דנה אולמרט, בתו של ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, כתבה היום (שני) בפוסט שפרסמה בפייסבוק כי נעצרה באלימות על ידי שוטרים ביום שישי האחרון, לאחר שהגיעה למחות על התנהלות המשטרה כלפי מפגין בשכונת מגוריה בתל אביב. לטענתה, השוטרים הפעילו כלפיה אלימות והיא הוחזקה במשך שעות בתא מעצר כשהיא אזוקה. עוד סיפרה כי הגישה היום תלונה למחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) נגד השוטר שלטענתה תקף אותה ועצר אותה ללא סיבה.

גלריה מעצרה של דנה אולמרט בסוף השבוע ( צילום: מתוך פייסבוק )

"ביום שישי נעצרתי באלימות על ידי משטרת בן גביר. זה קרה בשכונה שלי, מטרים ספורים מהבית שלי", כתבה אולמרט בת ה-54. לדבריה, האירוע החל לאחר שאחד מחבריה שלח הודעה בקבוצת הוואטסאפ של פעילי המחאה בשכונה, וביקש מהם להגיע למקום שבו שוטרים התעמתו עם מפגין בשם איציק, שאותו תיארה כאחד המפגינים הנחושים נגד יו"ר הכנסת לשעבר אמיר אוחנה, ש הוחלף בתפקיד על ידי מתן כהנא בשבוע שעבר.

"שישי. ארבע וחצי בצהריים. אני צופה בתוכנית האהובה עליי 'סוכן תרבות' עם קובי מידן. אין כוח לצאת אבל אני אוספת את עצמי ועושה את זה", כתבה אולמרט. "לא חשבתי שאחזור הביתה רק בסביבות 23:00 בלילה, אחרי שעות ארוכות בתא מעצר, אזוקה ומוכה. השוטרים היו אלימים במיוחד. אני שנים ברחובות אבל עד כה לא נעצרתי".

לדבריה, במהלך המעצר אחד השוטרים העיף את הטלפון הנייד מידה, ושכניה אספו אותו ושמרו עליו. היא ציינה כי קיבלה סיוע משפטי ממערך "עוטף עצורים" שהוקם בתקופת המחאה נגד המהפכה המשפטית, באמצעות עורך הדין רן תגר. "קיבלתי ייעוץ מעולה ויכולתי לוודא דרכו שהמשפחה שלי יודעת שאני בסדר", כתבה.

"השוטרים היו אלימים במיוחד". מעצרה של אולמרט ( צילום: מתוך פייסבוק )

אולמרט הוסיפה כי במהלך שהותה במעצר חששה שתיאלץ להעביר את הלילה בתחנת המשטרה, אך לבסוף שוחררה בתנאים מגבילים ובערבות של כמה אלפי שקלים. "הדאגה הכי גדולה שלי הייתה שאיאלץ להישאר לילה במעצר ולשמחתי זה לא קרה", כתבה, והוסיפה: "ידעתי כל הזמן שאני פריווילגית לכל דבר ועניין".

בהמשך הפוסט התייחסה אולמרט למעצרו של מהדי תונסי , סטודנט פלסטיני בן 26 מהאוניברסיטה העברית, שנעצר לפני כשבועיים במעונות הסטודנטים בהר הצופים ומוחזק במעצר מנהלי. תונסי, תושב שכונת סילוואן שבמזרח ירושלים, פעיל במסגרות חברתיות ופוליטיות לקידום שותפות יהודית-ערבית. חבריו טענו כי נעצר באלימות וכי משקפיו נלקחו ממנו.

"מי שאינם פריווילגים הם אקטיביסטים פלסטינים, כמו הסטודנט הירושלמי לקרימינולוגיה, מהדי תונסי, שנעצר על ידי השב"כ לפני שבועיים, באלימות, ומאז מוחזק בתנאי מעצר קשים", כתבה אולמרט. לדבריה, "שערו וזקנו גולחו. משקפי הראייה שלו נלקחו ממנו".

מהדי תונסי. "מייחלת ליום שבו הוא ישוחרר ויוכל להגיש תלונה על המעצר שלו"

אולמרט מתחה ביקורת חריפה על השימוש במעצרים מנהליים ועל התנהלות הרשויות כלפי פלסטינים. "להיעצר זה לא כיף. אבל מה שעברתי הוא באמת כאין וכאפס לעומת מה שקורה לפלסטינים ששירותי הביטחון עוצרים ומעלימים אותם למשך חודשים ארוכים, תחת ההגדרה מעוררת הפלצות של מעצרים מנהליים", כתבה.