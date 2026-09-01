אחרי תקיפות חריגות הבוקר (שלישי) בעיר עזה , ודיווח סעודי כי זאת ברקע "ניסיון כושל לחטוף דמות בולטת עבור ישראל", שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע כי נעצר ברצועה מחבל בכיר בחמאס - ראש הביטחון הכללי, המקביל לראש שב"כ, שניהל את תחום הביטחון המסכל והמודיעין בארגון הטרור.

מדובר בפעילות מיוחדות תחת פיקוד הדרום של מיליציות שעבדו בסביבת העיר עזה. כחלק מהפעילות החריגה צה"ל ביצע מספר תקיפות מהאוויר באמצעות כלי זיק לעבר איומים שהיו על הכוח, והם נוטרלו. במבצע המיוחד, שנמשך כמה שעות, לא היו כוחות צה"ל. היעד בסופו של דבר נלקח והגיע פצוע ומקבל טיפול בישראל. הפעולה הפתיעה את אנשי חמאס והתבצעה כחלק מהלחץ שמפעילה ישראל במטרה לגרום לארגון הטרור להתפרק מנשקו.

תיעוד מהתקיפות בעיר עזה





הפלסטינים דיווחו על פעילות חריגה וחילופי אש עם הכוחות בשטח, כמו גם על פיצוצים עזים כתוצאה מתקיפות אוויריות, וכי ארבעה בני אדם נהרגו. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח מפי גורמי בריאות בעזה כי בין ההרוגים - שלושה ילדים. עוד דווח כי עדי ראייה סיפרו שמטוסי קרב ישראליים ירו "לפחות 12 טילים ליד אזור אל-כתיבה במערב העיר עזה, אזור הומה במשפחות עקורות".

במועצת השלום לעזה בוחנים את האירוע, ועדיין לא מסרו התייחסות. ישראל הודיעה בכמה הזדמנויות לאמריקנים, וגם בפגישה האחרונה של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם שליח טראמפ ג'ארד קושנר - שישראל תמשיך לחסל כל מי שהיה מעורב ב-7 באוקטובר, ולא נרשמה התנגדות לכך.

בהודעתו של כ"ץ מסר כי "לפני זמן קצר נעצר מחבל בכיר בחמאס - וזו המדיניות שלנו: לא מחכים לאיומים, אלא רודפים את מחבלי חמאס, מסכלים אותם ומשמידים את תשתיות הטרור שלהם. התגובה לכל שיגור מעזה תהיה עוצמתית וברורה. המבחן לא יהיה בשיגורים שלהם אלא בתגובה שלנו - והיא תהיה קשה".

זירת התקיפות בעזה ( צילום: REUTERS/Dawoud Abu Alkas )

מנהל משרד התקשורת של חמאס בעזה - שמבסס מחדש את שלטונו ברצועה - טען כי "כוח מיוחד ישראלי ניסה לבצע מבצע בעיר עזה אך התגלה במהלך המשימה". לדבריו, "צה"ל פתח לאחר מכן בתקיפות אוויריות כבדות, בהן היו מעורבים יותר מ-10 מטוסי קרב, והרגו ופצעו כמה בני אדם".

בשבוע שעבר יצא מנכ"ל מועצת השלום לעזה ניקולאי מלאדנוב ב ביקורת חריפה נגד ישראל בעקבות תקיפות חריגות ברצועה, בטענה לסיכון הפסקת האש מול חמאס. בנאום שנשא בפני מועצת הביטחון של האו"ם אמר מלאדנוב כי התקיפות "אינן משנות את הסטטוס קוו שהביא ל-7 באוקטובר - הן משמרות אותו".