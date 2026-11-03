החל ממחר (רביעי) היחידה לאבטחת אישים תאבטח את יו"ר ישר! גדי איזנקוט. שלושה ימים אחרי שנשמעו קריאות "בוגד" בהפגנה מחוץ לביתו, מאבטחי יחידה 730 יחליפו את המאבטחים הפרטיים - ולראשונה יקבל איזנקוט אבטחת שב"כ מלאה.
מפגינים בודדים, תומכיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הפגינו בערב יום ראשון מחוץ לביתו של איזנקוט, ואחד מהם אף קרא במגפון: "רצחת את הבן שלך, בוגד!". לקריאות הצטרפו מפגינים נוספים שנכחו במקום, על רקע קמפיין הדה-לגיטימציה בליכוד לתוצאות הבחירות. בנו של הרמטכ"ל לשעבר, רס"ר (במיל') גל מאיר איזנקוט, נפל בקרב ברצועת עזה בדצמבר 2023.
לפני שבוע וחצי, עוד לפני יום הבחירות, עדכנו המפלגות ישר!, הדמוקרטים ועמך ישראל שעודכנו שהאבטחה על ראשיהן תהיה באחריות שב"כ. בהודעת מפלגת ישר! צוין כי האבטחה על איזנקוט תתבצע על ידי חברת אבטחה פרטית, "שתונחה ותופעל באופן ישיר על ידי יחידת 730" - אך כעת נראה שהיה שינוי שהצדיק את הגברת האבטחה.
בהודעת שב"כ שנמסרה בחודש שעבר נכתב כי שב"כ יספק מעטפת פיקוח וליווי מודיעיני, הכוללת ניטור ובנייה של תמונת מצב האיומים סביב כל ראשי המפלגות. בארגון ציינו עוד: "הארגון יקיים הערכות מצב בהן תיבחן רמת האיום לכל ראש מפלגה – שתקבע רמה ואופן מימוש אבטחה לכל אחד. אם ראש מפלגה יחפוץ באבטחה, תאושר לחברת האבטחה שישכור נשיאת נשק, גם בהיעדר מודיעין או איום קונקרטי".
שב"כ קיבל את הסמכות לקבוע מי יקבל אבטחה מוועדת השרים לענייני שב"כ, אך לאורך קמפיין הבחירות לא התערב באבטחת ראשי המפלגות. באותה ישיבה של הוועדה, בראשות שר המשפטים יריב לוין, נקבע כי שב"כ יקבע בעצמו את המענה האבטחתי הנדרש לראשי מפלגות שאין עליהם אבטחה עד השבעת הכנסת ה-26. לוין היה היחיד שהגיע לדיון, וקבע כי זיני יצטרך לקבוע את חבילת האבטחה לאיזנקוט, גולן וגם לווינטר.