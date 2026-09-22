ארדואן הגן באו"ם על דיכוי הלהט"ב: "מצור נגד ילדים ומוסד המשפחה"





"המדיניות העולמית לקידום ניטרליות מגדרית הפכה למצור המכוון נגד ילדים חפים מפשע ונגד מוסד המשפחה", אמר ארדואן מול מנהיגי העולם במטה האו"ם בניו יורק. "נצליח לשבור את המצור רק באמצעות הגנה על המשפחה המורכבת מאישה וגבר. נמשיך לנקוט יוזמות להגנה על משפחות וילדים, למרות ההתקפות מצד קבוצות לחץ מסוימות", הוא הוסיף, על רקע גינויים שנשמעו מצד ארגוני זכויות אדם בעולם וגם מצד האיחוד האירופי – גינוי שלא לווה באיום לצעדי תגובה כלשהם מצד בריסל.

המבצע שבו פתחו הרשויות, ושקיבל מהן את שם הקוד "המשפחה שלי בטוחה", החל ביום רביעי בשבוע שעבר לפנות בוקר, כששוטרים פשטו על שלל יעדים בערים הגדולות איסטנבול, אנקרה, איזמיר, איידין ומרסין. שר המשפטים, אקין גורלק, הודיע ברשתות החברתיות כי נפתחה חקירה נגד 162 חשודים, תשע עמותות ו-13 בתי עסק, בהם ברים לגייז וחמאם לגברים, וכי מטרתה היא "להגן על ילדים, על מוסד המשפחה ועל הסדר הציבורי", בהתאם לצו הנשיאותי שארדואן ניפק בעניין לפני כעשור.

גלריה ארדואן נואם בעצרת הכללית של האו"ם, הערב ( צילום: AP Photo/Seth Wenig )

( צילום: ANGELA WEISS / AFP )

הפשיטות כוונו נגד פעילים בעבר ובהווה בכמה ארגונים בולטים למען זכויות להט"ב ולמען העלאת המודעות ל-HIV, הנגיף שאם נותר ללא טיפול גורם למחלת האיידס. במסגרת המבצע גם נחסמו אתרי האינטרנט וחשבונות הרשתות החברתיות של הארגונים הללו. התביעה הטורקית הודיעה כי במבצע נתפסו סמים, ציוד דיגיטלי, אלכוהול מוברח ונשק חם, וטענה כי קיימות גם ראיות לכך שילדים ובני נוער הושפעו באופן בלתי הולם בנושאים הקשורים לנטייה מינית ולזהות מגדרית. שר המשפטים גורלק אמר בנוסף כי חקירות העלו שעמותות למען להט"בים מקבלות מימון משמעותי מסוכנויות בינלאומיות.

האגודה למען זכויות האדם בטורקיה גינתה את הפשיטות: "לא מדובר בחקירה משפטית, אלא במבצע פוליטי שנועד לכפות על החברה מודל אחיד של משפחה ולטהר את קהילת הלהטב"ק+ והחברה האזרחית העצמאית בתירוץ של הגנה על המשפחה והילדים", מסרה. "הכללת סעיפי אישום שאינם קשורים לעניין, כגון 'הקמת ארגון פשע', 'סמים', 'זנות' ו'תועבה', לא נועדה לחשוף את האמת אלא להפליל את הקהילה כולה".

פרשנים שונים מעריכים כי מפלגת הצדק והפיתוח של ארדואן, מפלגה איסלאמית דתית-שמרנית, מחריפה בהדרגה את התבטאויותיה נגד להט"בים כדי לקרוץ לחלקים השמרניים יותר בקרב בסיס הבוחרים שלה. בשנת 2015 אסרה המפלגה את קיום מצעד הגאווה באיסטנבול, שבעבר משך אליו עשרות אלפי משתתפים, ובשנים שחלפו מאז פיזרו הרשויות באלימות כל ניסיון להתכנסות כזו במסגרת אירועי הגאווה. בקיץ האחרון גם סירבה טורקיה לאפשר לספינת תענוגות של להט"בים , שהפליגה בים התיכון ועגנה בטורקיה פעמים רבות בעבר, לעגון במדינה.

דגל הגאווה מונף בהפגנה באיסטנבול ב-2016. מאז הדיכוי רק גבר ( צילום: AFP )

שוטרים חוסמים מועדון לילה במהלך מבצע המעצרים בשבוע שעבר ( צילום: AFP PHOTO / DHA (Demiroren News Agency) )

מבצע הדיכוי מגיע בשעה שהנשיא ארדואן מקדם את יוזמת "עשור המשפחה והאוכלוסייה", שנועדה להתמודד עם הירידה בשיעורי הילודה והזדקנות האוכלוסייה בטורקיה. ארדואן עצמו כינה בעבר להט"בים "סוטים" והאשים אותם באחריות לירידה בשיעור הילודה. יצוין כי פעילים למען להט"בים ולמען זכויות נשים נמנים עם מוקדי ההתנגדות המרכזיים ביותר לשלטונו האיסלאמיסטי, שמנהל את טורקיה מאז שנת 2002.

בנאומו הערב באו"ם ארדואן גם תקף כצפוי את ישראל על רצח העם שלטענתו היא מבצעת בעזה, אך בניגוד לנאומים קודמים שלו בעצרת הכללית הביקורת הייתה מתונה יחסית, כשבשנה שעברה למשל הוא השווה את ראש הממשלה בנימין נתניהו לצורר הנאצי אדולף היטלר. בנאום הערב אמר ארדואן כי "כל מי שיש בליבו אנושיות, חמלה ורחמים, עם חוש של צדק ומצפון, לא יכול לעצום את עיניו" אל מול המתרחש בעזה.