי והבינלאומי, להעמיד את טובת הילד כשיקול ראשון במעלה ולהגן על בריאותו, על שלמות גופו ועל חייו. אנו מקווים כי בעקבות החלטה זו תשקול המדינה מחדש את עמדתה ותפעל באופן אנושי ואחראי להבטחת נגישות לשירותי בריאות לכל ילד וילדה בישראל, ללא קשר למוצאו, לדתו, למעמד הוריו או למעשיהם".