הפלסטינים דיווחו הבוקר (שני) על פעילות חריגה של כוחות הביטחון הישראליים בעיר עזה, וחילופי אש עם הכוחות בשטח. לפי הפלסטינים ארבעה בני אדם נהרגו וכמה נפצעו ביותר מ-18 תקיפות אוויריות. ערוץ "אל-חדת'" הסעודי דיווח כי הרקע לתקיפות הוא "ניסיון של מיליציה מקומית שמשתפת פעולה עם ישראל לחטוף דמות בולטת. הניסיון נחשף, מה שהוביל להתערבות אווירית ישראלית". צה"ל מסר כי תקף כמה יעדים ברצועה במטרה להסיר איומים על כוחות הביטחון. אין נפגעים בקרב הכוחות.

הפלסטינים דיווחו הבוקר (שני) על פעילות חריגה של כוחות הביטחון הישראליים בעיר עזה, וחילופי אש עם הכוחות בשטח. לפי הפלסטינים ארבעה בני אדם נהרגו וכמה נפצעו ביותר מ-18 תקיפות אוויריות. ערוץ "אל-חדת'" הסעודי דיווח כי הרקע לתקיפות הוא "ניסיון של מיליציה מקומית שמשתפת פעולה עם ישראל לחטוף דמות בולטת. הניסיון נחשף, מה שהוביל להתערבות אווירית ישראלית". צה"ל מסר כי תקף כמה יעדים ברצועה במטרה להסיר איומים על כוחות הביטחון. אין נפגעים בקרב הכוחות.

הפלסטינים דיווחו הבוקר (שני) על פעילות חריגה של כוחות הביטחון הישראליים בעיר עזה, וחילופי אש עם הכוחות בשטח. לפי הפלסטינים ארבעה בני אדם נהרגו וכמה נפצעו ביותר מ-18 תקיפות אוויריות. ערוץ "אל-חדת'" הסעודי דיווח כי הרקע לתקיפות הוא "ניסיון של מיליציה מקומית שמשתפת פעולה עם ישראל לחטוף דמות בולטת. הניסיון נחשף, מה שהוביל להתערבות אווירית ישראלית". צה"ל מסר כי תקף כמה יעדים ברצועה במטרה להסיר איומים על כוחות הביטחון. אין נפגעים בקרב הכוחות.