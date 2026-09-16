. קצין בכיר בגדעונים העביר היום (רביעי) מסר בנושא בקבוצה פנימית של היחידה. "כל הבלגן התקשורתי והסכסוכים בין הדוברות לשר גביר ממש לא מעניינים אותנו, ובטח שלא פתחנו שום 'מרד'", כתב הקצין לפקודיו.

. קצין בכיר בגדעונים העביר היום (רביעי) מסר בנושא בקבוצה פנימית של היחידה. "כל הבלגן התקשורתי והסכסוכים בין הדוברות לשר גביר ממש לא מעניינים אותנו, ובטח שלא פתחנו שום 'מרד'", כתב הקצין לפקודיו.

מפי גורמים במשטרה כי הקפאת התקציב שעליה החליט השר לא פוגעת רק בהתנהלות השוטפת של הארגון, אלא מגיעה גם ליחידות מבצעיות שעוסקות בין היתר בסיכול טרור ובפשיעה חמורה. גורם בכיר במשטרה סיפר כי לוחמים ביחידת הגדעונים נאלצים ללון באוהל ובמועדון היחידה בתנאים שאינם ראויים למגורים. גורמים במשטרה טענו כי התשתיות אינן הולמות את צורכיה של יחידה עילית מבצעית.

מפי גורמים במשטרה כי הקפאת התקציב שעליה החליט השר לא פוגעת רק בהתנהלות השוטפת של הארגון, אלא מגיעה גם ליחידות מבצעיות שעוסקות בין היתר בסיכול טרור ובפשיעה חמורה. גורם בכיר במשטרה סיפר כי לוחמים ביחידת הגדעונים נאלצים ללון באוהל ובמועדון היחידה בתנאים שאינם ראויים למגורים. גורמים במשטרה טענו כי התשתיות אינן הולמות את צורכיה של יחידה עילית מבצעית.

השר בן גביר טען מנגד כי תקציב לעבודות שיפוץ הועבר כבר לפני כמה חודשים, אך בוזבז על-ידי המשטרה למטרות אחרות. בן גביר הציג תמונה שונה לחלוטין של התנאים ביחידה. הוא אף פרסם ברשתות החברתיות תמונה והתהדר לגביה בהשקעה בתנאי הלוחמים ובמתקנים שהוקמו עבורם.

השר בן גביר טען מנגד כי תקציב לעבודות שיפוץ הועבר כבר לפני כמה חודשים, אך בוזבז על-ידי המשטרה למטרות אחרות. בן גביר הציג תמונה שונה לחלוטין של התנאים ביחידה. הוא אף פרסם ברשתות החברתיות תמונה והתהדר לגביה בהשקעה בתנאי הלוחמים ובמתקנים שהוקמו עבורם.

השר בן גביר טען מנגד כי תקציב לעבודות שיפוץ הועבר כבר לפני כמה חודשים, אך בוזבז על-ידי המשטרה למטרות אחרות. בן גביר הציג תמונה שונה לחלוטין של התנאים ביחידה. הוא אף פרסם ברשתות החברתיות תמונה והתהדר לגביה בהשקעה בתנאי הלוחמים ובמתקנים שהוקמו עבורם.