בריטניה מגבירה את היערכותה לאפשרות של מלחמה, על רקע החשש הגובר מעימות צבאי ישיר בין רוסיה לנאט"ו. העיתון הבריטי "טלגרף" חשף היום (חמישי) כי לראשונה מאז המלחמה הקרה שלח משרד ההגנה הבריטי מכתבים לכ-100 אלף אנשי מילואים, כחלק מההכנות לאפשרות שיידרשו לשוב לשירות צבאי בעת חירום. במקביל, תחקיר של העיתון האמריקני "וול סטריט ג'ורנל" חושף את המאמצים מאחורי הקלעים למנוע עימות בין רוסיה למדינות המערב בים הבלטי - לאחר שמוסקבה אף איימה במתקפת מנע גרעינית.
המכתבים שנשלחו בבריטניה, שעליהם חתומים מפקדי שלוש זרועות הצבא - היבשה, האוויר והים - כוללים הצעות להשתתפות בהתנדבות באימונים ובתרגילים צבאיים, ובהם תרגיל הדגל של נאט"ו "Steadfast Defender" ("מגן איתן"), שייערך באביב הקרוב. אנשי המילואים התבקשו גם לעדכן את פרטי ההתקשרות שלהם ולספק מידע על עיסוקם הנוכחי ועל הכישורים שרכשו מאז שחרורם מהצבא.
מדובר באנשי "עתודת המילואים האסטרטגית" של בריטניה - יוצאי צבא שגם לאחר שחרורם מחויבים לשוב לשירות בנסיבות חריגות. זאת בניגוד לאנשי מערך המילואים שמתנדבים לשירות בשגרה. במשרד ההגנה הבריטי הדגישו כי המהלך אינו מעיד על כוונה לגייס אותם בקרוב, אלא נועד להגביר את המוכנות ואת ההרתעה ולצמצם את הסיכון לעימות. שר ההגנה הבריטי ווס סטריטינג, שהזהיר בעבר כי בריטניה צריכה להיות מוכנה למלחמה בתוך אלף ימים, אמר הבוקר בריאיון לרשת "סקיי ניוז" כי המדינה פועלת בסביבה שבה רמת האיום גבוהה יותר, וכי הפנייה לאנשי המילואים היא אמצעי זהירות הגיוני והכרחי.
לפי ה"טלגרף", בלונדון מבקשים להרחיב את יכולתה של המדינה להתמודד עם מצבי חירום, בין היתר בהתאם לסעיף 3 באמנת נאט"ו, המחייב את המדינות החברות בברית לשמר ולפתח את יכולתן להתמודד עם מתקפה מזוינת, הן באופן עצמאי והן במשותף. המהלך מגיע בשעה שכוחות היבשה של הצבא הבריטי מונים כ-73 אלף חיילים בשירות פעיל בלבד - המספר הנמוך ביותר מאז תקופת מלחמות נפוליאון. גורם בצבא הבריטי הסביר לעיתון כי המטרה היא לא רק לדעת כיצד ליצור קשר עם יוצאי הצבא, אלא גם להבין אילו יכולות הם יכולים להעמיד לרשות מערכת הביטחון. "רק משום שפעם היית נהג טנק בצבא, זה לא אומר שהכישורים האזרחיים שלך כיום אינם שונים לחלוטין, ואולי אפילו מועילים יותר למערכת הביטחון", אמר.
השר הממונה על ענייני יוצאי הצבא, קלווין ביילי, ניסה להרגיע את החששות מפני גיוס קרוב. "כוחנו אינו טמון רק בנשק ובציוד שברשותנו, אלא גם באנשים שלנו", אמר. לדבריו, אף שרוב אנשי עתודת המילואים לעולם לא ייקראו לשוב לשירות, עצם קיומו של המערך תורם להרתעה ולמניעת מלחמה.
ההיערכות הבריטית מגיעה על רקע שורת תקריות שעוררו דאגה בקרב מדינות נאט"ו. בשבוע שעבר שיגרה רוסיה טילי שיוט שחדרו למזרח פולין, במרחק של כ-100 קילומטרים בלבד מהמקום שבו נערך תרגיל צבאי בהובלת בריטניה. באותו יום ביקרו בתרגיל שר ההגנה הבריטי ומפקד חיל האוויר של הממלכה.
ראש ממשלת פולין דונלד טוסק העלה את האפשרות שמדובר בפרובוקציה מכוונת נגד בריטניה, פולין ומדינות נאט"ו. ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהם גינה בחריפות את התקרית והתחייב לסייע לפולין בכל דרך אפשרית. שיגור הטילים התרחש במקביל לפסגה שנערכה בסין בהשתתפות נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ונשיא סין שי ג'ינפינג - שבמהלכה הפגין הנשיא האמריקני יחס חם כלפי עמיתו הרוסי ואף כינה אותו "חבר".
אתמול דווח גם כי חיל האוויר המלכותי הבריטי החל להעביר מטוסים להאנגרים בשעות הלילה, וכי הוא מתכנן להתקין בבסיסיו רשתות הגנה מפני כטב"מים, במטרה להגן על כלי הטיס מפני תקיפות אפשריות.
האיום הגרעיני של פוטין - והשיחות החשאיות למניעת מלחמה
במקביל להיערכות בבריטניה, במערב חוששים כי הים הבלטי עלול להפוך לזירת עימות ישיר בין רוסיה לנאט"ו. לפי "וול סטריט ג'ורנל", בחודשים האחרונים התקיימו מגעים דיפלומטיים אינטנסיביים, שחלקם התנהלו בחשאי, במטרה למנוע הידרדרות למלחמה באזור.
יותר מ-60% מהנפט שרוסיה מייצאת דרך הים עובר בים הבלטי, שהפך לנתיב חיוני לכלכלת המלחמה שלה. אלא שהים מוקף כמעט כולו במדינות החברות בנאט"ו, ובמוסקבה חוששים כי המערב עלול להטיל מצור ימי ולחסום את נתיבי הסחר הרוסיים. בחודשים האחרונים, לפי גורמים מערביים, הורתה מוסקבה לספינות מלחמה הנושאות טילים בעלי יכולת גרעינית ללוות מכליות נפט רוסיות ולמנוע מכוחות מערביים לעלות עליהן. משמר החופים הגרמני תיעד בתוך קצת יותר משנה 260 מקרים שבהם ספינות מלחמה רוסיות ליוו כלי שיט בים הבלטי ובים הצפוני.
בחודש מאי העבירה רוסיה חקיקה שמאפשרת שימוש בכוח צבאי להגנה על כלי שיט מסחריים. במקביל, לפי גורמי מודיעין מערביים, היא תגברה את כוחותיה במובלעת קלינינגרד, השוכנת בין פולין לליטא, והציבה בה כטב"מים, מערכות מכ"ם וציוד ללוחמה אלקטרונית. באוגוסט כינה פוטין את ניסיונותיהן של מדינות אירופה לפעול נגד המכליות הרוסיות "מעשי פיראטיות ושוד", והבטיח להגיב באמצעים צבאיים. חודש לאחר מכן העביר הקרמלין לנאט"ו אזהרה חריגה בכתב, שלפיה רוסיה מוכנה להנחית מתקפות מנע גרעיניות כדי להגן על האינטרסים שלה בים הבלטי - גם אם שטחה לא יותקף.
אחד הגורמים המרכזיים למתיחות באזור הוא פעילותו של "צי הצללים" הרוסי - מערך מכליות המשמש את מוסקבה לעקיפת הסנקציות שהטיל המערב על יצוא הנפט שלה. מאז סוף 2024 תועדו לפחות 14 מקרים שבהם נתפסו מכליות החשודות בהשתייכות לצי או שכוחות מערביים עלו עליהן. הפעילות נגדן בים הבלטי כמעט הופסקה מוקדם יותר השנה, לאחר שחיל הים הרוסי החל להתעמת עם כלי השיט שניסו לעצור אותן.
תקרית שהתרחשה בסוף יוני המחישה עד כמה המצב באזור נפיץ: פעילי ארגון הסביבה "גרינפיס" התקרבו בסירות מנוע למכלית החשודה בהשתייכות לצי הצללים, כשספינת מלחמה רוסית התקרבה אליהם - ככל הנראה משום שאנשי צוותה סברו בטעות שמדובר בכוחות של משמר החופים שמתכוונים להשתלט על המכלית. ספינה של משמר החופים הגרמני מיהרה להגן על הפעילים, ומפקדה הצליח למנוע הסלמה לאחר שהבהיר לרוסים כי מדובר במפגינים אזרחים וכי איש אינו מתכוון להשתלט על המכלית. בהמשך תיאר המפקד הגרמני בפני הממונים עליו את התקרית כ"אירוע שהיה כרוך בסיכון גבוה להסלמה".
בספטמבר ירתה אותה ספינת מלחמה רוסית נורי איתות לעבר מסוק צבאי דני שעקב אחריה, ובאוקטובר מנעו שתי ספינות מלחמה רוסיות ממשמרי החופים של דנמרק וגרמניה להתקרב למכלית שסבלה מתקלה במנוע סמוך לאי הדני בורנהולם.
גם התבטאויות של בכירים באירופה תרמו, לפי גורמים מערביים, לחששות במוסקבה. שר החוץ הפולני רדוסלב סיקורסקי הציע בספטמבר לערוך תרגילים צבאיים אגרסיביים במיוחד סמוך לקלינינגרד, שיאלצו את פוטין להסיט כוחות מאוקראינה. ימים לאחר מכן אמר שר החוץ של אסטוניה כי מדינות נאט"ו יכולות לסגור את מפרץ פינלנד בתוך שעות. בסוף אוקטובר, לפי הדיווח, הזהירו בכירים בפנטגון את עמיתיהם באזור הבלטי מפני התבטאויות שעלולות להביא להתלקחות, וביקשו מהם למתן את הרטוריקה כלפי רוסיה.
השליח החשאי לקרמלין - והמסר המרגיע לפוטין
במערב ניסו להבהיר למוסקבה כי לנאט"ו אין כוונה להטיל מצור על נתיבי השיט שלה. פינלנד זימנה את שגריר רוסיה בניסיון להפיג את המתיחות, אך נשיא פינלנד אלכסנדר סטוב חשש שהמסר אינו מגיע לפוטין. לפי "וול סטריט ג'ורנל", במסגרת המאמצים למנוע הסלמה נעזרו גורמים מערביים באוליגרך רוסי בעל גישה ישירה לקרמלין: הוא הגיע לנורבגיה לשיחות עם גורמים בכירים, ולאחר מכן שב למוסקבה כדי להעביר את המסר לפוטין.
ימים לאחר מכן שוחחו נשיא פינלנד סטוב וראש ממשלת נורבגיה יונס גר סטורה עם הנשיא הרוסי. מטרתן הרשמית של השיחות הייתה לדון בסיום המלחמה באוקראינה, אך מאחורי הקלעים ניסו השניים להפיג את החשש הרוסי מפני מצור ימי. "אנחנו לא מתכוונים להטיל מצור על הים הבלטי בעת שלום. אתם יכולים לסמוך על כך, נפעל בהתאם לחוק", אמר סטוב לפוטין בשיחת הטלפון שנערכה ב-27 באוקטובר, לפי שני גורמים שנכחו בה. הקרמלין לא הגיב לפניית העיתון בנוגע לדיווח.
לאחר השיחות שיבח פוטין בפומבי את שני המנהיגים, אך טען כי יש מי שמבקש להפוך את הים הבלטי למצר הורמוז נוסף - בהתייחסו לשיבושים באספקת הנפט ולזינוק במחירי האנרגיה בעקבות המלחמה בין ארה"ב לאיראן. "אנחנו לא רוצים בכך, אבל נגיב לכל אתגר", אמר פוטין, והזהיר כי אם העימות ייצא משליטה, "לא יהיו מנצחים".
ההבנות בין הצדדים עמדו למבחן בימים האחרונים, לאחר שכטב"מים אוקראיניים תקפו ספינת משא רוסית סמוך לפינלנד. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי אמר בריאיון ל"בלומברג" כי הספינה הייתה מטרה לגיטימית משום שנשאה אמצעי לחימה, וכי היא הותקפה במים הטריטוריאליים של רוסיה ולאחר מכן נסחפה למים הטריטוריאליים של פינלנד. הרשויות בפינלנד פתחו במבצע חילוץ בתיאום עם רוסיה, האש שפרצה בספינה כובתה והרוסים הורשו לגרור אותה. דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב אמר ביום שני כי התקיפה החריפה את המתיחות בים הבלטי, וכי מוסקבה מצפה ממדינות האזור להפעיל את השפעתן על קייב כדי למנוע תקיפות נוספות.