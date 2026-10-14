שר החוץ של קולומביה עומר בולה אסקובר אמר הערב (רביעי) בטקס קבלת הפנים במשרד החוץ לאחר חנוכת השגרירות בירושלים כי מדובר ב"אירוע היסטורי", והכריז בנוכחות ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר החוץ גדעון סער על פרישה מקבוצת האג - התארגנות בין מדינות שביקשו לקדם צעדים מדיניים, משפטיים וכלכליים נגד ישראל בעקבות המלחמה בעזה.
באירוע השתתפו גם ראש העיר ירושלים משה ליאון, שגרירת קולומביה בישראל טניה גילינסקי, שגרירת ישראל בקולומביה ויויאן אייזן וחברי הסגל הדיפלומטי. היחסים בין המדינות חודשו בעקבות הפסדו בבחירות של הנשיא הלעומתי גוסטבו פטרו וניצחונו של אבלרדו דה לה אספרייה במרוץ לפני כחודשיים. אסקובר אמר: "אני כמעט בדמעות מהאירוע הזה של חידוש היחסים עם ישראל, שלעולם לא היו צריכים להישבר. היום אני מכריז על פרישת קולומביה מקבוצת האג - קבוצה של מדינות שתקפו את ישראל ופעלו לבידודה - אנו נגד הגישה הזאת".
הוא אמר כי טבח 7 באוקטובר היה "מתקפה ברברית שבוצעה על-ידי רוצחים מתועבים מתרבות של מוות. קולומביה עומדת לצד האמת ולצד ישראל", וסיפר כי פגש אתמול את שורד השבי אלקנה בוחבוט. "הענקתי לו דרכון של קולומביה", אמר. "הניצולים הם השראה לכולנו. זה הזכיר לי את הטרגדיה שעברה המדינה הזאת, וזה מזכיר שהממשלה הקודמת בקולומביה נהגה בצורה מגונה. הם נכשלו בגינוי הטרור ופתחו את הדלת לגל עכור של אנטישמיות".
נתניהו אמר באירוע כי "אף ראש ממשלה ישראלי ב-70 שנות ההיסטוריה שלנו לא הגיע דרומית מטקסס. אמרתי שזה לא ייתכן וזה באמת היה כך. הלכנו לקולומביה, ארגנטינה ומקסיקו, אלו היו ביקורים מאוד טובים וידידותיים. אח"כ ביקרנו בברזיל להשבעה של הנשיא בולסונרו. מי יודע - אולי נעשה את זה שוב". לדבריו, "הסימפתיה העמוקה בין עמנו חוזרת. אנו רוצים לתפוס את העתיד ביחד - בחקלאות, חדשנות ו-AI".
סער הצטרף ואמר כי מדובר בשגרירות ה-10 שנפתחת בירושלים. "המאבק הדיפלומטי שלנו הוא גם מאבק על האמת ההיסטורית", אמר. "המערכה נגד ישראל מבוססת על שקרים והכחשה - הכחשת זכויותינו לארצנו ולבירתנו. המאבק הדיפלומטי שלנו הוא גם מאבק על האמת ההיסטורית. אין בכוונתנו לוותר על זכויותינו בירושלים, שתישאר בירתה המאוחדת של ישראל".