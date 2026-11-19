לקראת הפסגה ההיסטורית, שלושת המנהיגים נשאו דברים הלילה במסגרת הוועידה המתקיימת בשנג'ן. עוד לפני הפסגה, טראמפ טען בריאיון לרשת "פוקס ניוז" כי עצם הפגישה עם עמיתיו היא כבר "ניצחון" עוד לפני שתרחשה, והזכיר את

קבלת הפנים המפוארת שארגן עבורו אתמול הנשיא הסיני