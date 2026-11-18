יום אחרי ההפסד בהצבעה החשובה על בחירת יו"ר הכנסת ואיבוד השליטה במשכן, בליכוד כבר חושבים כיצד להפוך את הקערה ולשנות את השיח. במהלך היום (רביעי) הם צפויים להעלות להצבעה במליאה חוקים שעשויים להביך חלקים בגוש בראשות גדי איזנקוט וגם לקרב אליהם את המפלגות החרדיות, בזמן המגעים להקמת ממשלה.
ח"כ אופיר כץ מהליכוד, שהפסיד אתמול בבחירות על ראשות הכנסת למתן כהנא, יעלה במליאה שתי הצעות חוק: הצעת חוק הנחת תפילין והצעת חוק הכרה בחמאס כארגון טרור.
לפי ההצעה הראשונה, ייאסר להפריע להנחת תפילין במרחב הציבורי ובמוסדות חינוך. רשות מקומית ומוסדות חינוך לא יפריעו לאדם להניח תפילין ולא ימנעו ממנו לעשות כן. ההצעה עשויה להביך את מפלגות גוש איזנקוט שנוטות יותר ימינה - ומקווים למעידה מצד מפלגת הדמוקרטים, שהיו"ר שלה יאיר גולן התבטא במהלך מערכת הבחירות נגד הדתה במרחב הציבורי.
לפי ההצעה השנייה, ישללו זכויותיו של חבר כנסת המסרב או נמנע מלהכיר בארגון חמאס כארגון טרור. לפי החוק, ההחלטה לשלילת הזכויות תתקבל על ידי ועדת הכנסת, שאותה מנהל ח"כ רועי פולקמן ממפלגת ישר!. גם במקרה הזה מנסים בליכוד להביך את איזנקוט ושותפיו, עם הפנים לבחירות חוזרות שייתכו אם המאמצים להקמת ממשלה ייכשלו.
ביממה האחרונה בליכוד ניהלו מספר שיחות עם גורמים בכירים במפלגות החרדיות וסבורים שמלבד ש"ס, הצליחו לגייס גם את תמיכת יהדות התורה לשתי הצעות החוק, בזמן שזו מנהלת משא ומתן עם גוש איזנקוט ונהנית ממעדמה כ"לשון המאזניים" של המערכת הפוליטית אחרי הבחירות והפלונטר שנוצר בעקבותיהן.
מלבד החוקים של הליכוד שנועדו בעיקר להטריל את גוש איזנקוט ולגרום לו למבוכה, הכנסת תצביע בקריאה טרומית על ביטול חוק שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, ביטול החוק להחלשת היועמ"שית וכן על ביטול חוק התקשורת של השר שלמה קרעי.
עוד יצביעו היום חברי הכנסת על הקמת הוועדה המיוחדת לביטול חוקי המהפכה המשפטית בראשות גלעד קריב מהדמוקרטים, הקמת הוועדה המיוחדת לביטול חוקי התקשורת בראשות מירב בן ארי מביחד.
אמש, במסגרת הסכמות בין גוש איזנקוט לגוש נתניהו שמנעו פיליבסטר ארוך עוד יותר שתוכנן אל תוך הלילה במטרה לעכב את בחירת יו"ר הכנסת החדש מתן כהנא, גוש השינוי התחייב שלא לקדם את חוקי ביטול המהפכה המשפטית בוועדה המיוחדת עד ליום שני.