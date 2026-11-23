ש"ס ויהדות התורה יעלו השבוע להצבעה במליאה את הצעת חוק "השעיית מעצרים", שמטרתה להשעות את מעצרי תלמידי ישיבות המיועדים לשירות ביטחון. החוק, כך מוצע, יהיה הוראת שעה מיום חקיקתו ועד לכינון ממשלה חדשה.
מדובר במהלך שהובילו בגוש נתניהו כדי לתקוע טריז במגעים בין גוש איזנקוט לחרדים - ולטרפד ממשלה שתקום בתמיכתם, ובלי מפלגות הקואליציה הנוכחית. המהלך יציב בדילמה את גוש השינוי שיצטרך להכריע כיצד יצביע כשההצבעה תעלה.
בשבוע שעבר החליטו במפלגת ישר שלא להשתתף בהצבעות על שתי הצעות חוק נפיצות שהעלה הליכוד במטרה להביך אותה, ובכך איפשרו את אישור החוקים במליאה בקריאה טרומית. השבוע עוד לא התקבלה החלטה, אולם על סדר היום כבר נמצא אחד הנושאים הנפיצים ביותר - שבעקבותיו יכריעו החרדים את צעדיהם הפוליטיים.
בדברי ההסבר להצעת החוק שהוגשה, נכתב כי סוגיית הגיוס תהיה ככל הנראה מרכזית בכל ממשלה שתקום ותבקש לבחון את הנושאים הללו ולהסדירם, "כהצעת חוק ממשלתית שתביא לאחר כינונה". עוד צוין כי "כיוון שמדובר בנושאים שעניינם ביטחון, צבא ועניינים של מדיניות חברתית שעל הממשלה לגבש, כך ראוי וזו גם עמדת הייעוץ המשפטי לכנסת שהסדרת סוגיית הגיוס תובא לכנסת בהצעת חוק ממשלתית".
עוד נכתב כי בתקופת המעבר ועד לגיבוש יחסי הכוחות, בכנסת ממילא לא ניתן לקדם ולהשלים הסדר חקיקתי כולל בסוגיית הגיוס בתקופת ממשלת המעבר, בטרם כינונה של ממשלה חדשה.
בהצעה צוין כי המעצרים של מיועדים לשירות ביטחון נמשכים, בעוד שהאפשרות לקדם הסדרה חקיקתית כוללת של סוגיית הגיוס מוגבלת בשל הנסיבות המשטריות והמשפטיות הקיימות.
"מוצע לקבוע הוראת שעה כללית", נכתב, "שוויונית ומצומצמת, להשעיה של מעצריהם של כלל המיועדים לשירות ביטחון שטרם החלו בשירותם הצבאי בפועל, ללא הבחנה על בסיס השתייכות דתית, מגזרית או חברתית, אורח חיים או עיסוק וזאת מתוך הבנה בשונה מההסדר שנפסל בפסק הדין, הוראת השעה המוצעת אינה מעניקה יחס שונה לקבוצת אוכלוסייה מסוימת, אלא חלה באופן אחיד על כלל המיועדים לשירות ביטחון המצויים באותו מעמד. בכך מבקשת הצעת החוק לתת מענה לקושי החוקתי הנוגע לעקרון השוויון, שעליו עמד בית המשפט בפסק דינו".
עוד נכתב כי "ההצעה לא תחול על חיילים המשרתים בשירות סדיר וחייבי שירות מילואים, וזאת נוכח הצורך בשמירה על הרציפות המבצעית, המשמעת הצבאית וכשירותו של צבא ההגנה לישראל, אך תחול באופן שוויוני על כלל המלש"בים. יודגש כי אין בהסדר המוצע כדי להעניק פטור משירות ביטחון, לבטל צווי גיוס, להכשיר אי-התייצבות לשירות או למנוע נקיטת הליכי אכיפה אחרים. ההסדר מוגבל להשעיית השימוש באמצעי המעצר בלבד, בהיותו אמצעי הכרוך בשלילת חירותו של אדם. הוראת השעה תפקע עם כינונה של ממשלה חדשה".
ביהדות התורה שואפים בינתיים למקסם את מה שהם תופסים כ"ניצחון בבחירות" - בעקבות חזרתם לעמדת לשון המאזניים, שמעניק להם עמדת כוח משמעותית. שם מבקשים לנצל את היעדר הרוב הברור לשני הגושים, כדי להשיג מה שעד כה בנימין נתניהו לא הצליח לתת להם בקדנציה הקודמת, על אף הרוב שהיה לו בכנסת.
למרות המגעים בין הליכוד וישר על הקמת ממשלת אחדות, ביהדות התורה הודפים את החשש שמא תוקם ממשלה שהם ישארו מחוצה לה, או שיהיו 61 אצבעות גם בלעדיהם והם יישארו ללא מנוף לחץ להשגת חוק פטור מגיוס. גורמים במפלגה אמרו אתמול שהם לא רואים סיכוי רציני להבשלת המגעים בין נתניהו לאיזנקוט, ולכן מצדם מוטב יהיה לדבוק בהבטחות שקיבלו ולבחון איזה מתווה גיוס יהיה מוסכם הן על המפלגות בגוש והן על רבניהם, ובהמשך גם בעיני שופטי העליון.
ביהדות התורה משוכנעים שש"ס תבוא איתם גם אחרי שייחתם הסכם סופי עם איזנקוט וליברמן, אלא שבש"ס ממשיכים להבהיר שהם נאמנים לגוש הימין בראשות נתניהו. בשער ביטאון ש"ס "הדרך" אף זעמו אתמול על תוכנית אינזקוט לייסד ממשלת מיעוט ואמרו כי היא "תוכנית מסוכנת".