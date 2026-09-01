הפלסטינים דיווחו הבוקר (שני) על פעילות חריגה של כוחות הביטחון הישראליים בעיר עזה, וחילופי אש עם הכוחות בשטח. לפי הפלסטינים ארבעה בני אדם נהרגו וכמה נפצעו ביותר מ-18 תקיפות אוויריות. ערוץ "אל-חדת'" הסעודי דיווח כי הרקע לתקיפות הוא "ניסיון של מיליציה מקומית שמשתפת פעולה עם ישראל לחטוף דמות בולטת. הניסיון נחשף, מה שהוביל להתערבות אווירית ישראלית". צה"ל מסר כי תקף כמה יעדים ברצועה במטרה להסיר איומים על כוחות הביטחון. אין נפגעים בקרב הכוחות.
למרות הדיווח על כישלון המבצע, שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע כי "לפני זמן קצר נעצר מחבל בכיר בחמאס - וזו המדיניות שלנו: לא מחכים לאיומים, אלא רודפים את מחבלי חמאס, מסכלים אותם ומשמידים את תשתיות הטרור שלהם. התגובה לכל שיגור מעזה תהיה עוצמתית וברורה. המבחן לא יהיה בשיגורים שלהם אלא בתגובה שלנו - והיא תהיה קשה".
בסוכנות הידיעות רויטרס דווח מפי גורמי בריאות בעזה כי בין ההרוגים - שלושה ילדים. עוד דווח כי עדי ראייה סיפרו שמטוסי קרב ישראליים ירו "לפחות 12 טילים ליד אזור אל-כתיבה במערב העיר עזה, אזור הומה במשפחות עקורות". שני כלי רכב נפגעו בתקיפות ונהרסו כליל. ברשתות הפלסטיניות נכתב כי "פיצוצים עזים נשמעו ללא הפסקה".
הדיווחים הגיעו כאמור מאזור אל-כתיבה שבמערב העיר, שטח ציבורי גדול ומרכזי בגדול כ-25 דונם. האזור נחשב לאחד המרחבים הציבוריים והסמליים בעיר, ושימש לאורך השנים להפגנות, עצרות, תפילות ואירועים פוליטיים.
בהודעה רשמית של חמאס נמסר כי "כוח מיוחד של צה"ל ניסה לבצע פעולה ביטחונית בעיר עזה, שבמסגרתה ביקש לפגוע באחת הדמויות במערך הביטחוני של ההתנגדות. ערנותם של אנשי מערך הביטחון סיכלה את הפעולה וחשפה את חוסר יכולתו של האויב להשיג את יעדיו".
אונר"א שלחה הודעה המזהירה את עובדיה באזור: "למען ביטחונכם, אנא הימנעו מתנועה בסביבת אזור אל-כתיבה עקב המצב המסוכן באזור הנ"ל. כל אנשי אונר"א מתבקשים לנקוט משנה זהירות ולפנות לחדר המבצעים בכל שאלה".
לפני כשבועיים ביצע צה"ל תקיפות חריגות נוספות ברצועה, כשחיסל מחבל שחדר לישראל ב-7 באוקטובר כמו גם קבוצת פעילי חמאס. הפלסטינים דיווחו אז על שישה הרוגים, ודובר צה"ל מסר כי הותקף באזור מחנה הפליטים נוסייראת שבמרכז הרצועה מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס. בהמשך נמסר כי הצבא והשב"כ תקפו באזור דרג' תופאח מפקד בארגון הטרור, ומחבלים נוספים שהיו לצידו. לפי ההודעה, המחבלים תכננו להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועה.
יממה קודם לכן שבעה בני אדם נהרגו בתקיפה בבית קפה בנמל עזה, ולפי דובר צה"ל הותקפו מפקדי נוחבה בחמאס שקיימו שם פגישה. אחד מהם זוהה כמחבל שפשט לישראל ב-7 באוקטובר.
אחרי אותן תקיפות, יצא מנכ"ל מועצת השלום לעזה ניקולאי מלאדנוב בביקורת חריפה נגד ישראל, בטענה לסיכון הפסקת האש מול חמאס. בנאום שנשא בשבוע שעבר בפני מועצת הביטחון של האו"ם אמר מלאדנוב כי התקיפות "אינן משנות את הסטטוס קוו שהביא ל-7 באוקטובר - הן משמרות אותו".
לדבריו, "לראשונה חמאס והזרועות החמושות בעזה הסכימו למסור את נשקם ולהעביר את הסמכות הניהול המלאה. יש כעת הזדמנות להתקדם מעימות שהפיל את האזור מחוץ לאיזון לסביבה שמציעה שלום, שגשוג והזדמנויות כלכליות לכל המזרח התיכון. כל שימוש בכוח שאינו נועד להתמודד עם איום קרוב מידי גובה מחיר מהתהליך – מחיר שקשה מאוד להחזיר. בכיוון ההפוך, כל נשק שעדיין נישא, כל מנהרה שעדיין עובדים עליה וכל שיירה שעדיין חסומה – לוקחים את התהליך לאחור".