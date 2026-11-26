בחודש מאי העבירה רוסיה חקיקה שמאפשרת שימוש בכוח צבאי להגנה על כלי שיט מסחריים. במקביל, לפי גורמי מודיעין מערביים, היא תגברה את כוחותיה במובלעת קלינינגרד, השוכנת בין פולין לליטא, והציבה בה כטב"מים, מערכות מכ"ם וציוד ללוחמה אלקטרונית. באוגוסט כינה פוטין את ניסיונותיהן של מדינות אירופה לפעול נגד המכליות הרוסיות "מעשי פיראטיות ושוד", והבטיח להגיב באמצעים צבאיים. חודש לאחר מכן

העביר הקרמלין לנאט"ו אזהרה חריגה בכתב