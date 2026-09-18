ד"ר סופיאן אבו זיידה , פוליטיקאי פלסטיני דובר עברית רהוטה ולשעבר בכיר בפתח, אמר שלשום (יום רביעי) כי הוא זה ש העביר מסר מיחיא סינוואר לאיחוד האמירויות ולישראל לפני טבח 7 באוקטובר . לדבריו, לאורך תקופה של כשנה וחצי לפני שפרצה המלחמה הוא היה מעורב בערוץ הקשר שבין ישראל לחמאס, שנועד לקדם עסקה לשחרור החללים והאזרחים שהוחזקו אז ברצועה תמורת אסירים פלסטינים וכן הקלות לתושבי עזה. אותו מסר לכאורה הגיע בהמשך ישירות מנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד לראש הממשלה בנימין נתניהו - טענה שנתניהו מכחיש.





גלריה סופיאן אבו זיידה

אבו זיידה, יליד מחנה ג'באליה, בן 66, הוא דמות מוכרת בפוליטיקה הפלסטינית זה עשרות שנים. הוא ריצה כ-12 שנות מאסר בישראל באשמת השתתפות בפעילות טרור, ולאחר שחרורו השתלב במוסדות הרשות הפלסטינית ובמגעים עם ישראל.

הוא שימש בתפקידים בכירים בתחום הקשרים עם ישראל, היה שר לענייני אסירים ובהמשך שר לעניינים אזרחיים שעוסקים בתיאום והקישור בין ישראל לפלסטינים מאז הסכם אוסלו. לאורך השנים צבר היכרות עמוקה עם המערכת הישראלית ועם סוגיית האסירים, והפך לאחד הבכירים הפלסטינים שהיו מעורבים במגעים בין הצדדים.

אחד הפרקים המרכזיים בביוגרפיה הפוליטית שלו הוא דווקא הקשר ההדוק שלו עם מוחמד דחלאן. אבו זיידה נחשב במשך שנים לאחד הבכירים המזוהים עם המחנה של דחלאן, יריבו הפוליטי של יו"ר הרשות אבו מאזן. ב-2014 הוא הודח מפתח יחד עם בכירים נוספים שהיו מזוהים עם דחלאן.

סופיאן אבו זיידה עם מוחמד דחלאן

בשנת 2019 עוקל ביתו של אבו זיידה ברמאללה על ידי הרשות הפלסטינית מה שהוביל אותו לחזור להתגורר ברצועת עזה. מאז המשיך לפעול בזירה הפוליטית הפלסטינית ולשמור על קשר הדוק עם המחנה הדחלאני, ובשנים האחרונות הוא מרבה להופיע בתקשורת ולהתייחס לחזונו של דחלאן ולעתיד המערכת הפלסטינית. הקשר הזה הוא מרכיב מרכזי בהבנת מעמדו של אבו זיידה כיום ובמפת הקשרים הפוליטיים שבה הוא פועל.

לצד הקשר עם דחלאן, לאבו זיידה הייתה לאורך השנים היכרות גם עם אנשי חמאס. ב-2010 הוא נפגש בעזה עם פתאח חמאד, מבכירי הארגון, והשניים תוארו אז כחברי ילדות. עוד קודם לכן, ב-2006, אבו זיידה עצמו נחטף לזמן קצר בידי חמושים המזוהים עם חמאס. כך נוצרה סביבו רשת קשרים יוצאת דופן: איש פתח לשעבר, מקורב לדחלאן, בעל היכרות עם ישראל ועם סוגיית האסירים, ובמקביל אדם ששמר על קשרים עם גורמים בחמאס. בתקופת המגעים לשחרור גלעד שליט הוא סייע במיפוי האסירים שנועדו להשתחרר בתמורה לחייל החטוף.

אבו זיידה אינו מחזיק כיום בתפקיד רשמי ברשות הפלסטינית, אך הוא ממשיך להיות קול בולט המזוהה עם המחנה של דחלאן ועם הדיון על עתידה של המערכת הפלסטינית. בתקופת המלחמה ברצועת עזה אבו זיידה עבר להתגורר במצרים, והמשיך להופיע בתקשורת הערבית ולפעול כפרשן פוליטי.

ההתרעה לנתניהו

אבו זיידה אמר בסרטון שפרסם כי "בימים הקרובים" הוא ירחיב על המסר שקיבל מסינוואר לפני 7 באוקטובר - וגם על התיווך במגעים בין ישראל לחמאס. הסיפור, נזכיר, נחשף בספרם של העיתונאים שלומי אלדר ורות יובל, שכתבו כי אבו זיידה - שבספר לא נחשף בשמו מחשש לביטחונו, והוא כונה "עיני פחם" - קיבל את המסר מסינוואר במסגרת מגעים בין ישראל לחמאס על השבת הגופות של הדר גולדין ואורון שאול ושני החטופים הישאם א-סייד ואברה מנגיסטו.

שליט האמירויות רצה לוודא אישית שרה"מ מודע להתרעה. נתניהו ובן זאיד ( צילום: שלו שלום, AP )

לדברי אלדר, בשלב מסוים בתחילת ספטמבר - כשהשיחות נתקעו - סינוואר ירד מהרדאר של שב"כ, ואז קרא לאבו זיידה ואמר לו: "תעביר לישראלים שאני מתכנן להם הפתעה גדולה, אם הם לא מתקדמים". סינוואר השתמשה במילה "זילזל", רעידת אדמה. אלדר אמר כי אבו זיידה יצא מהשיחה מבוהל, והעביר את המסר למקורב שלו, שהיום משמש יועץ של נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד. אותו יועץ הדגיש כי תחילה, אבו זיידה לא העביר את המסר לשב"כ, מכיוון שחשש שיואשם בשיתוף פעולה עם סינוואר. אלא שאחרי שהיועץ עדכן את בן זאיד בדברים, הוא ביקש ממנו להבין אם סינוואר אכן מתכוון למלחמה; לכן אבו זיידה נשלח לדבר עם סינוואר פעם נוספת, ובשיחה זו אמר לו שלא העביר את המסר לישראל כמו שביקש.

לפי אלדר, סינוואר הבהיר לאבו זיידה: "תעביר להם מסר שאני מכין להם הפתעה מארץ ההפתעות. מבצע אימתני. משהו חריג", וחזר בפעם השנייה על המילה "זילזל". הוא דרש: "תעביר בבקשה לישראלים את הדברים שאני אומר מילה במילה". אבו זיידה התקשר פעם נוספת ליועצו של נשיא האמירויות, וב-15 בספטמבר גם העביר את ההתרעה לשב"כ. בעקבות זאת ראש השב"כ דאז רונן בר שוחח עם נתניהו, והתקיימו דיונים ביטחוניים שבמהלכם המליץ לפעול לנטרול האיום או על הפעלת "מאמצי הגנה חזקים" ברצועה. בכל מקרה, ההערכה השגויה הייתה שסינוואר מתכוון לשים ידו על אליזבט צורקוב, החוקרת הישראלית שנחטפה והוחזקה בעיראק.

לפי אלדר, בן זאיד - שראה שישראל לא מגיבה לאזהרה, ורצה לוודא שנתניהו קיבל את המסר - שוחח בעקבות זאת עם ראש הממשלה במשך 45 דקות. באותה שיחה, לפי התחקיר, נתניהו ניסה להרגיע את בן זאיד ואמר לו: "אנחנו ערוכים בעזה". הוא גם העריך שאם תהיה בעיה - זה יהיה בגדה המערבית. לאחר אותה שיחה - לפי התחקיר - נתניהו לא עדכן את הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי או את ראש שב"כ דאז רונן בר, וגם לא את ראש המוסד דאז דדי ברנע.

"אנשים במערכת הביטחון אמרו, בשב"כ גם אומרים וגם בצה"ל, לו היינו יודעים על השיחה הזאת, היינו מקבלים בעצם הערכה נוספת למידע שכבר הגיע ב-15 בספטמבר", אמר אלדר - והוסיף: "יש לנו תיעוד, אנחנו מגובים לגמרי בסיפור הזה. לא היינו מפרסמים אותו ללא הקלטות, תיעוד והצלבות".

התחקיר ציין כי ב-1 באוקטובר, בדיון על מהומות הגדר בעזה ובזיהוי כוונות חמאס עזה להוציא פיגוע ביהודה ושומרון, שוב המליץ ראש שב"כ על חיסולי בכירים, כולל סינוואר - ש"מגלה סימנים של יהירות". לכך ענה נתניהו, כמו בפעמים קודמות: "תכינו לי תוכניות ואשקול".

"הוא אף פעם לא אמר 'לא'", אמר בכיר במערכת הביטחון, "זו תמיד הייתה הדרך שלו לדחות את הטיפול בבעיה". לדברי בכיר אחר שנכח בדיון, נתניהו הוסיף: "תמשיכו לעבוד על היכולת, אבל כרגע תרגיעו את המצב". לאורך כל הפגישה לא הזכיר ראש הממשלה את שיחות ההתרעה שהגיעו אליו.

"אם היינו יודעים על ההתרעות, יש סיכוי שזה היה נותן משקל רב יותר למסר הראשון שהגיע אלינו מסינוואר", אמר בכיר בשב"כ. "אולי זה גם היה מבהיר מה עומד מאחורי הפרישה הפתאומית שלו, בראשית ספטמבר, מהשיחות על ההסדרה. ייתכן שהיינו עושים אחת ועוד אחת ומגיעים למסקנה אחרת לגמרי מהמסקנה שהגענו אליה, כזו שהייתה משנה את כל תמונת ההערכות שלנו".