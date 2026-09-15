חמאס הגיב בצהריים (שלישי) לסרט "נז"א" שזכה בפרס חבר השופטים של פסטיבל ונציה ומעורר סערה בישראל בעקבות הטענות שבו. ארגון הטרור קרא לבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג לאמץ את העדויות שמושמעות בו - מצד 24 אנשי 8200 לכאורה - ולהשתמש בהן בחקירות שהוא מנהל סביב המלחמה ברצועת עזה.
בארגון הטרור אמרו בהודעה מפורטת שפורסמה כי "זה חייב שלא להישאר חומר לצפייה, אלא להפוך למניע נוסף למיצוי הדין ולעשיית צדק עם הקורבנות". עוד נטען כי על החומרים להבטיח ש"האחראים לפשעי מלחמה, רצח עם והפרות לא יימלטו מתשלום מחיר על כך".
חמאס בירך על התגובה בפסטיבל ונציה, 25 דקות של תשואות, ומסר כי "התגובה הבינלאומית והתשואות הממושכות משקפות את הרושם הרב שהותירו עדויות אלו, את חשיבות תפקיד העיתונות והקולנוע התיעודי בחשיפת העובדות ושבירת ניסיונות ההכחשה וההטעיה הציוניים, ואת חשיבות החקירות בהבאת סבלם של הקורבנות לדעת הקהל בעולם".
הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הגדיר אתמול מנגד את הסרט ככזה שאינו מיועד להעביר ביקורת על צה"ל או לברר את האמת. "הוא מבוסס על עלילות דם, עיוות מכוון של המציאות והאשמות שקריות וחמורות נגד חיילי צה״ל ומפקדיו", אמר זמיר. "זהו מהלך נגד מדינת ישראל, לא רק נגד צה״ל. הוא מאמץ נרטיבים של שונאי ישראל, מכפיש את חיילינו ומפקדינו ומבקש להציג את צה"ל כמי שפועל במכוון שלא כדין. זהו ניסיון מסוכן לשלול מאיתנו את הלגיטימציה להגן על עצמנו מול הגרועים שבאויבינו - ובתוך כך לסכן באופן ממשי את חיילי צה"ל ומפקדיו".
בינתיים, מתברר כמה התעכבה ישראל בהיערכות לפרסום הסרט. שגרירות ישראל ברומא, כך נודע, התריעה בפני משרד החוץ כבר לפני חודש על השתתפות הסרט בפסטיבל ונציה היוקרתי. השגרירות ניסתה להפעיל דרך ידידים ועורכי דין את השפעתה למנוע את הקרנתו של נז"א בטענה שנרשם לפסטיבל מאוחר ועוד טיעונים, או לפחות לאזן את הסרט. ואולם פסטיבל ונציה דחה את כל הלחצים והבקשות.
אלא שכאן לא הסתיים המחדל. מדינת ישראל, באמצעות כל זרועותיה, לא הצליחה לשים יד על עותק של הסרט או תמלול שלו. למעשה, הפעם הראשונה שבה דובר צה"ל נחשף לעיקרי הסרט הייתה לאחר שנציגת התרבות של שגרירות ישראל נכחה בהקרנה וסיפקה לדובר צה"ל דוח על מה שראתה. ולראייה: דובר צה"ל יצא בקריאה ליוצרים, יובל אברהם ורחל שור, למסור לו עותק של הסרט כדי להגיב לטענות. גורם בכיר שעוסק בהסברה טען שהבקשה מהיוצרים לקבל עותק נועדה לחשוף את העובדה ששני היוצרים שרוצים שהסרט יוקרן בארץ - לא טרחו להעביר עותק לישראל וגם לא ביקשו התייחסות רשמית, ולראיה - כוונותיהם.
מה קורה בהאג?
בבתי הדין בהאג מתנהלים, כזכור, שני תיקים נפרדים בכל מה שקשור במלחמה בעזה. אחד מהם הוא התיק שמנהלת דרום אפריקה נגד ישראל בבית הדין לצדק (ICJ), בטענה לרצח עם והפרה של האמנה למניעת רצח עם. בנוסף, מתנהל בבית הדין הפלילי בהאג (ICC) תיק נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט, שנגדם הוציא התובע לשעבר קארים חאן צו מעצר. התיק נמצא בהקפאה מאחר שהצו לא מיושם. בינתיים, ארה"ב הטילה סנקציות על כל השופטים בבית הדין - כולל הנשיאה - והם הפכו נרדפים ממש.
דרום אפריקה ביססה את תיק ההוכחות שלה בין השאר על התבטאויות של בכירים בישראל, חברי כנסת, עיתונאים, מרצים, חיילים שלחמו בעזה ואפילו זמרים. ההתבטאויות הללו הופיעו בצורה גלויה: מדברים של נשיא המדינה הרצוג, השר לשעבר גלנט וח"כ ניסים ואטורי, ועד סרטונים שפרסמו חיילים ששירתו ברצועת עזה. התיק של דרום אפריקה צפוי להתנהל עוד שנים ארוכות. לוח הזמנים שנקבע על ידי נשיאת בית הדין מאפשר לדרום אפריקה להגיש תגובה בכתב לכתב ההגנה הישראלי עד 22 בנובמבר 2027. ישראל תוכל להשיב לכתב התגובה מצד דרום אפריקה עד 22 במאי 2029, ואז - יקבע בית הדין תאריכים לדיונים נוספים.
הסרט נז"א נוצר בהפקה של עיתון "הגרדיאן" הבריטי, ומציג עדויות של 24 חיילים וחיילות מיחידה 8200 על פעולות צה"ל במהלך המלחמה בעזה. אמש התייחסו ב"גרדיאן" לתגובות הנסערות בישראל, ולצעדים שהכריזו עליהם בדרגים המדיני והצבאי.
"הגרדיאן מוטרד מהתגובה הדכאנית בישראל לסרט נז"א", נמסר. "יובל אברהם ורחל שור הם עיתונאים וקולנוענים אמיצים. ההתקפות עליהם באות מצד אנשים שעדיין לא ראו את הסרט. נז"א מבוסס על יותר משלוש שנים של תחקיר עיתונאי. העדויות הנכללות בו הן אמיתיות ואנחנו מאמינים שראוי שיישמעו. הראיונות נעשו עם מקורות עיתונאיים חסויים. אנחנו נגן בתוקף על נז"א ועל הצוות העומד מאחוריו מפני כל התקפות או ניסיונות צנזורה".