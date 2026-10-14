במרוץ לפני כחודשיים. אסקובר אמר: "אני כמעט בדמעות מהאירוע הזה של חידוש היחסים עם ישראל, שלעולם לא היו צריכים להישבר. היום אני מכריז על פרישת קולומביה מקבוצת האג - קבוצה של מדינות שתקפו את ישראל ופעלו לבידודה - אנו נגד הגישה הזאת".

במרוץ לפני כחודשיים. אסקובר אמר: "אני כמעט בדמעות מהאירוע הזה של חידוש היחסים עם ישראל, שלעולם לא היו צריכים להישבר. היום אני מכריז על פרישת קולומביה מקבוצת האג - קבוצה של מדינות שתקפו את ישראל ופעלו לבידודה - אנו נגד הגישה הזאת".

הוא אמר כי טבח 7 באוקטובר היה "מתקפה ברברית שבוצעה על-ידי רוצחים מתועבים מתרבות של מוות. קולומביה עומדת לצד האמת ולצד ישראל", וסיפר כי פגש אתמול את שורד השבי אלקנה בוחבוט. "הענקתי לו דרכון של קולומביה", אמר. "הניצולים הם השראה לכולנו. זה הזכיר לי את הטרגדיה שעברה המדינה הזאת, וזה מזכיר שהממשלה הקודמת בקולומביה נהגה בצורה מגונה. הם נכשלו בגינוי הטרור ופתחו את הדלת לגל עכור של אנטישמיות".

הוא אמר כי טבח 7 באוקטובר היה "מתקפה ברברית שבוצעה על-ידי רוצחים מתועבים מתרבות של מוות. קולומביה עומדת לצד האמת ולצד ישראל", וסיפר כי פגש אתמול את שורד השבי אלקנה בוחבוט. "הענקתי לו דרכון של קולומביה", אמר. "הניצולים הם השראה לכולנו. זה הזכיר לי את הטרגדיה שעברה המדינה הזאת, וזה מזכיר שהממשלה הקודמת בקולומביה נהגה בצורה מגונה. הם נכשלו בגינוי הטרור ופתחו את הדלת לגל עכור של אנטישמיות".

הוא אמר כי טבח 7 באוקטובר היה "מתקפה ברברית שבוצעה על-ידי רוצחים מתועבים מתרבות של מוות. קולומביה עומדת לצד האמת ולצד ישראל", וסיפר כי פגש אתמול את שורד השבי אלקנה בוחבוט. "הענקתי לו דרכון של קולומביה", אמר. "הניצולים הם השראה לכולנו. זה הזכיר לי את הטרגדיה שעברה המדינה הזאת, וזה מזכיר שהממשלה הקודמת בקולומביה נהגה בצורה מגונה. הם נכשלו בגינוי הטרור ופתחו את הדלת לגל עכור של אנטישמיות".