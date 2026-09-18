שבועיים אחרי שהמשפט שהסעיר את ארצות הברית הסתיים ללא הכרעה, נחשף המושבע הבודד שהתנגד לזיכוי האם שחנקה למוות את שלושת ילדיה : המושבע היחיד שרצה להרשיע את לינדזי קלנסי ברצח ילדיה הוא מייקל דסרונוויל. הוא אמר שהיה בטוח באשמתה, אבל שאר חברי המושבעים לא הסכימו להקשיב לו. זו הייתה תגובתו הפומבית הראשונה למשפט שאמריקה עקבה אחריו בנשימה עצורה, והיא הובאה בהצהרה שפרסם אתמול (שישי) עורך דינו.

11 מתוך 12 המושבעים היו מוכנים לזכות את קלנסי מאחריות פלילית, כאשר רובם סברו שהאם ממסצ'וסטס - שטענה להגנת אי-שפיות - חנקה את ילדיה בעת שהייתה בעיצומה של תופעה נדירה הנקראת פסיכוזה לאחר לידה . אבל דסרונוויל תמך בטענת התביעה, שטענה שקלנסי ידעה בדיוק מה היא עושה. "לא היו לי שום ספקות", אמר בהצהרה שפרסם פרקליטו.

ההכרזה על סיום המשפט ללא הכרעה





גלריה מייקל דסרונוויל, המושבע היחיד שלא תמך בזיכוי

ראש חבר המושבעים טען בריאיון תקשורתי שדסרונוויל הודה שהיה לו "ספק סביר" לגבי אשמתה של קלנסי, אבל בכל זאת רצה להרשיע אותה. דסרונוויל אמר שזה לא נכון. "כשניסיתי להסביר תיאוריות אפשריות שונות במהלך הדיונים, כל הזמן קטעו אותי כאילו היו לי ספקות", כתב. "בהתבסס על כל הראיות הפיזיות, העדים המרכזיים, ומה שהתביעה הציגה, חשבתי שיש מספיק הוכחות לכך שהיא ידעה בדיוק מה היא עושה ותכננה את זה".

המבוי הסתום של חבר המושבעים אילץ את השופט להכריז ב-4 בספטמבר על Mistrial, כלומר סיום המשפט בלי הכרעה. אף אחד מהצדדים לא חלק על כך שקלנסי חנקה בבית המשפחה את ילדיה - קורה בת ה-5, דוסון בן ה-3 וקאלאן שהיה בן 8 חודשים בלבד - לפני שניסתה לשים קץ לחייה. אבל עורכת דינה אמרה שהיא הייתה אם אוהבת שסבלה מהזיות עמוקות ובעיות בריאות נפשיות אחרות.

לינדזי קלנסי. טענה לאי שפיות ( צילום: Greg Derr/The Patriot Ledger via AP, Pool )

קורה, דוסון וקאלאן, הילדים שאותם האם חנקה למוות

מאז סיומו של המשפט, דסרונוויל זכה מצד אחד לשבחים ומהצד השני לגינויים פומביים על מעשיו, וחייו האישיים וההסתבכויות הפיננסיות והמשפטיות שלו בעבר נחשפו על ידי התקשורת וחוקרים חובבים. בין הגילויים הפומביים: הוצא נגדו צו הרחקה בזמן בחירת חבר המושבעים, הוא היה בסכנת פינוי מדירתו בשל חוב שכירות של יותר מ-12 אלף דולר וב-2021 הואשם באלימות במשפחה, אישום שנמחק מאוחר יותר.

הפרשנים השמרנים שיבחו את דסרונוויל וכינו אותו גיבור. פרקליטו אדוארד פלצ'יק, שאחד מלקוחותיו בעבר היה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אמר שדסרונוויל נמצא ב"מיקום מאובטח" באזור כפרי בצפון ניו אינגלנד, ולא ייתן ראיונות. "כאב מסור ואיש אלוהים, הוא לא ייכנע ולא יישבר על ידי הרשעים המבקשים לפגוע בו", כתב פלצ'יק, שכינה את דסרונוויל "גיבור אמריקני ומגן הצדק", שאוהב את ארצות הברית ואת טראמפ.

289 אלף דולר כבר גויסו עבורו כדי "לכסות את עלויות האבטחה, עורכי הדין, והפסד השכר", והמושל הרפובליקני של פלורידה רון דה-סנטיס אמר כי "פלורידה תעניק לו מקלט. אני בטוח שהוא יתקבל בברכה ויוערך".

לינדזי קלנסי בבית המשפט, עם כיסא הגלגלים ( צילום: AP Photo/Josh Reynolds, Pool )

השופט שהכריז על Mistrial, וויליאם סאליבן ( צילום: Greg Derr / POOL / AFP )

לפני שבועיים הודיע חבר המושבעים לשופט האחראי עליהם במסצ'וסטס, אחרי שבעה ימי דיונים חשאיים, כי הם לא מסוגלים להגיע להכרעה פה אחד – והשופט וויליאם סאליבן הכריז על Mistrial. משמעות הדבר היא שקלנסי לא הורשעה ולא זוכתה, וההליך המשפטי חוזר להתחלה – התביעה תידרש לקבוע אם להעמידה לדין פעם נוספת במשפט חוזר ועם חבר מושבעים חדש.

משפטה של קלנסי בת ה-36, שנמשך חמישה שבועות והועבר בשידור ישיר, טלטל את ארצות הברית וכל פרט בו סוקר בהרחבה בכלי תקשורת ברחבי העולם. במשפט לא הייתה מחלוקת על מעשיה המזוויעים של קלנסי, והיא עצמה לא הכחישה שבינואר 2023 חנקה למוות את שלושת ילדיה בבית המשפחה בדוקסברי, פרבר אמיד מדרום לבוסטון. לאחר מכן חתכה את עצמה עם סכין וקפצה מהחלון בקומה השנייה, ומאז נותרה משותקת מהמותניים ומטה ומתניידת בכיסא גלגלים.

ההגנה טענה כאמור כי בזמן המקרה - ב-24 בינואר 2023 - סבלה קלנסי מהפרעה דו-קוטבית ומפסיכוזה שלאחר לידה - תופעה נדירה וחמורה בהרבה מדיכאון שלאחר לידה. לפי ההערכות, פסיכוזה שלאחר לידה פוגעת באחת עד שתיים מכל 1,000 נשים. היא עלולה בין היתר להשפיע על יכולת תפיסת המציאות ולהוביל להופעה של מחשבות שווא. מנגד, התביעה טענה כי מעשיה היו מחושבים, כשבין היתר הדגישה את העובדה שלפני שחנקה למוות את הילדים קלנסי שלחה את אביהם לסידורים, כך שלא היה בבית, והיא הטילה ספק ברצינות ניסיון ההתאבדות שלה לאחר מכן.

הפגנות התמיכה בלינדזי קלנסי ( צילום: JOSEPH PREZIOSO / AFP )

( צילום: Greg Derr/The Patriot Ledger via AP, Pool )

המשפט עורר דיון ציבורי ער באמריקה סביב היחס לנשים הסובלות מבעיות נפשיות לאחר הלידה. במהלך המשפט זכתה קלנסי לתמיכה רבה, בעיקר מצד נשים, עם קמפיין "שחררו את לינדזי" ברשתות החברתיות ויותר ממיליון דולר שנתרמו בקמפיין גיוס המונים להוריה, שהתייצבו לצד בתם ומימנו את ההגנה שלה. בחודש שעבר מאות נשים אף הפגינו למען קלנסי מחוץ לאולם בית המשפט כשהן לבושות ורוד – צבע שהפך לסמל התומכים בה – ועם קריאות כמו "היא הייתה צריכה עזרה" ו"תאמינו".

קלנסי, שנותרה כאמור משותקת בעקבות ניסיון ההתאבדות, טוענת כי לא הייתה לה אחריות פלילית למעשיה, ובין היתר טענה כי קול גברי בראשה הורה לה לרצוח את ילדיה ואז להתאבד. ביומנים שכתבה קלנסי בחודשים שלפני כן, היא תיארה תחושות של חרדה, עיסוק בלתי פוסק בפרטי הטיפול בתינוק שלה, "ערפול מוחי" ו"נואשות לקבלת הפוגה נפשית מהטיפול בכולם". התביעה לא ניסתה להטיל ספק בכך שקלנסי סבלה מבעיות נפשיות, אבל גרסה שהיא לא סבלה מפסיכוזה וכי פעלה באופן מחושב והייתה מסוגלת להבחין בין טוב ורע.

חבר המושבעים, שהורכב מתשע נשים ושלושה גברים, ערך מאז סיום שלב העדויות במשפט שבעה ימי דיונים, אבל לא הצליח כאמור להגיע להכרעה פה אחד הנדרשת במקרה הזה. בפתק ששלח נציג חבר המושבעים נטען כי המושבע הבודד - דסרונוויל - סירב לכאורה לפעול על פי הנחיות השופט בכל הנוגע לספק סביר.