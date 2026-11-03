מפגינים בודדים, תומכיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הפגינו בערב יום ראשון מחוץ לביתו של איזנקוט, ואחד מהם אף קרא במגפון: "רצחת את הבן שלך, בוגד!". לקריאות הצטרפו מפגינים נוספים שנכחו במקום, על רקע קמפיין הדה-לגיטימציה בליכוד לתוצאות הבחירות. בנו של הרמטכ"ל לשעבר, רס"ר (במיל') גל מאיר איזנקוט, נפל בקרב ברצועת עזה בדצמבר 2023.

מפגינים בודדים, תומכיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הפגינו בערב יום ראשון מחוץ לביתו של איזנקוט, ואחד מהם אף קרא במגפון: "רצחת את הבן שלך, בוגד!". לקריאות הצטרפו מפגינים נוספים שנכחו במקום, על רקע קמפיין הדה-לגיטימציה בליכוד לתוצאות הבחירות. בנו של הרמטכ"ל לשעבר, רס"ר (במיל') גל מאיר איזנקוט, נפל בקרב ברצועת עזה בדצמבר 2023.

מפגינים בודדים, תומכיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הפגינו בערב יום ראשון מחוץ לביתו של איזנקוט, ואחד מהם אף קרא במגפון: "רצחת את הבן שלך, בוגד!". לקריאות הצטרפו מפגינים נוספים שנכחו במקום, על רקע קמפיין הדה-לגיטימציה בליכוד לתוצאות הבחירות. בנו של הרמטכ"ל לשעבר, רס"ר (במיל') גל מאיר איזנקוט, נפל בקרב ברצועת עזה בדצמבר 2023.

. בהודעת מפלגת ישר! צוין כי האבטחה על איזנקוט תתבצע על ידי חברת אבטחה פרטית, "שתונחה ותופעל באופן ישיר על ידי יחידת 730" - אך כעת נראה שהיה שינוי שהצדיק את הגברת האבטחה.

. בהודעת מפלגת ישר! צוין כי האבטחה על איזנקוט תתבצע על ידי חברת אבטחה פרטית, "שתונחה ותופעל באופן ישיר על ידי יחידת 730" - אך כעת נראה שהיה שינוי שהצדיק את הגברת האבטחה.

בהודעת שב"כ שנמסרה בחודש שעבר נכתב כי שב"כ יספק מעטפת פיקוח וליווי מודיעיני, הכוללת ניטור ובנייה של תמונת מצב האיומים סביב כל ראשי המפלגות. בארגון ציינו עוד: "הארגון יקיים הערכות מצב בהן תיבחן רמת האיום לכל ראש מפלגה – שתקבע רמה ואופן מימוש אבטחה לכל אחד. אם ראש מפלגה יחפוץ באבטחה, תאושר לחברת האבטחה שישכור נשיאת נשק, גם בהיעדר מודיעין או איום קונקרטי".

בהודעת שב"כ שנמסרה בחודש שעבר נכתב כי שב"כ יספק מעטפת פיקוח וליווי מודיעיני, הכוללת ניטור ובנייה של תמונת מצב האיומים סביב כל ראשי המפלגות. בארגון ציינו עוד: "הארגון יקיים הערכות מצב בהן תיבחן רמת האיום לכל ראש מפלגה – שתקבע רמה ואופן מימוש אבטחה לכל אחד. אם ראש מפלגה יחפוץ באבטחה, תאושר לחברת האבטחה שישכור נשיאת נשק, גם בהיעדר מודיעין או איום קונקרטי".

בהודעת שב"כ שנמסרה בחודש שעבר נכתב כי שב"כ יספק מעטפת פיקוח וליווי מודיעיני, הכוללת ניטור ובנייה של תמונת מצב האיומים סביב כל ראשי המפלגות. בארגון ציינו עוד: "הארגון יקיים הערכות מצב בהן תיבחן רמת האיום לכל ראש מפלגה – שתקבע רמה ואופן מימוש אבטחה לכל אחד. אם ראש מפלגה יחפוץ באבטחה, תאושר לחברת האבטחה שישכור נשיאת נשק, גם בהיעדר מודיעין או איום קונקרטי".