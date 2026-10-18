איגוד העובדים הסוציאליים (עו"ס) הודיע היום (ראשון) כי לא ישתף פעולה עם הפיילוט שיחל לפעול השבוע מטעם משרד הרווחה, לקראת כניסתו לתוקף של חוק שירותי הרווחה לאנשים עם מוגבלות. באיגוד מסבירים כי הפיילוט, שיחל בשלב הראשון בשבע רשויות, יגביר את העומס המוטל על כתפי העובדות הסוציאליות המתמחות באנשים עם מוגבלות. כבר היום, עוד טרם יישום החוק, עומד מספר התיקים הממוצע לעו"ס המתמחה באנשים עם מוגבלות על כ-200 בממוצע .

גלריה החוק החדש יגביר את העומס על העובדים הסוציאליים ( צילום: מוטי קמחי )

באיגוד חוששים כי יישום החוק יגביר את הביקוש לקבלת שירותי רווחה בתחום המוגבלות , ובכך יעמיס עוד יותר על העובדות. "אי אפשר לקדם רפורמה משמעותית בלי כוח האדם והמשאבים הנדרשים ליישומה", אמרה היום יו"ר האיגוד, עו"ס ענבל חרמוני, "לא ניתן להטיל עוד ועוד משימות על העובדות והעובדים הסוציאליים בלי לספק להם את התקנים והתנאים הדרושים".

הפיילוט לקראת יישומו של החוק צפוי להתחיל השבוע, ולהתרחב בחודשים הקרובים לכ-40 רשויות נוספות. זאת, לקראת כניסתו הרשמית של החוק. מטרתו של החוק, שנחקק ב-2022 אך לא נכנס לתוקף כיוון שהתקנות ליישומו טרם עברו בוועדת הרווחה של הכנסת, היא הסדרת כלל השירותים שמעניק משרד הרווחה לאנשים עם מוגבלות - שמספרם עומד כיום על כ-200 אלף. בין השאר, החוק מעגן את זכותם של אנשים עם מוגבלות לחיים עצמאיים ולא רק במסגרות ייעודיות, והוא מרחיב את אפשרויות הבחירה האישית לסוג התמיכה שהאדם מבקש לקבל.

אחד מהיבטי החוק הוא הטמעת תהליך הכרה סדור ואחיד לאנשים עם מוגבלות - לא לפי סוג המגבלה כפי שקורה היום (אוטיזם, מוגבלות שכלית וכדומה) אלא לפי רמת התמיכה שהאדם זקוק לה. לצורך כך פיתח משרד הרווחה מערכת שבאמצעותה יכולים האנשים עם המוגבלות או בני משפחתם להגיש בקשה לקבלת ההכרה. במשרד מסבירים כי המערכת החדשה, שתפעל בשלב הראשון כאמור במסגרת הפיילוט בלבד, אמורה דווקא להקל על העומס במחלקות לשירותים חברתיים.

( אילוסטרציה )

"תהליך ההכרה יהפוך להרבה יותר קצר ופשוט", אמרה ל-ynet ד"ר טלי בורלא, מנהלת שירות האבחון וההכרה במינהל המוגבלויות של משרד הרווחה, "אם בעבר צריך היה להגיע לעו"ס במחלקה לפגישה ראשונית ומשם לקבל הפניה לשירותי האבחון השונים, בתהליך החדש האדם יוכל להגיש בקשה באמצעות המערכת, והתהליך יתבצע באופן מקצועי בידי גורמים סטטוטוריים. המעמסה המשמעותית יורדת מהמחלקות".

באיגוד דוחים את גרסת משרד הרווחה, ומסבירים כי על אף שהליך ההכרה יתבצע מחוץ למחלקות, העומס המוטל על כתפי העובדות צפוי דווקא לגדול. "החוק מוסיף עוד אוכלוסיות שיהיו זכאיות לשירותים, וכיוון שהוא מעודד יציאה מהמסגרות לאנשים עם מוגבלות לקהילה - המשמעות היא שהעו"סית במחלקה היא זו שצריכה לסייע לו למצוא את השירותים שהוא זקוק להם כמו תעסוקה ופנאי", אומרת עו"ס אפרת רותם, מנהלת חטיבה ארצית באיגוד, "יחד עם הגידול הטבעי, המשמעות היא שהעומס רק יגדל".

בורלא הסבירה כי הרשויות שנכנסו לפיילוט התחייבו להעמיד מטעמן "תומך מוגבלויות" - עובד, שאינו בהכרח עו"ס, שישמש כאיש קשר בין האוכלוסייה לבין המחלקות ויסייע בתהליך ההכרה על מנת שהעומס לא ייפול על כתפי העו"סיות. עו"ס רותם סבורה כי "מדובר בלעג לרש. אין תחליף להגדלת מספר העו"סיות, באופן שיאפשר יישום אמיתי של החוק. נכון להיום, משרד הרווחה מטשטש את הבעיה", הבהירה.

מבקר המדינה פרסם בחודש יולי דוח שהתמקד בבדיקת מספר מצומצם של רשויות, והראה כיצד הן מתקשות לאייש את התקנים שנוספו על רקע מלחמת "חרבות ברזל". במסגרת בדיקת המבקר נערך גם סקר, שבו העידו העו"סיות על שחיקה רבה ועל קושי להעניק טיפול ראוי לפונים.

העומס על כתפי עו"סיות המשפחה מתורגם לשחיקה, שמובילה לעזיבה ולהעמקת המחסור והוא ייחודי לתחום זה. הסיבה היא כי משרד הרווחה לא הגדיר מכסת תיקים מרבית לעו״ס משפחה. זאת בהשוואה לתפקידים אחרים בתוך המחלקה, כמו עו"ס ייעודי לטיפול בהתמכרויות או בטראומה מינית, להם הוגדרה מכסה מרבית של מטופלים.