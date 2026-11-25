ג'ארד קושנר, חתנו ויועצו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שוחח אתמול (יום שלישי) עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. בשיחה, שהתקיימה יממה אחרי שקושנר אמר שישראל "נמצאת בצומת דרכים" והזהיר אותה מכך שתהפוך ל"מדינה מוקצית", הפציר בנתניהו אחד האנשים המקורבים ביותר לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ ליישם את חלקה של ישראל בתוכנית 20 הנקודות לרצועת עזה.
במהלך השיחה, קושנר דחק בנתניהו לקדם כניסה של אוהלים וסיוע הומניטרי לרצועת עזה לקראת החורף, וגם לקדם את האישורים שיאפשרו לכוח הייצוב הבינלאומי להיכנס לרצועת עזה.
במועצת השלום אמרו שהשיחה בין הצדדים הייתה טובה, ושתיתכן התקדמות להבנות. לצד זאת הם הדגישו כי "כרגע אין מה להודיע על הבנות", וכי "אנו פועלים לקדם את העניינים". גורם שמעורה בפרטים אמר כי "הייתה אווירה חיובית, ונתניהו הביע רצון לקדם את תוכנית 20 הנקודות. הדבר ייבחן בביצוע בפועל בימים הקרובים".
מלשכת ראש הממשלה נמסר כי "ראש הממשלה נתניהו וג'ארד קושנר קיימו שיחה עניינית. הם דנו בסיוע הומניטרי לרצועת עזה ובהיערכות לחורף. השניים סיכמו כי הצדדים ימשיכו לפעול יחד לקידום נושאים אלה".
ביום שלישי קבע קושנר כאמור בריאיון ל"ניו יורק מגזין" כי "ישראל ניצבת בפני צומת דרכים". הוא אמר כי היא יכולה לצאת מ-7 באוקטובר בטוחה יותר ומשולבת בעולם, או להמשיך במסלול שמוביל אותה "למעמד של מדינה מוקצית". דבריו באו בשיא המתיחות בין ישראל למועצת השלום, שמאשימה את ממשלת נתניהו בקיפאון ברצועה - וממי שמנסה לקדם את החזון של הנשיא לעזה - תוכנית 20 הנקודות.