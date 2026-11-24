"ישראל ניצבת בפני צומת דרכים", קבע אמש (שלישי) ג'ארד קושנר , חתנו ויועצו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, בריאיון ל"ניו יורק מגזין". הוא אמר כי היא יכולה לצאת מ-7 באוקטובר בטוחה יותר ומשולבת בעולם, או להמשיך במסלול שמוביל אותה "למעמד של מדינה מוקצית". דבריו באו ב שיא המתיחות בין ישראל למועצת השלום , שמאשימה את ממשלת נתניהו בקיפאון ברצועה - וממי שמנסה לקדם את החזון של הנשיא לעזה - תוכנית 20 הנקודות .

מהרצועה יוצאות בימים אלה שתי תמונות עיקריות. בחשבונות טיקטוק ואינסטגרם מופצים סרטונים מסופרמרקטים עם מדפים עמוסים, שווקים פעילים, מסעדות ועופות במחירים נמוכים. מהצד השני, בעולם נראות משפחות באוהלים מוצפים , הרס, מחסור ומחלות.

קושנר מציג את "עזה החדשה" במועצת השלום. ינואר 2026 ( צילום: The White House )





גלריה נתוני האו"ם: כ-65% מתושבי הרצועה חיים באוהלים או מבנים מאולתרים ( צילום: Eyad Baba / AFP )

אוהלים שהוצפו בדיר אל-בלח ( צילום: AP Photo/Abdel Kareem Hana )

ארגוני האו"ם מצביעים על מצב קשה במיוחד: ב-OCHA פרסמו לאחרונה נתון לפיו כ-65% מתושבי הרצועה עדיין חיים באוהלים ובמבנים מאולתרים. כ-40 אלף מחסות, לפי הארגון, נפגעו בגשמים האחרונים שפקדו את הרצועה. נתון נוסף שיכול להצביע במידה זו או אחרת על המצב ברצועה שאותו משדרים ארגוני האו"ם הוא ש-75% ממשקי הבית שנבדקו התקשו להגיע לשווקים, בעיקר בגלל מחסור בכסף. שיעור האבטלה באוקטובר עמד על כ-80%, ומחירי המזון נחשבים גבוהים. מוצרים יש, אבל לרוב התושבים אין איך לקנות אותם.

חמאס, מצידו, גובה מיסים גבוהים מסוחרים עזתים - גם כאלה שמקבלים סחורות מחוץ לרצועה. במערכת הביטחון דיברו בחודש שעבר על סכום של עד 10,000 שקלים לכל משאית. לפי הערכות במערכת הביטחון, כמות הפעילים של חמאס בשטחי הרצועה עומדת על כ-30 אלף בני אדם, והמיסים נועדו לשלם להם.

מצגת מועצת השלום שהוצגה בישראל - לצפייה לחצו כאן

החלופות הרעות אם מועצת השלום תיכשל. מתוך המצגת שהוצגה בישראל

בימים האחרונים פורסם דוח חדש של ארגון אוקספם, שהעריך כי יותר מ-99% משטחי הרצועה מזוהמים במתכות כבדות, אסבסט, שאריות חומרי נפץ ועוד. לפי הארגון, ההשלכות עשויות להימשך לאורך דורות.

שלושה נרטיבים, שלוש דרישות ומתקפה חריפה

ג'וש גרינבאום, יועץ בכיר ב מועצת השלום שמונה בידי טראמפ (ולשעבר איש צוותו של ג'ארד קושנר בבית הלבן), תקף ב ריאיון לנדב איל את התנהלות ממשלת נתניהו. גרינבאום, המזוהה כידיד מובהק של ישראל, טען כי הממשלה מייצרת שלושה נרטיבים שקריים בדעת הקהל הישראלית כדי להצדיק את הקיפאון:

הראשון, לדבריו, הוא האשמת חמאס באי-התפרקות מנשק . לטענת גרינבאום, חמאס התחייב רשמית לתוכנית 20 הנקודות, הכוללת פירוז והעברת השלטון לידי ממשלת הטכנוקרטים הפלסטינית (NCAG). לדבריו, אי אפשר לבחון אם חמאס עומד במילתו כל עוד ישראל מונעת את הקמת המנגנונים שאמורים לפקח על הפירוז – כוח הייצוב הבינלאומי (ISF) והמשטרה המקומית.

השני, לפי גרינבאום, הוא הטענה כי המועצה דורשת שיקום לפני פירוז : לדבריו, שיקום מלא של הרצועה יחל רק לאחר פירוז מאומת ומפוקח - והדיונים הנוכחיים נוגעים אך ורק למענה הומניטרי דחוף לקראת החורף עבור כשני מיליון עזתים, כדי למנוע אסון הומניטרי.

מחבלי חמאס חמושים בעזה ( צילום: REUTERS/Dawoud Abu Alkas )

הנרטיב השלישי שמקודם על ידי הממשלה, לדבריו הוא הטענה ש צה"ל נדרש לנסיגות לפני פירוז . במועצת השלום טוענים כי לפי התוכנית, נסיגת צה"ל תתבצע רק לאחר פירוז מלא - שיאומת בשטח - ולישראל תפקיד קריטי.

במועצת השלום הציבו לישראל שלושה צעדים מיידיים, שלטענתם אינם מסכנים את ביטחונה הלאומי:

חתימה על SOFA: הסכם מעמד הכוחות שמסדיר את תנאי הכניסה, גבולות הגזרה והסמכויות של כוח הייצוב הבינלאומי. בלי חתימת ישראל, הכוח - שבראשו עומד גנרל אמריקני (שני כוכבים) ובהשתתפות מדינות שאושרו על ידי ישראל (בהן מרוקו, אלבניה וקוסובו) - אינו יכול להיכנס לרצועה. במועצת השלום דוחים את הטענה של ישראל שקטאר וטורקיה עומדות מאחורי ה-ISF ומאמצי השיקום של עזה.

יציאת שוטרים פלסטינים לאימונים במצרים : אישור יציאתם של אנשי המשמר האזרחי הפלסטיני מעזה למשך 4 עד 6 שבועות של אימונים בנשק לא-קטלני במצרים, לקראת קבלת האחריות האזרחית מידי חמאס.

הזרמת סיוע חורף הומניטרי: פתיחת המעברים להכנסת ציוד חיוני למניעת קריסת תשתיות והצפות בחורף הקרוב.

"היינו מאוד-מאוד סבלניים ונתנו לישראל את המרחב שלה. אבל מתסכל אותנו שעכשיו, כשהבחירות מאחורינו – גם אם הן לא נגמרו בקואליציה ברורה - ישראל לא מתקדמת בהתחייבויות שראש הממשלה נתניהו הבטיח לנשיא טראמפ", אמר גרינבאום לנדב איל. "ואלה החלטות קלות, שכל הנהגה בישראל אמורה להיות מסוגלת לקבל: לחתום על ההסכם כדי שכוח הייצוב הבינלאומי יוכל לפעול בעזה, לתת למשמר האזרחי הפלסטיני העזתי לצאת להתאמן במצרים (לקראת העברת הסמכויות מחמאס לממשלת הטכנוקרטים העזתית), ולתת לסיוע ההומניטרי לזרום לרצועת עזה לפני החורף. וזה מעלה את השאלה – האם זה (אינטרס) המדינה לפני הפוליטיקה, או הפוליטיקה לפני (אינטרס) המדינה?".

הדמיית "עזה החדשה" שהציג קושנר. השיקום טרם החל ( צילום: The White House )

ההצפות בעזה ( צילום: Omar AL-QATTAA / AFP )

"אם ההנהגה הפוליטית הזו אומרת שאיננה רוצה עוד לכבד את מה שהתחייבו לו, רק תודיעו לנו", הוא הוסיף, וקבע אזהרה ברורה לישראל: "נזרוק את המפתחות בחזרה לאו"ם שהוא יחזיק במנדט, או שניתן לממשל האמריקני הבא לקבוע את המדיניות כלפי עזה". הוא הבהיר שלא מדובר ב"תפריט במסעדה סינית", אלא בתוכנית "כוללת" וזה אומר שצריך ליישם את כל 20 הנקודות "באורח טוטלי", ולא שישראל תבחר מה מתאים לה, "וזה מה שישראל חתמה והתחייבה לו".

המצגת שהביאו איתם אנשי מועצת השלום, והוצגה בשבוע שעבר לבכירים ישראלים, כללה איום: אם ישראל תמשיך לגרור רגליים, המועצה "תזרוק את המפתחות" לאו"ם ותפזר התחייבויות של כ-18 מיליארד דולר. גורם אמריקני הוסיף שבלי ה-ISF (כוח הייצוב) תצטרך ישראל לגייס אלפי אנשי מילואים, ושב-2028 עלול להגיע ממשל פחות ידידותי.

"ביבי ממשיך את מדיניות טרום 7/10"

מול המתקפה הדיפלומטית מוושינגטון, גורמים ביטחוניים ומדיניים בישראל טוענים לתמונת מצב שונה בתכלית. לדבריהם, ההתנגדות לא נובעת מעניינים פוליטיים - אלא מהבנה שהמתווה האמריקני הוא מלכודת. ראשית, בישראל מדגישים כי חמאס אינו מתכוון להתפרק מנשקו. על פי המודיעין הישראלי, לחמאס אין שום כוונה אמיתית לוותר על נשקו, ובשיחות סגורות מעריכים גורמי הביטחון כי ארגון הטרור פועל למשוך זמן ו"להרדים" את המערכת הבינלאומית עד לעימות הבא.

בישראל חוששים מאובדן חופש הפעילות של צה"ל ברצועה ( צילום: דובר צה"ל )

בפועל, חמאס כבר החל לחלק אמצעי לחימה לתושבים ולאגור מצבורי אמצעי לחימה, ואין לו שום כוונה למסור את הנשק הכבד והתת-קרקעי שלו. גם אם יסכים למהלך סמלי של מסירת נשק, יהיה זה לפי ישראל "מצג שווא" שיימשך שנה או שנתיים ויכלול נשק מיושן בלבד, בעוד יכולות הליבה שלו נשמרות.

שנית, בישראל מזהירים מסכנת אובדן חופש הפעולה של צה"ל. החשש המרכזי בירושלים הוא מהמלכוד המבצעי שייווצר ברגע שכוח הייצוב הבינלאומי (ISF) וממשלת הטכנוקרטים (NCAG) ייכנסו לרצועה במקביל לשלבי פירוז הדרגתיים. במצב כזה, כולם "ישחקו במשחק שהתהליך מתקדם".

במצב זה, אם וכאשר ישראל תציג הוכחות מודיעיניות שחמאס מפר את ההסכם, מביים פירוז וממשיך להתעצם, בישראל חוששים שחופש הפעולה של צה"ל לחזור ללחימה יצטמצם דרמטית בשל נוכחות כוחות בינלאומיים וחיילים אמריקנים בשטח.

במקביל, גם בישראל מביטים לעבר 2028 וחוששים מפתרון מדיני כפוי, אך מסיקים מסקנה הפוכה מזו של גרינבאום: אם ישראל תסכים כעת להכניס כוחות בינלאומיים ללא פירוז אמיתי של חמאס, הזמן יעבוד דווקא לטובת חמאס. בעוד כשנתיים יתחלף הממשל בארה"ב, וההערכה בירושלים היא כי ממשל דמוקרטי עתידי לא יאפשר לישראל לחזור ללחימה עצימה בעזה – גם אם יתברר מעל לכל ספק שמועצת השלום נכשלה וחמאס נותר חמוש. במצב כזה, הקהילה הבינלאומית תדחוף לפתרון מדיני שינציח את קיומו של חמאס ככוח צבאי בעזה, בדומה למודל חיזבאללה בלבנון.

גם בירושלים מודים: ההתנגשות הפומבית עם הממשל גורמת לנזק כבד ( צילום: Jewel Samad/Pool Photo via AP )

בנוסף, גורמים המעורים בשיחות טוענים כי גם נציגי מועצת השלום מודים בשיחות סגורות כי התרחיש שבו חמאס ירמה ולא יתפרק מנשקו הוא סביר לחלוטין. אולם, כאשר נציגי ישראל שואלים את האמריקנים מה יקרה ביום שבו יתברר שחמאס לא התפרק מנשקו, התשובה המתקבלת לדבריהם היא: "זאת תהיה בעיה של ישראל". מבחינת ירושלים, תשובה זו מוכיחה כי האחריות הביטחונית נותרת בסופו של דבר על כתפי ישראל בלבד, בעוד הכלים הצבאיים שלה נלקחים ממנה מראש.

כך או כך, בירושלים מודים כי ההתנגשות הפומבית מול אנשי טראמפ גורמת לנזק תדמיתי ומדיני כבד. בפרט, כשנציגי הממשל הם אלה שמציגים את ישראל כסרבנית שלום . עם זאת, במערכת הביטחון ובדרג המדיני שוררת תמימות דעים כי לקחי 7 באוקטובר אינם מאפשרים לישראל להמר שוב על הסדרים בינלאומיים המבוססים על "מבחן כוונות" של חמאס – גם במחיר של עימות חזיתי מול ידידיה הקרובים ביותר בוושינגטון.

גורם בכיר בסביבת ראש הממשלה אמר כי "העמדה שלנו מאוד ברורה - יש החלטת מועצת ביטחון שאומרת קודם פירוז ואחר כך שיקום. כל עוד הפירוז לא הושלם ולא מתקדם - אין שיקום". מנגד, גורם בכיר במועצת השלום אמר כי במועצה הגיעו למסקנה עגומה שנתניהו לא באמת רוצה לחסל את חמאס. "ביבי למעשה ממשיך את מדיניות טרום 7 באוקטובר", הוסיף.

בישראל טוענים: "יש מענה הומניטרי, האו"ם מעכב"

בירושלים גם דוחים את טענות מועצת השלום, שלפיהן ישראל בולמת את הסיוע ההומניטרי לקראת החורף. אתמול כינס מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש), אלוף יורם הלוי, ישיבה עם ראשי סוכנויות האו"ם הפועלות ברצועה ועם נציגי מועצת השלום עצמה, והציג נתונים הסותרים את הנרטיב שלפיו ישראל מונעת מענה הומניטרי.

מתפ"ש: "חמאס נושא באחריות". סיוע הומניטרי בכניסה לרצועה ( צילום: REUTERS/Stringer )

לדברי הלוי, עד כה הוכנסו לרצועה כמעט 100,000 אוהלים ויותר מ-9,000 משאיות עם יריעות ברזנט, שמיכות וביגוד חורפי. צוואר הבקבוק, טוענים בישראל, אינו באישורים הישראליים אלא בביצוע של האו"ם והארגונים הבינלאומיים: קיימות בקשות מאושרות שטרם מומשו על ידי הארגונים להכנסת יותר מ-67,000 אוהלים נוספים, אלפי יריעות ברזנט, עשרות אלפי ערכות חורף, משאיות לפינוי אשפה וציוד לשיקום תשתיות תברואה.