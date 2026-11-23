על שתי הצעות חוק נפיצות שהעלה הליכוד במטרה להביך אותה, ובכך איפשרו את אישור החוקים במליאה בקריאה טרומית. השבוע עוד לא התקבלה החלטה, אולם על סדר היום כבר נמצא אחד הנושאים הנפיצים ביותר - שבעקבותיו יכריעו החרדים את צעדיהם הפוליטיים.

על שתי הצעות חוק נפיצות שהעלה הליכוד במטרה להביך אותה, ובכך איפשרו את אישור החוקים במליאה בקריאה טרומית. השבוע עוד לא התקבלה החלטה, אולם על סדר היום כבר נמצא אחד הנושאים הנפיצים ביותר - שבעקבותיו יכריעו החרדים את צעדיהם הפוליטיים.

בדברי ההסבר להצעת החוק שהוגשה, נכתב כי סוגיית הגיוס תהיה ככל הנראה מרכזית בכל ממשלה שתקום ותבקש לבחון את הנושאים הללו ולהסדירם, "כהצעת חוק ממשלתית שתביא לאחר כינונה". עוד צוין כי "כיוון שמדובר בנושאים שעניינם ביטחון, צבא ועניינים של מדיניות חברתית שעל הממשלה לגבש, כך ראוי וזו גם עמדת הייעוץ המשפטי לכנסת שהסדרת סוגיית הגיוס תובא לכנסת בהצעת חוק ממשלתית".

בדברי ההסבר להצעת החוק שהוגשה, נכתב כי סוגיית הגיוס תהיה ככל הנראה מרכזית בכל ממשלה שתקום ותבקש לבחון את הנושאים הללו ולהסדירם, "כהצעת חוק ממשלתית שתביא לאחר כינונה". עוד צוין כי "כיוון שמדובר בנושאים שעניינם ביטחון, צבא ועניינים של מדיניות חברתית שעל הממשלה לגבש, כך ראוי וזו גם עמדת הייעוץ המשפטי לכנסת שהסדרת סוגיית הגיוס תובא לכנסת בהצעת חוק ממשלתית".

בדברי ההסבר להצעת החוק שהוגשה, נכתב כי סוגיית הגיוס תהיה ככל הנראה מרכזית בכל ממשלה שתקום ותבקש לבחון את הנושאים הללו ולהסדירם, "כהצעת חוק ממשלתית שתביא לאחר כינונה". עוד צוין כי "כיוון שמדובר בנושאים שעניינם ביטחון, צבא ועניינים של מדיניות חברתית שעל הממשלה לגבש, כך ראוי וזו גם עמדת הייעוץ המשפטי לכנסת שהסדרת סוגיית הגיוס תובא לכנסת בהצעת חוק ממשלתית".

"מוצע לקבוע הוראת שעה כללית", נכתב, "שוויונית ומצומצמת, להשעיה של מעצריהם של כלל המיועדים לשירות ביטחון שטרם החלו בשירותם הצבאי בפועל, ללא הבחנה על בסיס השתייכות דתית, מגזרית או חברתית, אורח חיים או עיסוק וזאת מתוך הבנה בשונה מההסדר שנפסל בפסק הדין, הוראת השעה המוצעת אינה מעניקה יחס שונה לקבוצת אוכלוסייה מסוימת, אלא חלה באופן אחיד על כלל המיועדים לשירות ביטחון המצויים באותו מעמד. בכך מבקשת הצעת החוק לתת מענה לקושי החוקתי הנוגע לעקרון השוויון, שעליו עמד בית המשפט בפסק דינו".

"מוצע לקבוע הוראת שעה כללית", נכתב, "שוויונית ומצומצמת, להשעיה של מעצריהם של כלל המיועדים לשירות ביטחון שטרם החלו בשירותם הצבאי בפועל, ללא הבחנה על בסיס השתייכות דתית, מגזרית או חברתית, אורח חיים או עיסוק וזאת מתוך הבנה בשונה מההסדר שנפסל בפסק הדין, הוראת השעה המוצעת אינה מעניקה יחס שונה לקבוצת אוכלוסייה מסוימת, אלא חלה באופן אחיד על כלל המיועדים לשירות ביטחון המצויים באותו מעמד. בכך מבקשת הצעת החוק לתת מענה לקושי החוקתי הנוגע לעקרון השוויון, שעליו עמד בית המשפט בפסק דינו".

"מוצע לקבוע הוראת שעה כללית", נכתב, "שוויונית ומצומצמת, להשעיה של מעצריהם של כלל המיועדים לשירות ביטחון שטרם החלו בשירותם הצבאי בפועל, ללא הבחנה על בסיס השתייכות דתית, מגזרית או חברתית, אורח חיים או עיסוק וזאת מתוך הבנה בשונה מההסדר שנפסל בפסק הדין, הוראת השעה המוצעת אינה מעניקה יחס שונה לקבוצת אוכלוסייה מסוימת, אלא חלה באופן אחיד על כלל המיועדים לשירות ביטחון המצויים באותו מעמד. בכך מבקשת הצעת החוק לתת מענה לקושי החוקתי הנוגע לעקרון השוויון, שעליו עמד בית המשפט בפסק דינו".