במועצת השלום אמרו שהשיחה בין הצדדים הייתה טובה, ושתיתכן התקדמות להבנות. לצד זאת הם הדגישו כי "כרגע אין מה להודיע על הבנות", וכי "אנו פועלים לקדם את העניינים". גורם שמעורה בפרטים אמר כי "הייתה אווירה חיובית, ונתניהו הביע רצון לקדם את תוכנית 20 הנקודות. הדבר ייבחן בביצוע בפועל בימים הקרובים".

במועצת השלום אמרו שהשיחה בין הצדדים הייתה טובה, ושתיתכן התקדמות להבנות. לצד זאת הם הדגישו כי "כרגע אין מה להודיע על הבנות", וכי "אנו פועלים לקדם את העניינים". גורם שמעורה בפרטים אמר כי "הייתה אווירה חיובית, ונתניהו הביע רצון לקדם את תוכנית 20 הנקודות. הדבר ייבחן בביצוע בפועל בימים הקרובים".

במועצת השלום אמרו שהשיחה בין הצדדים הייתה טובה, ושתיתכן התקדמות להבנות. לצד זאת הם הדגישו כי "כרגע אין מה להודיע על הבנות", וכי "אנו פועלים לקדם את העניינים". גורם שמעורה בפרטים אמר כי "הייתה אווירה חיובית, ונתניהו הביע רצון לקדם את תוכנית 20 הנקודות. הדבר ייבחן בביצוע בפועל בימים הקרובים".

מלשכת ראש הממשלה נמסר כי "ראש הממשלה נתניהו וג'ארד קושנר קיימו שיחה עניינית. הם דנו בסיוע הומניטרי לרצועת עזה ובהיערכות לחורף. השניים סיכמו כי הצדדים ימשיכו לפעול יחד לקידום נושאים אלה".

מלשכת ראש הממשלה נמסר כי "ראש הממשלה נתניהו וג'ארד קושנר קיימו שיחה עניינית. הם דנו בסיוע הומניטרי לרצועת עזה ובהיערכות לחורף. השניים סיכמו כי הצדדים ימשיכו לפעול יחד לקידום נושאים אלה".

מלשכת ראש הממשלה נמסר כי "ראש הממשלה נתניהו וג'ארד קושנר קיימו שיחה עניינית. הם דנו בסיוע הומניטרי לרצועת עזה ובהיערכות לחורף. השניים סיכמו כי הצדדים ימשיכו לפעול יחד לקידום נושאים אלה".