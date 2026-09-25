המגזין "אטלנטיק" האמריקני דיווח הלילה (בין שישי לשבת) כי ראש המודיעין המצרי לשעבר עבאס כאמל הגיע בחשאי לישראל 11 ימים בלבד לפני טבח 7 באוקטובר , והזהיר כי חמאס נערך ככל הנראה למתקפה גדולה וכי הזמן למניעת הסלמה הולך ואוזל. יומיים אחרי הטבח, נזכיר, חשפה סמדר פרי ב-ynet , בהמשך לפרסום של סוכנות הידיעות AP על אזהרה מצרית, כי כאמל העביר מסר ללשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו - שבו הזהיר מ"משהו חריג, מבצע אימתני" שעומד להתרחש מכיוון עזה. בלשכת ראש הממשלה הכחישו את הדברים.

גלריה נתניהו ועבאס כאמל ( צילום: אלכס קולומויסקי, AP )

לפי תחקיר נרחב שערך המגזין, שמבוסס על שיחות עם עשרות גורמים ישראלים, מצרים, ערבים, אמריקנים ואירופים, בצהריים של 26 בספטמבר 2023 נחת בנמל התעופה בן גוריון מטוס ססנה חכור שמקושר לשירותי המודיעין של מצרים. המטוס הוסע לאזור מבודד בנמל, המשמש בין היתר למשימות דיפלומטיות וביטחוניות רגישות. על סיפונו היה כאמל, אז אחד מאנשי הביטחון המשפיעים ביותר במזרח התיכון ומקורבו של נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי. המטוס נשאר בישראל 67 דקות בלבד לפני שהמריא בחזרה לקהיר - מסלול שלפי "אטלנטיק" תועד ביומן הטיסות של רשות שדות התעופה ואומת גם באמצעות מערכות עצמאיות למעקב אחר טיסות.

הפרסום אינו קובע עם מי נפגש כאמל בזמן הקצר שבו שהה בישראל, אולם לפי גורמים משבע מדינות ששוחחו עם המגזין, מטרת ביקורו הייתה להעביר התרעה דחופה בנוגע למצב ברצועת עזה. לפי אותם גורמים, כאמל מסר כי חמאס נראה כמי שמתארגן לקראת מתקפה גדולה, והמליץ לישראל להעניק לארגון הקלות כלכליות כדי לנסות למנוע עימות. גורם ישראלי לשעבר שתודרך לאחר מכן על הביקור תיאר את המסר של כאמל במילים: "עזה תתפוצץ לכם בפנים". עם זאת, ב"אטלנטיק" מדגישים כי ראש המודיעין המצרי לא מסר תאריך למתקפה, יעד מסוים או מידע על השיטה שבה חמאס צפוי לפעול - ולא הציג בפני ישראל תמונה של מתקפת החדירה רחבת ההיקף שבוצעה לבסוף ב-7 באוקטובר.

ביקורו של כאמל בישראל היה חריג גם כשלעצמו. לפי "אטלנטיק", ביקוריו במדינה היו נדירים, ושתי הנסיעות האחרונות שלו לישראל שהיו ידועות קודם לכן התקיימו במאי ובאוגוסט 2021, לאחר מבצע "שומר החומות" באותה שנה. כאמל היה אז בין המתווכים שסייעו להשיג את הפסקת האש שסיימה את 11 ימי הלחימה.

א-סיסי. עצם העובדה ששלח את ראש המודיעין שלו לביקור של שעה בישראל, מעיד על חשיבות המידע ( צילום: Chip Somodevilla/Getty Images )

העיתוי של הביקור בולט במיוחד: כשעתיים לאחר נחיתת המטוס המצרי השתתף ראש הממשלה נתניהו בטקס לציון 50 שנה למלחמת יום הכיפורים בירושלים. בנאומו התייחס נתניהו להפתעה האסטרטגית של 1973, להתרעות המודיעיניות שלא זכו להתייחסות מספקת ולהנחות המוקדמות שהתבררו כשגויות, ואמר כי ישראל אינה מקלה ראש באיומים הנשקפים לה. לפי לוח הזמנים הפומבי שלו, נתניהו השתתף לאחר הטקס גם בתדרוך מסווג, ובהמשך אישרה ישראל חלק מהצעדים הכלכליים שנועדו להרגיע את המצב ברצועה. "אטלנטיק" אינו טוען כי נתניהו עצמו נפגש עם כאמל או קיבל ממנו את ההתרעה באופן ישיר. גורם ישראלי לשעבר ששוחח עם המגזין טען עם זאת כי עצם הגעתו של ראש המודיעין המצרי לביקור כה קצר וחריג הייתה צריכה להבהיר את מידת הדחיפות. לדבריו, "השליח היה המסר".

לשכת ראש הממשלה הכחישה כאמור בימים שאחרי טבח 7 באוקטובר כי נתניהו קיבל התרעה ממצרים, במישרין או בעקיפין. ב"אטלנטיק" נכתב כי לשכות נתניהו וא-סיסי לא השיבו לפניות המגזין בנוגע לביקור החדש שנחשף. צחי הנגבי, שכיהן באותה תקופה כראש המטה לביטחון לאומי, אף אמר השבוע למגזין כי למיטב ידיעתו לא התקיים ביקור של כאמל ולא הועברה התרעה מצרית מסוג זה.

"משהו מתבשל"

לפי התחקיר, מרבית המודיעין שהתקבל בשבועות שקדמו ל-7 באוקטובר לא הצביע על מתקפת חדירה בהיקף חסר תקדים. ההערכות עסקו בעיקר באפשרות לחידוש ירי רקטות מעזה ובהתלקחות נוספת שתזלוג גם ליהודה ושומרון. ואולם, מקורות מודיעיניים שהיו בתוך הרצועה העבירו למצרים תמונה מדאיגה יותר, שהובילה את קהיר ואת איחוד האמירויות להתריע בפני ישראל כי ייתכן שחמאס מכין מהלך חריג בהרבה. גורם מצרי ששוחח עם "אטלנטיק" הסביר כי עצם העובדה שא-סיסי שלח את כאמל לישראל לביקור של כשעה מעידה, לדבריו, על חומרת המידע כפי שנתפס בקהיר.

לפי התחקיר, הסימנים המדאיגים לא החלו רק בספטמבר: מתווך בינלאומי שפעל באזור סיפר כי עוד זמן רב לפני קיץ 2023 העבירו אנשי קשר דיווחים שלפיהם "משהו מתבשל" ברצועה. עם זאת, לדבריו, המידע היה מעורפל והאותות שהגיעו מעזה היו לעיתים מבלבלים, ולא הצביעו בבירור על אופי המהלך שחמאס תכנן.

העימותים ליד הגדר ברצועה, ספטמבר 2023

באותה תקופה גברה מאוד המתיחות בגבול עזה. קטאר עיכבה העברות כספים ודלק ששימשו בין היתר לתשלום משכורות ברצועה, הפגנות אלימות התקיימו ליד הגדר, וישראל סגרה באמצע ספטמבר את מעבר ארז. בעקבות הסגירה, כ-18 אלף פועלים מעזה שהחזיקו בהיתרי עבודה לא יכלו להיכנס לישראל. ביום שבו הגיע כאמל לישראל דיווח האתר הערבי "ראי אל-יום" שיוצא לאור בלונדון, מפי מקורות פלסטיניים, כי חמאס הזהיר את מצרים שהמשך סגירת המעבר עלול להביא לפיצוץ ברצועה. אלא שבאותה תקופה תשומת הלב של ישראל הייתה מופנית במידה רבה לזירות אחרות: גורם אמריקני בכיר לשעבר שהיה מעורב בשיחות עם ממשלת ישראל אמר למגזין כי "נראה היה ברור שמסיבה כלשהי, הגדה המערבית הייתה בעדיפות מבחינתם", והוסיף כי בישראל היו משוכנעים שהמצב בעזה נמצא בשליטה.

מתווכים ממצרים, קטאר והאו"ם פתחו אז במגעים אינטנסיביים להרגעת השטח. חמאס הציג דרישות שכללו בין היתר הגדלת מספר היתרי העבודה והשבת מנגנוני הסיוע הקטאריים, ובסוף ספטמבר הושגו הבנות שבמסגרתן נסוגו המפגינים מאזור הגדר וישראל פתחה מחדש את מעבר ארז. בדיעבד, טענו מתווכים ששוחחו עם המגזין, התברר שחמאס ניצל את המגעים להרגעה בזמן שהשלים את ההכנות למתקפה. מסמכים שנתפסו בהמשך ברצועה הצביעו על כך שהארגון תכנן במשך תקופה ארוכה מבצע רחב היקף, וב"אטלנטיק" מציינים כי אנליסטים ישראלים ואמריקנים העריכו באופן שגוי שחמאס אינו מעוניין בעימות צבאי.

בין המסמכים שאותרו ברצועה לאחר פרוץ המלחמה היה גם מזכר מפורט מאוגוסט 2022 , שלפי התחקיר נכתב ככל הנראה בכתב ידו של יחיא סינוואר. המסמך תיאר חלקים נרחבים מהתוכנית המבצעית שחמאס יישם בשנה שלאחר מכן. לפי "אטלנטיק", בעוד המתווכים עסקו ערב 7 באוקטובר בהיתרי עבודה, בדלק ובהקלות כלכליות בניסיון למנוע הסלמה - חמאס המשיך במקביל בהכנות למתקפה רחבת היקף.

ההתרעות נמשכו עד 5 באוקטובר

לפי התחקיר, ביקורו של כאמל לא היה ההתרעה האחרונה. מצרים המשיכה להעביר לישראל מסרים מדאיגים עד 5 באוקטובר - יומיים בלבד לפני הטבח. גם ההתרעה הזאת לא כללה תאריך מדויק או פירוט על שיטת הפעולה, אך לפי גורמים אמריקנים, מצרים וישראלים היא העבירה תחושת דחיפות בנוגע לאפשרות של מתקפה. מצרים שיתפה את הערכותיה גם עם מדינות אחרות באזור, ובהן סעודיה. לפי גורמים ערבים, גם ראש המודיעין הירדני העביר באותה תקופה מסרים לעמיתיו בישראל והזהיר כי המצב באזור הופך לנפיץ ודורש טיפול מהיר, אם כי ההתרעה הירדנית התמקדה במיוחד במתרחש ביהודה ושומרון.

בן זאיד. גם ב"ניו יורק טיימס" וב"אטלנטיק" מדווחים כי הוא הזהיר את נתניהו ( צילום: AP )

במקביל, לפי התחקיר, נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד שוחח עם נתניהו לאחר שקיבל מידע מודיעיני ממקורות מצריים ופלסטיניים. בן זאיד ביקש להעביר לנתניהו את הערכתו שלפיה מנהיג חמאס ברצועה יחיא סינוואר מתכנן מתקפה גדולה, וגם הוא המליץ על צעדים כלכליים כלפי עזה. קיומה של השיחה דווח החודש ב תחקיר של שלומי אלדר ורות יובל שפורסם ב"הארץ" , ו"אטלנטיק" מסר כי אימת אותה עם כמה גורמים. נתניהו הכחיש את הדיווח.

גם המודיעין האמריקני זיהה החרפה מסוימת. ב-28 בספטמבר הפיץ ה-CIA דוח פנימי שעסק באפשרות להסלמה מצד חמאס, אך לפי גורמים אמריקנים הוא התמקד בתרחיש של ירי רקטות במשך כמה ימים. דוח נוסף מ-5 באוקטובר היה בעיקרו ניתוחי. לפי "אטלנטיק", אף אחד מהדוחות לא זיהה הכנות למתקפה המשולבת והרחבה שבוצעה יומיים לאחר מכן.

בממשל ביידן, כך לפי התחקיר, כלל לא ידעו בזמן אמת על ההתרעות הספציפיות שהעבירו מצרים ואיחוד האמירויות לישראל. גורמים אמריקנים אמרו כי קהיר ואבו דאבי לא שיתפו את וושינגטון במסרים הללו לפני 7 באוקטובר. רק כמה חודשים לאחר הטבח נודע לראש ה-CIA ויליאם ברנס, כמעט בדרך אגב, הן על ביקורו של כאמל בישראל והן על שיחתו של בן זאיד עם נתניהו - וגם אז, לפי המקורות, לא נמסרו לו מלוא פרטי הפניות.

לאחר הטבח, יו"ר ועדת החוץ של בית הנבחרים האמריקני דאז, מייקל מקאול, אמר בעקבות תדרוך מסווג כי מצרים הזהירה את ישראל שלושה ימים קודם לכן מפני האפשרות ש"אירוע כזה" יתרחש. לדבריו, השאלה שנותרה הייתה לאיזה דרג בישראל הגיעה האזהרה.

יחיא סינוואר. כתב מסמך הנחיות מפורט על הטבח כבר ב-2022 ( צילום: AP )

אמש דווח גם ב"ניו יורק טיימס" , נשיא האמירויות בן זאיד שוחח עם נתניהו בסוף ספטמבר 2023 והזהיר אותו כי חמאס שוקל לצאת למתקפה גדולה. לפי הדיווח, האזהרה לא כללה מידע קונקרטי אם מדובר בירי רקטות או בפלישה קרקעית. לפי חמישה בכירים ישראלים לשעבר ששוחחו עם העיתון, נתניהו לא העביר את האזהרה הלאה לראשי מערכת הביטחון. בפרוטוקול של דיון ביטחוני שכינס ב-1 באוקטובר, שישה ימים לפני הטבח, לא הוזכרה לפי הדיווח האזהרה מבן זאיד. באותו דיון אמר נתניהו כי המטרה צריכה להיות שמירת השקט בעזה, והתנגד להצעה לשקול תקיפת בכירי חמאס, בין היתר מחשש לפגיעה במגעים לנורמליזציה עם סעודיה