נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נפגש הבוקר (חמישי) עם נשיא סין שי ג'ינפינג בעיר שנג'ן שבדרום המדינה, בשולי פסגת שיתוף הפעולה הכלכלי של מדינות אסיה והאוקיינוס השקט (APEC). הפגישה התקיימה זמן קצר לאחר שטראמפ נועד עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, ולקראת הפסגה המשולשת וההיסטורית של שלושת המנהיגים שצפויה להתקיים בהמשך הבוקר. על הפרק: צמצום מאגרי הנשק הגרעיני, המלחמה באוקראינה, המלחמה באיראן והיחסים הכלכליים בין המעצמות.
בפתח הפגישה עם שי הדגיש טראמפ את הקשר האישי בין השניים. "אתה חבר שלי, ויש בינינו יחסים מיוחדים", אמר הנשיא האמריקני למקבילו הסיני. שי השיב כי הוא נותר מחויב לשיתוף הפעולה עם טראמפ ולהידוק היחסים בין המעצמות, והדגיש את חשיבות בנייתם של יחסים קונסטרוקטיביים ויציבות אסטרטגית בין סין לארה"ב.
טראמפ סיפר כי השניים כבר שוחחו במשך כשעתיים אמש, במהלך ארוחת הערב החגיגית שנערכה למנהיגי הפסגה. הוא התייחס גם למצב במזרח התיכון ואמר כי הוא ושי מסכימים על החשיבות של המשך זרימת הנפט דרך מצר הורמוז, שהפך למוקד מרכזי במלחמה באיראן. הנשיא האמריקני אמר כי שתי המדינות יכולות לשתף פעולה בסוגיה האיראנית. עם זאת, טראמפ הבהיר כי אין בכוונתו לבקש מסין ומרוסיה לסייע לו להביא לסיום המלחמה באיראן.
במקביל, טראמפ הפציר בשי להגדיל את רכישות התוצרת החקלאית האמריקנית. הוא שיבח את מנגנון הסחר המשותף שהקימו המדינות מוקדם יותר השנה, וטען כי הוא תרם לאיזון היחסים הכלכליים ביניהן. לדבריו, ארה"ב וסין הצליחו גם לחלק ביניהן את נטל המכסים באופן הוגן.
טראמפ הבהיר כי בכוונתו לדון עם שי גם בדרכים להביא לסיום המלחמה באוקראינה, וכי הנושא יעלה בהמשך גם בפגישה המשולשת עם פוטין. הדברים נאמרו על רקע חששות באוקראינה ובאירופה מפני אפשרות ששלוש המעצמות יקדמו הבנות הנוגעות למלחמה ללא מעורבות ישירה של קייב ובעלות בריתה.
מוקדם יותר הבוקר נועד טראמפ עם פוטין לשיחה שנמשכה כ-40 דקות. גורמים אמריקנים הגדירו את המפגש כשיחה לא רשמית בשולי הפסגה, ולא כפגישה בילטרלית רשמית. זו הייתה הפגישה הראשונה בין השניים מאז הפסגה שקיימו באלסקה בשנה שעברה, שלא הצליחה להביא לפריצת דרך במגעים לסיום המלחמה באוקראינה. בפתח המפגש הרעיף טראמפ שבחים על עמיתו הרוסי. "אנחנו מצפים לפגישה שלנו", אמר, והוסיף: "יש לנו יחסים נהדרים כבר שנים רבות". הנשיא האמריקני כינה את פוטין "חבר שלי", והביע אופטימיות באשר לתוצאות השיחות. "הרבה דברים נפלאים יכולים לצאת מהפגישה הזאת, או לפחות להתחיל בה", אמר.
בתום הפגישה מסר הקרמלין כי השיחות התנהלו היטב, וכי הסוגיה המרכזית שנדונה הייתה המלחמה באוקראינה. לפי סוכנות הידיעות הרוסית TASS, שני הנשיאים דנו גם ביחסים הבילטרליים בין המדינות. בקרמלין טענו כי פוטין יצא מהפגישה "במצב רוח מצוין". הפגישה התקיימה על רקע המתיחות המתמשכת סביב המלחמה באוקראינה וההתקרבות בין וושינגטון למוסקבה. טראמפ נמנע לאחרונה מהטלת סנקציות חדשות על רוסיה, בעוד בקייב גוברת הדאגה מפני האפשרות שהממשל האמריקני יפעל לקידום הסדר שיכלול ויתורים אוקראיניים משמעותיים.
שלוש המעצמות בשולחן אחד
בהמשך הבוקר צפויים טראמפ, שי ופוטין להתכנס לפסגה משולשת ראשונה מסוגה, שבה יישבו יחד מנהיגי שלוש המעצמות הגרעיניות הגדולות. בבית הלבן הציגו את המפגש כהזדמנות לקדם הסכמות בינלאומיות חדשות בנוגע לפיקוח על נשק גרעיני, לצד דיונים במשברים המרכזיים המעסיקים את העולם.
לקראת הפסגה ההיסטורית, שלושת המנהיגים נשאו דברים הלילה במסגרת הוועידה המתקיימת בשנג'ן. עוד לפני הפסגה, טראמפ טען בריאיון לרשת "פוקס ניוז" כי עצם הפגישה עם עמיתיו היא כבר "ניצחון" עוד לפני שתרחשה, והזכיר את קבלת הפנים המפוארת שארגן עבורו אתמול הנשיא הסיני, שחרג מהנוהל וקיבל את טראמפ בנמל התעופה - ואף חיבק אותו. כשנשאל מה הוא מעוניין להשיג בפסגה הוא שיבח את שי, ובעקיפין גם את עצמו: "זהו נשיא דגול, אחד הנשיאים הגדולים של סין, והוא מעולם לא יצא לשדה התעופה כדי לפגוש מישהו". הוא תיאר כי "היופי, הטקסיות, אלפי האנשים, הילדים הצעירים, החיילים, העניין כולו - זה היה כבוד גדול, ואני מעריך את זה. זה ניצחון גדול עבורנו. זה גם ניצחון גדול עבור סין".
אחד הנושאים המרכזיים שעל הפרק הוא עתיד הפיקוח על הנשק הגרעיני, לאחר שתוקפו של הסכם New START, שהיה ההסכם האחרון להגבלת הנשק הגרעיני בין ארה"ב לרוסיה, פג בפברואר האחרון. טראמפ הצהיר כי הוא מעוניין בהסכם חדש ומשופר, שיכלול הפעם גם את סין. עם זאת, כשנשאל טראמפ אם בכוונתו להציע במסגרת הפסגה מנגנון לביצוע ביקורות על מאגרי הנשק הגרעיני של רוסיה וסין, הוא נמנע מלהשיב ישירות. אלא שבייג'ינג אינה ממהרת להצטרף למהלך: בעוד שלפי ההערכות ארצות הברית ורוסיה מחזיקות כל אחת ביותר מ-5,000 ראשי נפץ גרעיניים, סין מחזיקה במאגר קטן משמעותית, של יותר מ-600 ראשי נפץ. הפערים הללו מקשים על האפשרות לגבש הסכם משותף להגבלת החימוש.
גם המלחמות באוקראינה ובאיראן צפויות לעמוד במוקד הדיונים. הממשל האמריקני מקווה לנצל את השפעתן של סין ורוסיה כדי לקדם פתרונות דיפלומטיים, אך בין המעצמות קיימים פערים עמוקים באינטרסים ובמדיניות. סין ממשיכה לשמש שותפה כלכלית מרכזית של רוסיה, וגם שתי המדינות מקיימות קשרי מסחר משמעותיים עם איראן.
אתמול נפגשו שי ופוטין בשנג'ן והפגינו קרבה יוצאת דופן. הנשיא הסיני כינה את עמיתו הרוסי "ידידי הוותיק", ופוטין השיב לו בכינוי "ידידי היקר". שי שיבח את יציבות היחסים בין המדינות, שלדבריו מספקת ודאות בתקופה של טלטלה בינלאומית. השניים דנו גם במלחמה באוקראינה. הקרבה בין מוסקבה לבייג'ינג מציבה בפני טראמפ אתגר מורכב, שכן על אף יחסיו האישיים החמים עם שני המנהיגים, הקשרים האסטרטגיים והכלכליים בין סין לרוסיה עמוקים, והשתיים חולקות אינטרסים משותפים מול ארה"ב.
ההכנות למפגש המשולש עוררו חששות גם בקרב בעלות בריתה של וושינגטון באירופה. קנצלר גרמניה פרידריך מרץ הזהיר מפני חזרה על התרחיש של פסגת טראמפ ופוטין באלסקה, שבעקבותיה הועלו הצעות להסדר באוקראינה שנדחו על ידי קייב ושותפותיה. במקביל לפסגת המעצמות בסין, שליחים אמריקנים צפויים להשתתף היום בשיחות בגרמניה בנוגע למלחמה באוקראינה. השיחות מתקיימות על רקע החשש בקייב ובבירות אירופה מפני הסכמות אפשריות בין טראמפ לפוטין על עתיד המלחמה, ללא מעורבותה של אוקראינה. בקייב מדגישים כי לא ניתן לקבל החלטות הנוגעות לעתיד המדינה ללא השתתפותה בשיחות.
למרות הציפיות הגבוהות וההצהרות החגיגיות, מומחים מעריכים כי הסיכוי לפריצת דרך משמעותית כבר במפגש הראשון נמוך. דריל קימבל, מנכ"ל האגודה לבקרת נשק, אמר כי הפסגה עשויה לכל היותר להניע תהליך מדיני ממושך. לדבריו, העולם זקוק ליותר מ"תיאטרון דיפלומטי והזדמנויות צילום" בין שלושת המנהיגים.