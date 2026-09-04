לטענת גורמים בחמאס, התוכנית כללה גם הפעלה של פלסטינים, בהם גם נשים, שסיפקו לתושבים ירקות מדי יום ובהמשך הם גם התבקשו לאסוף מידע על בתים מסוימים ועל תנועות של אנשים באזור - בהם כמובן אל-עראביד. עיקר המידע, לשיטת חמאס, הגיע ממשתפי פעולה. הם הוסיפו כי הכוח המיוחד לא שהה באזור באופן קבוע לפני המבצע, אלא הגיע אליו בכמה הזדמנויות קצרות כדי להשלים את איסוף המידע ולגבש את תוכנית הפעולה.

לטענת גורמים בחמאס, התוכנית כללה גם הפעלה של פלסטינים, בהם גם נשים, שסיפקו לתושבים ירקות מדי יום ובהמשך הם גם התבקשו לאסוף מידע על בתים מסוימים ועל תנועות של אנשים באזור - בהם כמובן אל-עראביד. עיקר המידע, לשיטת חמאס, הגיע ממשתפי פעולה. הם הוסיפו כי הכוח המיוחד לא שהה באזור באופן קבוע לפני המבצע, אלא הגיע אליו בכמה הזדמנויות קצרות כדי להשלים את איסוף המידע ולגבש את תוכנית הפעולה.

לטענת גורמים בחמאס, התוכנית כללה גם הפעלה של פלסטינים, בהם גם נשים, שסיפקו לתושבים ירקות מדי יום ובהמשך הם גם התבקשו לאסוף מידע על בתים מסוימים ועל תנועות של אנשים באזור - בהם כמובן אל-עראביד. עיקר המידע, לשיטת חמאס, הגיע ממשתפי פעולה. הם הוסיפו כי הכוח המיוחד לא שהה באזור באופן קבוע לפני המבצע, אלא הגיע אליו בכמה הזדמנויות קצרות כדי להשלים את איסוף המידע ולגבש את תוכנית הפעולה.

לפי גרסתם, ביום המבצע הופיעו באזור אנשים נוספים - חלקם אנשי שב"כ - לצד מי שכבר הפעילו את הדוכנים. לטענתם, שב"כ הסתיר את כלי הנשק בתוך הדוכנים עצמם, וכשהגיעה שעת השי"ן הם שלפו אותם משם, השתתפו בפעולה ולאחר מכן נעלמו מהאזור.

לפי גרסתם, ביום המבצע הופיעו באזור אנשים נוספים - חלקם אנשי שב"כ - לצד מי שכבר הפעילו את הדוכנים. לטענתם, שב"כ הסתיר את כלי הנשק בתוך הדוכנים עצמם, וכשהגיעה שעת השי"ן הם שלפו אותם משם, השתתפו בפעולה ולאחר מכן נעלמו מהאזור.

לפי גרסתם, ביום המבצע הופיעו באזור אנשים נוספים - חלקם אנשי שב"כ - לצד מי שכבר הפעילו את הדוכנים. לטענתם, שב"כ הסתיר את כלי הנשק בתוך הדוכנים עצמם, וכשהגיעה שעת השי"ן הם שלפו אותם משם, השתתפו בפעולה ולאחר מכן נעלמו מהאזור.