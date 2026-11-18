, בליכוד כבר חושבים כיצד להפוך את הקערה ולשנות את השיח. במהלך היום (רביעי) הם צפויים להעלות להצבעה במליאה חוקים שעשויים להביך חלקים בגוש בראשות גדי איזנקוט וגם לקרב אליהם את המפלגות החרדיות, בזמן המגעים להקמת ממשלה.

, בליכוד כבר חושבים כיצד להפוך את הקערה ולשנות את השיח. במהלך היום (רביעי) הם צפויים להעלות להצבעה במליאה חוקים שעשויים להביך חלקים בגוש בראשות גדי איזנקוט וגם לקרב אליהם את המפלגות החרדיות, בזמן המגעים להקמת ממשלה.

לפי ההצעה הראשונה, ייאסר להפריע להנחת תפילין במרחב הציבורי ובמוסדות חינוך. רשות מקומית ומוסדות חינוך לא יפריעו לאדם להניח תפילין ולא ימנעו ממנו לעשות כן. ההצעה עשויה להביך את מפלגות גוש איזנקוט שנוטות יותר ימינה - ומקווים למעידה מצד מפלגת הדמוקרטים, שהיו"ר שלה יאיר גולן התבטא במהלך מערכת הבחירות

לפי ההצעה הראשונה, ייאסר להפריע להנחת תפילין במרחב הציבורי ובמוסדות חינוך. רשות מקומית ומוסדות חינוך לא יפריעו לאדם להניח תפילין ולא ימנעו ממנו לעשות כן. ההצעה עשויה להביך את מפלגות גוש איזנקוט שנוטות יותר ימינה - ומקווים למעידה מצד מפלגת הדמוקרטים, שהיו"ר שלה יאיר גולן התבטא במהלך מערכת הבחירות