בבית המשפט המחוזי בירושלים נמשכה, זה היום החמישי, עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט בתיקי ראש הממשלה בנימין נתניהו . סנגורו של נתניהו, עו"ד עמית חדד, הגיש בקשה לחמישה ימי עדות נוספים של היועמ"ש לשעבר, בנוסף לשבעה שאושרו תחילה - ואף ציין כי "עדותו תימשך מעבר לימים אלה".

עדותו של אביחי מנדלבליט במשפט נתניהו

עדותו של מנדלבליט התמקדה היום באישורי פתיחת חקירת תיק 1000. ההגנה סברה כי המשטרה ביצעה פעולות חקירה נגד ראש הממשלה ללא אישורו של היועמ"ש מנדלבליט, אולם הפרקליטות, וגם מנדלבליט בעדותו, התעקשו שלא כך הדבר.

מנדלבליט סיפר כי כדי לאפשר פתיחה בחקירה הביאו בפניו הקלטות, אך הוסיף כי אינו זוכר את תוכן ההקלטות ומי הוקלט בהן. "הביאו מה שהביאו, בעיניי המפתח היה הקלטות האלה" אמר. "אני לא רוצה להגיד מה אני חושב על המכלול - הן הציגו תמונה לא מדויקת. בסוף סאני סנילוביץ (יועצו לשעבר של נתניהו - נ"ב) אמר מה שאמר, ואומרים שמאמינים לו - אז נכון, הקרחון קרס".

"הקרחון", הוא ביטוי שעלה בישיבה במשרד המשפטים לגבי מידעים שהגיעו לידי המשטרה, שהם קצה קרחון שלימים יוליד את תיק 1000.

מנדלבליט המשיך: "כדי להגיע לקרחון היה צריך להגיע לעדים שיודעים מה קורה ויכול להיות שאין דבר כזה. אני לא מתלהב משמפניה, סיגרים או חליפה - זה לא טוב, אבל על דברים כאלה מלפני עשר שנים לא הייתי פותח בחקירה פלילית מול ראש הממשלה". מנדלבליט אמר כי לאחר מכן הגיעה עדותה של הדס קליין, שהביאה להבנה ש"לא מדובר בכמה אירועים ספורדיים אלא בקו אספקה".

עו"ד חדד שאל באילו הקלטות מדובר ומנדלבליט השיב שאלו לא הקלטות ראש הממשלה וארנון מוזס, אך הוא לא זוכר מעבר לכך. חדד הגיב: "אם נשמע את ההקלטות, נדע אילו נושאים אישרת לחקור". חדד שאל אם מנדלבליט זוכר אם ההקלטות היו של אודליה כרמון, יועצת התקשורת לשעבר של נתניהו, אך מנדלבליט השיב בשלילה.

"לא מה שאישרתי לחקור"

בחלק השני של יום העדות, עסק הסנגור חדד בפרוטוקול הישיבה החסויה שהתקיימה במשרד המשפטים לאישור החקירה בתיק 1000. מנדלבליט צוטט שם כשהוא אומר "זה לא מה שאישרתי לחקור". חדד ניסה לגרום למנדלבליט להודות כי מדובר על פעולות לחקירת קבלת טובות הנאה על ידי נתניהו, כלומר תיק 1000, בעוד מנדבלבליט התעקש כי אישר לחקור טובות הנאה בהיקפים גדולים, ואילו התייחסותו בציטוט למה שלא אישר לחקור ומבוקש כעת לפתוח בו הוא חקירה בנוגע לעוזרת רה"מ אודליה כרמון.

מנדלבלט גם צוטט אומר באותה ישיבה "על מה אישרתי לחקר בנושא הזה? זה תיק 2000, בחירות 2009 זיוף ומימון כפול ומתנות בסכומים גדולים. אתם עכשיו מתחילים בדיקה אחרת לגמרי בדיוק על דברים שלא אישרתי. עכשיו חוזר הסיפור של אודליה כרמון שעלה אצל היועץ הקודם".