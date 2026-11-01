. הוא נתפס בעת שירד מאוטובוס יחד עם כלתו בדרכם לשמחת שבע הברכות שנערכה לכבודם. על פי החשד, הכוחות עקבו אחריו באמצעות איכון הטלפון הנייד. ליברמן נגרר מהמקום והועבר לכלא הצבאי.

. הוא נתפס בעת שירד מאוטובוס יחד עם כלתו בדרכם לשמחת שבע הברכות שנערכה לכבודם. על פי החשד, הכוחות עקבו אחריו באמצעות איכון הטלפון הנייד. ליברמן נגרר מהמקום והועבר לכלא הצבאי.

בהמשך הוא הובא בפני שופט שגזר עליו 20 ימי מחבוש. בארגוני המחאה החרדיים נגד הגיוס צפויים לקיים הפגנות סוערות ולחסום כבישים כפי שהם נוהגים לעשות בעקבות מעצרי עריקים.

בהמשך הוא הובא בפני שופט שגזר עליו 20 ימי מחבוש. בארגוני המחאה החרדיים נגד הגיוס צפויים לקיים הפגנות סוערות ולחסום כבישים כפי שהם נוהגים לעשות בעקבות מעצרי עריקים.

בהמשך הוא הובא בפני שופט שגזר עליו 20 ימי מחבוש. בארגוני המחאה החרדיים נגד הגיוס צפויים לקיים הפגנות סוערות ולחסום כבישים כפי שהם נוהגים לעשות בעקבות מעצרי עריקים.