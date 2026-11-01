מאות חרדים חוסמים הערב (ראשון) את הרכבת הקלה בתחנת שבטי ישראל בירושלים, בעקבות מעצר עריק במודיעין שהיה בדרך לסעודת "שבע ברכות", ימים אחרי חתונתו. המוחים התעמתו עם השוטרים, שמצידם הפעילו מכת"זית (מכונית התזה) ורימוני הלם בניסיון לפזר את המוחים.
המשטרה הצבאית עצרה היום את יעירי ליברמן, עריק חרדי תושב מודיעין, לאחר שניסיון מעצרו בתחילת החודש שעבר גרר מחאות סוערות. הוא נתפס בעת שירד מאוטובוס יחד עם כלתו בדרכם לשמחת שבע הברכות שנערכה לכבודם. על פי החשד, הכוחות עקבו אחריו באמצעות איכון הטלפון הנייד. ליברמן נגרר מהמקום והועבר לכלא הצבאי.
בהמשך הוא הובא בפני שופט שגזר עליו 20 ימי מחבוש. בארגוני המחאה החרדיים נגד הגיוס צפויים לקיים הפגנות סוערות ולחסום כבישים כפי שהם נוהגים לעשות בעקבות מעצרי עריקים.
בלילה שבין 5 ל-6 באוקטובר שוטרי המשטרה הצבאית נכנסו לבניינו כדי לעצור אותו, אך מערכת "צבע שחור" הקפיצה מאות חרדים ובמקום פרצו מהומות ענק. מאות חרדים התפרעו, המוחים פרצו לבניין והתעמתו עם כוחות משטרה. בתום דין ודברים עם המתפרעים התאפשר לכוחות לעזוב מבלי לעצור את ליברמן, אחרי שחרדים תועדו גם בתוך דירתו. בהמשך ליברמן יצא אל הרחוב ל"מעמד כבוד" עם המתפרעים על גג רכב, וקיבל ממתקים מאחד מהם.