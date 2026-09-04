עיתון "א-שרק אל-אווסט" הסעודי פרסם היום (שישי) את גרסת חמאס למבצע החריג שהביא למעצרו של מועין אל-עראביד, "ראש השב"כ" של חמאס, ברצועת עזה. גורמים בחמאס ששוחחו עם העיתון טענו לסיפור כיסוי חריג, הכנות שנמשכו חודשיים - ואף ירי באמצעות תחמושת שהכילה חומר מרדים.
בחמאס טענו שההכנות למבצע החלו חודשיים קודם לכן וכי אנשי שב"כ התחזו לעובדים בארגון סיוע בינלאומי, שהציעו לתושבי המקום להקים דוכני אוכל ומשקאות באזור שבו התגורר אל-עראביד, כדי לאסוף עליו מידע ולעקוב אחר תנועותיו עד לרגע שבו נכנס הכוח המיוחד לפעולה.
הפעולה, נזכיר, נערכה ביום שלישי, הסתיימה במעצרו של אל-עראביד והבאתו פצוע לישראל. לפי דיווחים, במהלך האירוע נהרגה אשתו, סמאח, ושניים מילדיו נפצעו.
לטענת גורמים בחמאס, התוכנית כללה גם הפעלה של פלסטינים, בהם גם נשים, שסיפקו לתושבים ירקות מדי יום ובהמשך הם גם התבקשו לאסוף מידע על בתים מסוימים ועל תנועות של אנשים באזור - בהם כמובן אל-עראביד. עיקר המידע, לשיטת חמאס, הגיע ממשתפי פעולה. הם הוסיפו כי הכוח המיוחד לא שהה באזור באופן קבוע לפני המבצע, אלא הגיע אליו בכמה הזדמנויות קצרות כדי להשלים את איסוף המידע ולגבש את תוכנית הפעולה.
לפי גרסתם, ביום המבצע הופיעו באזור אנשים נוספים - חלקם אנשי שב"כ - לצד מי שכבר הפעילו את הדוכנים. לטענתם, שב"כ הסתיר את כלי הנשק בתוך הדוכנים עצמם, וכשהגיעה שעת השי"ן הם שלפו אותם משם, השתתפו בפעולה ולאחר מכן נעלמו מהאזור.
מחוץ לבית חיכתה חוליה נוספת
לפי "א-שרק אל-אווסט", הכוח ניסה להפתיע את אל-עראביד כשיצא מביתו עם אחד ממלוויו. אל-עראביד, לפי המקורות, הצליח לפתוח באש לעבר הכוח, בעוד אנשי הכוח ירו לעברו תחמושת שלפי הטענה הכילה חומר מרדים.
אחד ממלוויו ושניים מבניו של אל-עראביד, כמו גם אשתו, פתחו באש לעבר הכוח, ובמהלך חילופי האש הם נפגעו. במקביל, רחפן הטיל מטען לעבר הבית. אל-עראביד עצמו, כך נטען, הצליח לברוח מהחלק האחורי של הבית כשהוא פצוע. אלא שלפי המקורות, שם המתינה לו חוליה נוספת. בדיווח קודם אכן צוין כי קבוצה שנייה של הכוח חיכתה לאל-עראביד מאחורי ביתו כדי לאבטח את המבנה.
במהרה, כך לפי הדיווח, הדברים התפתחו להיתקלות של ממש ועימות חם עם שניים מבניו ושני שומרי ראש שהיו במקום. עוד נטען כי הלוחמים ירו מטווח אפס בראשה של אשתו של אל-עראביד, והיא נהרגה במקום. שני בניו של הבכיר נפצעו קשה, וכך גם שני שומרי הראש.
בחמאס טענו כי אל-עראביד ניסה להמשיך להימלט כשהוא זוחל, ואף ירה לעבר הכוח, אלא שאז הושלך לעברו רימון הלם, הכוח השתלט עליו ועצר אותו. בתיעוד דרמטי שפורסם השבוע ב"אל-ג'זירה" אף ניתן לראות את מהלך הדברים:
ביום המעצר דיווחו הפלסטינים על תקיפות חריגות ברצועה. לפי הדיווח, חיפוי אווירי כבד הופעל בזמן נסיגת הכוח לאחר מעצרו של אל-עראביד.
אל-עראביד ניהל את תחום הביטחון המסכל והמודיעין בארגון. במהלך המבצע ביצע צה"ל כמה תקיפות מהאוויר נגד איומים על הכוח שפעל בשטח. מנגנון ביטחון הפנים של חמאס עוסק בין היתר בסיכול ריגול ובאיתור פלסטינים החשודים בשיתוף פעולה עם ישראל.
צה"ל ושב"כ מסרו אחרי המעצר כי "במסגרת הפעילות, כוחות מיוחדים של שב"כ פשטו על מבנה במרחב העיר עזה, ועצרו את ראש ביטחון הפנים של ארגון הטרור חמאס בכלל רצועת עזה. במהלך המבצע חיל האוויר תקף באופן ממוקד מספר יעדים צבאיים באזור במטרה להסיר איומים על הכוחות, אין נפגעים לכוחותינו".
לפי ההודעה, "המחבל שנעצר פעל בתקופה האחרונה לביסוס שליטתו של ארגון הטרור חמאס בצפון הרצועה, ולקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב הקו הצהוב. המחבל הועבר להמשך חקירת כוחות הביטחון בשטח מדינת ישראל".
בצבא ובשב"כ הדגישו, ברקע דרישות מועצת השלום להימנע מתקיפות ברצועה, כי "הפעילות נועדה להסיר איומים, לפגוע בשליטת חמאס במרחב ובתוכניתו לקדם פעולות טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. כוחות הביטחון בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום".