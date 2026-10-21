בעלה של חברת הפרלמנט האוסטרלית הלן היינס , שנפצעה שלשום באורח קשה ביותר כש נהג פגע בה בכוונה עם רכבו ליד לשכתה, עדכן היום (ד') בצער כי הרופאים נאלצו לקטוע גם את רגלה השנייה. הבעל פיל, שנשוי להיינס זה כמעט 40 שנה, שוחח לראשונה עם עיתונאים מחוץ לבית החולים שאליו פונתה רעייתו במסוק, ותיאר אותה כמי שמתנהגת כ"לוחמת" למרות פציעותיה האיומות: "הבשורה הטובה בכל זה היא שהלן בחיים ושמצבה יציב", אמר. "זה הדבר החשוב ביותר למשפחתנו. שני החלקים החשובים ביותר בהלן עבורנו כמשפחה הם הלב והשכל שלה".

גלריה חברת הפרלמנט הלן היינס. פונתה במסוק למלבורן ( צילום: AAP/Mick Tsikas/via REUTERS )

זירת הדריסה ביום שני. היינס נלכדה בין הרכב התוקף לתא המטען ( צילום: AFP PHOTO / AUSTRALIAN BROADCASTING CORPORATION (ABC) )

היינס הותקפה ביום שני בצהריים לפי השעון המקומי ליד לשכתה בעיר ונגראטה שבמדינת המחוז ויקטוריה: הנהג, ברנדן נוג'נט בן ה-43, דהר לעברה ברכב הטויוטה לנד קרוזר שלו כשעמדה ליד תא המטען של מכוניתה, פגע בה, ואז נסע לאחור ופגע בה בשנית תוך שהיא נלכדת בין שני כלי הרכב. כבר זמן קצר לאחר הדריסה העריכה המשטרה כי זו הייתה פעולה מכוונת. בתוך רכבו של התוקף מצאו השוטרים סכין.

רגלה השמאלית של היינס נקטעה כבר ביום שני, יום התקיפה, והיום נקטעה רגלה הימנית אחרי שהרופאים הגיעו למסקנה שלא ניתן להצילה. מחוץ לבית החולים שבו מאושפזת היינס דיבר בעלה פיל על הלב הענק שלה: "היא אדם מלא חמלה, אכפתי ואוהב. הדרך של הלן להחלמה תהיה ארוכה וקשה, אבל אנחנו יודעים שהיא לוחמת".

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גם כעת המשטרה אינה יודעת לומר מה היה המניע של נוג'נט, והיום מסרו החוקרים כי הם בוחנים את כל כיווני החקירה האפשריים, כולל האפשרות שהוא החזיק בדעות רדיקליות נגד הממשל. "אנחנו בודקים קשרים ברשתות החברתיות ומשוחחים עם עדים, חברים ועמיתים לעבודה", אמר לעיתונאים מפקד משטרת ויקטוריה מייק בוש. הוא ציין כי בידי הרשויות לא היה מידע מודיעיני על החשוד, ולא זוהה דבר שהעיד על כך שהוא מהווה איום מיידי.

"ישראל מפציצה אנשים חפים מפשע ברפיח"

אתמול דווח כי פוסטים שפורסמו בחשבונותיו של נוג'נט ברשתות החברתיות עסקו בין השאר בבעיות הקשורות לאיכות הסביבה כמו כריתת עצים, וכי הוא תיאר בהם את עצמו כ"איש של צמחים". לצד זה עולה מדברים שכתב כי נוג'נט החזיק בעמדות אנטי-ישראליות, ובחשבונותיו נמצאו כמה התבטאויות בנושא המלחמה בעזה.

איור של נוג'נט מבית המשפט בוונגראטה. הדיון הבא בפברואר ( צילום: AFP PHOTO / Anita Lester )

נוג'נט כפי שתועד לרגע במהלך ההעברה לבית המשפט. תיאר את היינס ואת שרת החוץ כ"כלבות" ( צילום: Martin KEEP / AFP )

בחשבון המקושר לנוג'נט ברשת X כונו היינס ושרת החוץ של אוסטרליה פני וונג "זוג כלבות חֵיק של ארה"ב", ובפוסט שפורסם בו נכתב על השתיים: "אולי אם הייתן מזהירות את ישראל לגבי התקפותיה, העולם לא היה נמצא איפה שהוא נמצא כרגע". ב-2024 נכתבה דרך החשבון תגובה גם לראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי, שקרא להפסקת אש בעזה: "הסיבה היחידה שישראל מפציצה אנשים חפים מפשע ברפיח היא שאנשים כמוך נותנים להם את החיפוי הדיפלומטי והסיוע הצבאי לעשות זאת".

לפי שעה לא ברור אם לעמדותיו של נוג'נט בנושא ישראל יש קשר לדריסה. היינס עצמה נחשבת אמנם למי שנוקטת קו מתון בנוגע לישראל והתבטאה בחריפות נגד האנטישמיות הגואה באוסטרליה, אך לאחרונה גם דחקה בממשלת אוסטרליה להטיל סנקציות על ישראל ולהפעיל לחץ כבד יותר על ממשלתו של בנימין נתניהו לסיים את הסכסוך בעזה. היא גם קראה להפסקת אש מיידית ומתמשכת ברצועה ולהגשת סיוע הומניטרי דחוף לפלסטינים.

הבעל פיל היינס. "הבשורה הטובה היא שהלן בחיים" ( צילום: William WEST / AFP )

פרחים שהונחו מחוץ ללשכתה של היינס. גידול מדאיג באיומים על נבחרי ציבור ( צילום: Martin KEEP / AFP )

אתמול דיווחו כלי תקשורת באוסטרליה כי ככל הנראה נוג'נט יצר בעבר קשר עם היינס ברשת החברתית X בכמה הזדמנויות. הפעם האחרונה הייתה לפני שש שנים, ובאחת הפעמים הוא אף שיבח אותה על עמדתה בעניין שינויי האקלים. היינס, שנבחרה לתפקידה בשנת 2019, קראה בעבר לנקוט צעדים תקיפים בנושא שינוי האקלים, כולל הגעה ליעד של 50% אנרגיה מתחדשת עד שנת 2030.

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היום הובא נוג'נט לבית משפט בוונגראטה, ושם הואשם בעבירה של נהיגה מסוכנת שגרמה לחבלה חמורה ובגרימת חבלה חמורה בכוונה תחילה. הוא מואשם גם בעבירה פדרלית של פגיעה בעובד ציבור, שהעונש המרבי עליה הוא 10 שנות מאסר. מלבד זאת הואשם בגידול קנאביס ובהחזקת הסם. בבית המשפט נוג'נט לא דיבר ולא ביקש שחרור בערבות, והדיון הבא בעניינו נקבע ל-4 בפברואר.

מחזיקה בעמדות תקיפות בסוגיית האקלים. היינס ( צילום: AAP/Mick Tsikas/via REUTERS )

בית המשפט בוונגראטה שאליו הובא נוג'נט. לא ביקש להשתחרר בערבות ( צילום: Martin KEEP / AFP )

סנגורו של נוג'נט, צ'יראג פאטל, אמר לשופטת אליסון כי ייתכן שמרשו סובל מבעיות נפשיות, אם כי הוא מעולם לא אובחן עם בעיה נפשית כלשהי. הוא אמר כי נוג'נט סובל ממחלה נוירולוגית – מיאליטיס רוחבית אידיופטית (דלקת חוט השדרה) – ומזעזוע מוח, אך הוא לא הסביר כיצד נגרם לנוג'נט זעזוע המוח. המחלה הנוירולוגית שאותה ציין היא מצב רפואי נדיר הפוגע במעטפת המיאלין המגינה על חוט השדרה ומשבש את האותות העצביים בין המוח לגוף. הדבר מוביל לחולשת שרירים מהירה, לאובדן תחושה, לכאבים ולהפרעות בתפקוד שלפוחית השתן והמעיים.

התקיפה שבה נדרסה היינס גררה חשבון נפש באוסטרליה, מדינה שבה אלימות פוליטית היא תופעה נדירה ורוב חברי הפרלמנט אינם מלווים במאבטחים, אך בשנים האחרונות גם נרשמת בה עלייה מתמדת באיומים ובהתנכלויות כלפי נבחרי ציבור. בשנה שעברה קיבלה המשטרה 1,067 דיווחים על פניות מאיימות, מטרידות ופוגעניות נגד נושאי משרות בכירות, לרבות מחוקקים פדרליים ועובדי לשכותיהם, וזוהי עלייה של 12% לעומת השנה שלפני כן.

מחוקקים מבקשים לבחון מחדש את סידורי האבטחה. זירת הדריסה בתחילת השבוע ( צילום: AFP PHOTO / AUSTRALIAN BROADCASTING CORPORATION (ABC) )