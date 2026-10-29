ספירת הקולות הסתיימה רשמית , ובמערכת הפוליטית מכוונים כעת למערכה הבאה. למרות שהתוכניות עדיין בערפל, ולא ברור מי ואיך יקים ממשלה, בשני הגושים כבר החלו גישושים ושיחות אישיות - לקראת השבוע הבא שבו יזמן נשיא המדינה הרצוג את נציגי המפלגות להתייעצויות בבית הנשיא.

( צילום: shutterstock, שלו שלום, אלעד מלכה, דוברות הרשימה המשותפת, ריאן פרויס, אלכס קולומויסקי, Oliver CONTRERAS/AFP )

בגוש נתניהו נשמר השקט יממה אחרי הבחירות. בשונה ממנהגו, בתום המדגמים נתניהו לא התקשר לאנשי הגוש שלו - אלא עשה זאת רק כמעט יממה אחרי. אמש הוא שוחח עם בן גביר וסמוטריץ', והיום כבר פגש פנים אל פנים את יו"ר הציונות הדתית. הוא צפוי גם לדבר עם החרדים.

בין חברי הגוש של נתניהו היו שתהו לפשר ההתנהלות וכיצד ייתכן שנתניהו לא מצופף שורות מיד אחרי הבחירות ולוקח את הזמן. אחרים העריכו שהוא ממוקד בעיקר בתוצאות - ובמהלך שהוא מקדם לבלימת החלפת יו״ר הכנסת בעוד שבועיים.

בגוש השינוי, שרשם אכזבה מסוימת מתוצאות הבחירות, מתחילים לעכל את המצב החדש ובוחנים איך להמשיך קדימה. יו"ר ישר גדי איזנקוט נפגש היום עם יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, ועם נפתלי בנט. גולן פגש גם את יאיר לפיד, אבל עם בנט עדיין לא נקבעה פגישה כזו.

איזנקוט בהקלטה: "נקים ממשלה חדשה"





גם יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן כרגע מחוץ למשחק הפוליטי - ומחכה שהתמונה תתבהר לפני שישרטט לאן פניו. בינתיים, הוא הבהיר היום לחברי מפלגתו ולראשי הסניפים כי כל ההבטחות של מערכת הבחירות שלא להקים ממשלה עם חרדים וערבים תקפות היום יותר מתמיד. עמדתו של ליברמן צפויה לסבך את איזנקוט הלאה ולהקשות עליו את משימתו להשביע ממשלה חדשה.

מי יישבר, אם בכלל

החרדים אותתו היום לאיזנקוט כי הם מוכנים לנהל מו"מ על הצטרפות לממשלה שלו, אבל בין הצדדים עומד מכשול אחד גדול: חוק הפטור מגיוס שהם דורשים. חוק כזה יטרפד את השותפות עם יתר חברי גוש השינוי, שהתחייבו לא להקים ממשלה עם החרדים ולתקן את סוגיית הגיוס.

במערכת הפוליטית, בשני הגושים, מעריכים שגדי איזנקוט יהיה זה שיקבל את המנדט ראשון בתקווה להשביע ממשלה. היום הבטיח איזנקוט לתומכיו לנסות להקים "ממשלה חדשה וטובה לישראל" , כלשונו, אבל לא אמר בדיוק איך בכוונתו לעשות זאת. סביר להניח שינהל מגעים נרחבים בכל הגוש שלו, וגם עם המפלגות החרדיות - כדי לבדוק את גבולות הגזרה.

מאחורי הקלעים, נשמעים קולות בשני הצדדים לבחון את שאלת ממשלת האחדות. בגוש השינוי אומרים גורמים כי כדי שהדבר יקרה - נתניהו יצטרך להוכיח רצינות יותר מבדרך כלל, ושכוחות גדולים יותר צריכים גם למשוך לכיוון הזה: לדוגמה, נשיא ארצות הברית טראמפ, או נשיא המדינה הרצוג, שהבטיח בתקופה האחרונה שוב ושוב שיעשה הכול כדי למנוע בחירות חוזרות.