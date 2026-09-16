הגדעונים (33), יחידת העילית המשטרתית ללוחמה בטרור שכפופה ללהב 433, נקלעה בימים האחרונים ללב העימות בין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר למפכ"ל רב-ניצב דני לוי. קצין בכיר בגדעונים העביר היום (רביעי) מסר בנושא בקבוצה פנימית של היחידה. "כל הבלגן התקשורתי והסכסוכים בין הדוברות לשר גביר ממש לא מעניינים אותנו, ובטח שלא פתחנו שום 'מרד'", כתב הקצין לפקודיו.
מוקדם יותר השבוע נחשף ב-ynet מפי גורמים במשטרה כי הקפאת התקציב שעליה החליט השר לא פוגעת רק בהתנהלות השוטפת של הארגון, אלא מגיעה גם ליחידות מבצעיות שעוסקות בין היתר בסיכול טרור ובפשיעה חמורה. גורם בכיר במשטרה סיפר כי לוחמים ביחידת הגדעונים נאלצים ללון באוהל ובמועדון היחידה בתנאים שאינם ראויים למגורים. גורמים במשטרה טענו כי התשתיות אינן הולמות את צורכיה של יחידה עילית מבצעית.
השר בן גביר טען מנגד כי תקציב לעבודות שיפוץ הועבר כבר לפני כמה חודשים, אך בוזבז על-ידי המשטרה למטרות אחרות. בן גביר הציג תמונה שונה לחלוטין של התנאים ביחידה. הוא אף פרסם ברשתות החברתיות תמונה והתהדר לגביה בהשקעה בתנאי הלוחמים ובמתקנים שהוקמו עבורם.
"זו לא תמונה מבית מלון", כתב בן גביר. "זה הספא שבנינו ללוחמים הגיבורים שלנו מיחידת הגדעונים 33, כחלק מהשקעה של עשרות מיליוני שקלים ביחידה". בן גביר הוסיף: "כן, מגיע להם ג'קוזי, סאונה, אמבטיית קרח וכל הפינוקים - אחרי עוד פעילות מבצעית באום אל פחם, מעצר מבוקשים או חיסול מחבלים. מי שנותן הכול למען הביטחון שלנו - מגיע לו שניתן הכול בחזרה".
ביחידה עצמה מבקשים כעת להרחיק את הלוחמים מהעימות המתוקשר. הקצין הבכיר בגדעונים כתב בקבוצה הפנימית לפקודיו: "נכון שהתנאים שלנו לא אידאליים ויש קשיים, אבל הוציאו דברים מהקשרם והשתמשו בשם של יחידת הגדעונים בגלל מאבקי תקציב ופוליטיקה שלא קשורים אלינו. ובטח לא נאמר שהשר לא מוזמן אלינו יותר - זה פייק".
קידום לדובר המשטרה
בתוך כך, ל-ynet נודע כי בעיצומו של העימות עם השר בן גביר, החליט המפכ"ל לוי למנות את דובר המשטרה ניצב-משנה אריה דורון לתפקיד ראש חטיבת הדוברות של הארגון. במסגרת המינוי צפוי דורון לעלות לדרגת תת-ניצב.