בבית הנשיא בירושלים נערך הבוקר (חמישי) טקס הענקת אות מצטייני נשיא המדינה ל-18 עובדות ועובדי שב"כ על ידי הנשיא יצחק הרצוג , ראש הממשלה בנימין נתניהו והשירות דוד זיני . "המצטיינים הינם עובדים ותיקים וצעירים בתפקידים שונים ומגוונים אשר מבצעים את תפקידם בשב"כ בצורה יוצאת דופן, תוך מימוש ייעוד וערכי הארגון", נמסר מבית הנשיא.

בין המצטיינים נמנו דסקאית באגף לסיכול ריגול שהביאה להישגים משמעותיים, רכז במרחב הדרום שהרחיב את מצבת הסוכנים שתחת אחריותו, מפקד מבצעים באגף טכנולוגיות למבצעים בסייבר שהוביל מבצעים טקטיים ואסטרטגיים, וכן עובדים מאגף המבצעים המיוחדים ואגפים נוספים.

דברי נתניהו בטקס בבית הנשיא ( צילום: עומר מירון/ לע״מ )





גלריה נתניהו, הרצוג וזיני עם מצטייני שב"כ ל-2025 ( צילום: מעיין טואף/ לע״מ )

כשברקע צה"ל ושב"כ ממשיכים לחסל ברצועת עזה מחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר ואנשי חמאס, אמר ראש השב"כ דוד זיני בנאומו: "למתכנני הטבח, למבצעיו, ולכל מי שנתן ידו לחילול כבודה ודמה של מדינת ישראל, ולכל מי שחפץ בהשמדתנו, יש לנו מסר אחד בלתי מתפשר - אין מקום בעולם שהוא רחוק מדי, אין מחילה, ואין תאריך תפוגה. רדפנו, אנחנו רודפים, ונמשיך לרדוף אתכם עד אחרון המשתתפים. ידה הארוכה והנחושה של מערכת הביטחון הישראלית תשיג את כל מי שפגע בנו - בעומק המנהרות, במפקדות המסתור, ובכל פינה על פני הגלובוס. זוהי חובתנו הקדושה לאומה ולאנושות".

"מצטיינות ומצטיינים יקרים, אתם החזית של המגן", המשיך זיני. "אתם ההוכחה שגם מתוך השבר הגדול ניתן לקום לתקן ולצמוח, השירות קם, לומד, ומנצח יום-יום. המשיכו לפעול בחשאיות, במסירות, בדבקות מוחלטת במשימה. העם שלנו סומך עליכם - גם כשהוא לא יודע עד כמה. תודה לכם על מה שאתם עבור כולנו".

ראש הממשלה נתניהו נשא גם הוא דברים בטקס: "ביהודה ושומרון היו אלף סיכולים, זאת אומרת אלף ניסיונות לרצוח את בני עמנו, והצלחות פנומנליות. ההצלחות האלה באו בזכות העבודה שלכם ושילוב הזרועות עם צה"ל וכל זרועות הביטחון. ברצועת עזה אנחנו עדים לתופעה שגם היא אני חושב מפתיעה את כולם. נכנסנו לעזה, אנחנו חובקים את חמאס, ואנחנו גם באים חשבון עם הרוצחים האלה שרצחו את בני עמנו, את בנותינו, את נשותינו וילדינו ב-7 באוקטובר. ואנחנו באים חשבון עם מי שעוד נשאר, ולא נשארים הרבה כי אנחנו מטפלים בהם".

לדברי נתניהו, "האויב לא סטטי ודברים משתנים. והרצון להחריב את מדינת ישראל על ידי איראן וגרורותיה - לא נעלם, הוא פשוט נחלש. היכולת לבצע את זה בעצם נכתשה בצורה מאוד חזקה, ועשינו את רוב העבודה, אבל יש עוד עבודה להשלים - ואנחנו נשלים אותה". נתניהו הבטיח: "נחסל את חמאס, ונכריע קודם כל את המשטר באיראן. אנחנו נפיל אותו. הוא ייפול. אנחנו גם נטפל בחיזבאללה וגם הוא ייפול".

זיני לוחץ יד לנתניהו, לצד הרצוג. רה"מ: "נכריע את המשטר באיראן" ( צילום: מעיין טואף/ לע״מ )

עוד אמר רה"מ: "אני יודע על סמך מה שעשיתם ביהודה ושומרון, על סמך מה שעשיתם ברצועת עזה, ומה שאתם עושים במקומות פורצי דרך בטכנולוגיה, אני יודע שאתם מצוינים. המצטיינים וכל המצוינים של שירות הביטחון הכללי של מדינת ישראל. דוד זיני אתה מוביל כוח איתן, חזק, מחויב ויותר מכל דבר אחר - מצליח".

הנשיא הרצוג נאם גם הוא כאמור: "מצוינות נמדדת בדרך כלל ביכולת לעשות יותר, טוב יותר, מן המצופה. אבל בארגון כמו שלכם למצוינות יש תפקיד נוסף - לחשוב אחרת. המצטיין או המצטיינת בשב"כ לא תמיד יודע את התשובה הנכונה אבל הוא יכול לזהות מתי שואלים את השאלה הלא נכונה. אין לי ספק, שאתם הטובים שבטובים בארגון, ובכלל בחברה שלנו. אתם יושבים כאן למולנו, לאחר שהוכחתם נחישות, מסוגלות ויצירתיות לאורך השירות ויושבת כאן למולנו גם, שכבת הפיקוד העתידית של הארגון".

הרצוג קרא לחזק חשיבה יצירתית וביקורתית בעבודת השירות: "אני מבקש מכם מצטיינות ומצטיינים, כשאתם נכנסים לחדרים בהם אתם פועלים, קחו רגע, תעיפו מבט ושאלו את עצמכם - האם מספיק דעות נשמעות כאן סביב השולחן? האם בחנו את כל ההיבטים? האם לא לקינו בחשיבה קבוצתית? האם יש כאן מקום לשאול שאלות האחד את השני וגם לאתגר את הבכירים מאיתנו?".

ברקע הבחירות המתקרבות, הוסיף הנשיא: "אנשי הארגון נדרשים לבצע כמה מהמשימות המורכבות והרגישות ביותר במדינה ובתוכן השמירה על סדרי המשטר הדמוקרטיים. אנחנו בעיצומה של תקופת בחירות. לשב"כ חלק קריטי בתהליך המורכב והעדין הזה שהוא לא פחות מנשמת אפה של הדמוקרטיה. הקשר של השב"כ עם ועדת הבחירות והמשטרה הכרחי על מנת להבטיח את תקינות התהליך. מהיכרותי את השב"כ, אני בטוח שתשלימו את המשימה על הצד הטוב ביותר במקצועיות הרבה ביותר".

רשימת המצטיינים

בין מצטייני השירות לשנת 2025 נמנים א', דסקאית באגף לסיכול ריגול, נשואה ואמא לארבעה. "א' פועלת מול יעדים בעלי מורכבות עמוקה והביאה להישגים בזכות בניית תמונת מודיעין מורכבת ויכולת אופרציה גבוהה", נכתב עליה. מצטיין נוסף הוא א', רכז במרחב הדרום, נשוי ואב לחמישה. "א' הרחיב משמעותית את מצבת הסוכנים בתא השטח עליו אמון, גייס מקורות ערכיים ומשמעותיים שהביאו מודיעין רב יקר ערך בשנים האחרונות", נכתב.

חלוקת אותות ההצטיינות, הבוקר ( צילום: עמוס בן גרשום/ לע״מ )

ד', מפקד מבצעים באגף טכנולוגיות למבצעים בסייבר, נשוי ואב לארבעה, נבחר גם כמצטיין". ד' הוביל מבצעים טקטיים ואסטרטגיים תוך שמירה על יצירתיות ויוזמה מתמדת, ניתוח מודיעיני עמוק והדגשת ערך המודיעין ויצירתיות בתקיפה. ד' ארכיטקט של מבצעים רבים, שתרומתם לביטחון המדינה היא משמעותית ביותר", נכתב עליו.

ל', חוקר בתחום חקירות מיוחדות באגף החקירות, נשוי ואב לחמישה, הוא מצטיין נוסף. "חוקר בולט ומוביל, שהביא להישגים חסרי תקדים בפענוח פיגועים מורכבים, ואמון על פיתוח פעולות חקירה חדשניות ויצירתיות תוך שימוש פורץ דרך בכלי AI", נכתב עליו.

מ', שמכהן כראש ענף מודיעיני בתחום כריית המידע בזירת איו"ש, נשוי ואב לחמישה, נבחר גם: "מ' הוביל את הענף שלו להישגים יוצאי דופן, כולל פיענוחים מהירים ואיכותיים של פיגועים חמורים, לצד תרומה משמעותית לתחום איתור השבויים והנעדרים במהלך המלחמה".

מצטיין נוסף הוא נ', סגן ראש לשכת ראש השירות, נשוי ואב לחמישה. "בתפקידו הרגיש מהווה עוגן מקצועי לגיבוש תמונת מצב מודיעינית עבור ראש השירות, מפגין מומחיות בניהול ממשקים חוץ שירותיים והביא לשילוביות בין ארגונית", נכתב עליו. על המצטיין ר', ראש צוות באגף טכנולוגיות למבצעים בסייבר, נכתב: "תרם תרומה ייחודית בפרויקטים פורצי דרך, כולל הובלה טכנולוגית של פרוייקט ייחודי ומשמעותי בקהילת המודיעין שהיה מועמד לפרס ביטחון ישראל בשנת 2025".

ר', ראש ענף אבטחת מתקנים בחו"ל באגף האבטחה, נשוי ואב לשלושה, נבחר גם כמצטיין. "בצל מספר שיא של איומים הולכים וגוברים, לרבות ניסיונות פיגועים על נכסי ההגנה עליהם אחראי, מספק ר' מענה יוצא דופן להערכת האיום תוך פיתוח מענים טכנולוגיים ומודיעיניים לטובת סיכול מבעוד מועד של האיומים השונים", נכתב עליו. על ש', ראש צוות באגף הטכנולוגיה למבצעים בסייבר, נשוי ואב לחמישה, נכתב: "בתפקידו הקים צוות חלוצי בבינה מלאכותית שהפך למרכז ידע מוביל והטמיע טכנולוגיות פורצות דרך".