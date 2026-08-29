שר ההגנה האמריקני פיט הגסת' , אחת הדמויות הבולטות והשנויות במחלוקת בממשלו של הנשיא דונלד טראמפ, משוחח עם אנשים בסביבתו על האפשרות שיתמודד לנשיאות ארצות הברית בבחירות 2028 - כך דיווחה הלילה (בין שישי לשבת) רשת NBC, מפי מקורות המעורים בנושא.

הגסת' עצמו הכחיש בתוקף את הדיווח. בפוסט שפרסם בחשבונו ברשת X כתב: "שקר ב-100%. אמרנו את זה ל-NBC, אבל הם פשוט משקרים באמצעות 'מקורות' אנונימיים". לדבריו, "התפקיד היחיד שלי הוא להפוך את משרד המלחמה לגדול שוב".

גלריה פיט הגסת' ( צילום: AP Photo/Jeremias Gonzalez )

הדיווח מגיע פחות משבועיים אחרי ביקור מתוקשר של הגסת' באיווה, מדינה שנחשבת במשך עשרות שנים לאחת התחנות החשובות ביותר עבור פוליטיקאים שבוחנים ריצה לבית הלבן. הגסת' הגיע ליריד המדינתי באיווה והשתתף באירועי קמפיין לצד חבר הקונגרס הרפובליקני זאק נון, שמתמודד במרוץ צמוד לקראת בחירות האמצע בנובמבר. הפנטגון הגדיר את הנסיעה ככזו שנעשתה ב"מסגרת אישית", אף שהגסת' הגיע למדינה במטוס צבאי - דבר שבפנטגון הסבירו בכך שהוא מוגדר כבכיר המחויב להשתמש בכלי טיס ממשלתיים גם בנסיעות שאינן רשמיות, מטעמי ביטחון ותקשורת מאובטחת.

כבר לאחר אותו ביקור דיווח "וושינגטון פוסט", מפי גורמים המכירים את הלך מחשבתו של הגסת', כי הוא שוקל להתמודד לנשיאות או לתפקיד פוליטי בכיר אחר לאחר שיסיים את תפקידו בממשל טראמפ. אחד הגורמים אמר לעיתון כי הנסיעה לאיווה מתיישבת עם שאיפות מסוג זה. בפנטגון ניסו אז לצנן את הספקולציות. דובר הפנטגון שון פרנל מסר בשבוע שעבר כי "השר הגסת' אינו מתמודד לנשיאות, והעדיפות המרכזית שלו היא להוביל את משרד המלחמה. כל ספקולציה אחרת היא שטות".

הביקור באיווה אינו האירוע הפוליטי היחיד שבו השתתף הגסת' בתקופה האחרונה. הוא הופיע גם בדרום קרוליינה - מדינה נוספת בעלת חשיבות רבה בפריימריז הרפובליקניים - ובחודשים האחרונים התערב באופן חריג עבור שר הגנה מכהן גם במרוצים פנימיים במפלגה. בין היתר הגיע לקנטקי כדי לתמוך במועמד הרפובליקני אד גלריין, שהתמודד בפריימריז מול חבר הקונגרס תומאס מאסי, מהמבקרים החריפים של טראמפ בתוך המפלגה.

טראמפ. "בסופו של דבר, אנחנו צריכים לבחור את ג'יי די" ( צילום: AP Photo/Manuel Balce Ceneta )

באיווה אף זכה הגסת' למחמאות מצד בוב ונדר פלאטס, אחד הפעילים האוונגליסטים המשפיעים במדינה ומי שנחשב במשך שנים לדמות שבכוחה לסייע למועמדים בפריימריז הרפובליקניים. ונדר פלאטס אמר כי הוא "מעריץ גדול של פיט", וכי מבחינה פוליטית "התקרה שלו גבוהה ככל שהוא ירצה".

עבור הגסת', בן 46, ריצה לנשיאות תהיה קפיצה יוצאת דופן גם במונחים של הפוליטיקה האמריקנית. לפני שטראמפ בחר בו לתפקיד שר ההגנה הוא היה בעיקר איש תקשורת שמרני ומגיש ב"פוקס ניוז", לצד עבר צבאי בעיראק ובאפגניסטן. הניסיון האלקטורלי שלו מצומצם: ב-2012 ניסה לזכות במועמדות הרפובליקנית לסנאט מטעם מינסוטה, אך פרש מהמרוץ עוד לפני הפריימריז.

הגסת' נחשב גם לאחד מבכירי ממשל טראמפ המזוהים ביותר עם תמיכה בישראל . מאז כניסתו לתפקיד הוא הגדיר את ישראל "בעלת ברית למופת", הדגיש את מחויבותה המלאה של ארה"ב לביטחונה ושיבח את פעולותיה נגד איראן ושלוחותיה. יחסו לישראל בלט עוד הרבה לפני מינויו: בנאום שנשא בירושלים ב-2018 הוא הסתייג מפתרון שתי המדינות, הביע תמיכה בהחלת ריבונות ישראלית ביהודה ושומרון ואף אמר כי אין סיבה ש"הנס" של הקמת בית המקדש מחדש בהר הבית לא יהיה אפשרי.

הגסת' לצד נתניהו בוושינגטון לפני חודש. "בעלת ברית למופת" ( צילום: מעיין טואף/ לע״מ )

זו אינה הפעם הראשונה שבה דווח כי הגסת' שוקל לחזור לפוליטיקה האלקטורלית. ביולי אשתקד דיווחה NBC כי הוא ניהל שיחות רציניות על אפשרות להתמודד לתפקיד ציבורי בטנסי. שני אנשים ששוחחו איתו ישירות אמרו אז כי הוא בחן בין היתר את התנאים להתמודדות על תפקיד המושל ואת סיכויי הניצחון שלו. דובר הפנטגון דחה גם אז את הדיווח וטען כי הגסת' ממוקד אך ורק בעבודתו עבור טראמפ.

הקרב על מי יירש את טראמפ

אם הגסת' אכן יחליט להתמודד ב-2028, הוא צפוי להיכנס למרוץ רפובליקני שבו כבר מתנהל מאחורי הקלעים מאבק על השאלה מי יירש את תנועת MAGA של טראמפ. המועמד הבולט ביותר בשלב זה הוא סגן הנשיא ג'יי די ואנס , שטראמפ אף אמר לאחרונה בשיחה פרטית עם תורמים: "בסופו של דבר, אנחנו צריכים לבחור את ג'יי די". עם זאת, מקורביו של הנשיא הבהירו כי הוא עדיין לא קיבל החלטה סופית במי יתמוך.

טראמפ עצמו נהג בחודשים האחרונים להשתעשע בפומבי בשאלה מי עדיף כיורשו - ואנס או מזכיר המדינה מרקו רוביו . ואנס נתפס במפלגה כיורש הטבעי ביותר של טראמפ, בעוד רוביו צבר השפעה משמעותית בממשל ובקרב חלקים אחרים במפלגה. כניסה של הגסת' למרוץ עשויה להוסיף לתחרות מועמד נוסף שמגיע היישר מלב ממשל טראמפ ומבקש לפנות לאותו בסיס מצביעים.

ואנס ורוביו לצד טראמפ. אחד מהם יירש אותו? ( צילום: Jim WATSON / AFP )

הגסת' גם יצטרך להתמודד עם המטען שצבר מאז שנכנס לפנטגון. כהונתו לוותה בשורה ארוכה של עימותים ומחלוקות, ובראשן פרשת השימוש באפליקציית Signal להעברת מידע רגיש על מבצעים צבאיים, טלטלות בצמרת הצבאית והאשמות מצד מבקריו כי הוא מערב יותר מדי פוליטיקה בניהול הכוחות המזוינים.