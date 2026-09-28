הממונה על שגרירות ספרד בישראל, פרנסיסקה פדרוס, זומנה הבוקר (שני) לשיחת נזיפה במשרד החוץ על ידי ראש המערך המדיני-אסטרטגי, גלעד כהן. שר החוץ גדעון סער הנחה על כך בעקבות התבטאות של שרת הילדים והנוער של ספרד, סירה רגו, שהצהירה כי הציבור הספרדי תומך במדינה פלסטינית "מהנהר ועד הים", סיסמה שעלולה להתפרש כקריאה לשלילת קיומה של מדינת ישראל.
אומנם מדובר בצעד חריג של משרד החוץ, אך האמירה החמורה של השרה רגו איננה חריגה כלל באקלים הפוליטי בספרד. מדובר תגובה למדיניות האנטי ישראלית השיטתית של ממשלת ספרד, שמוביל ראש הממשלה פדרו סנצ'ס מזה תקופה ארוכה. כבר בחודש מרץ השנה, ספרד החליטה כי שגרירה מטעמה בישראל, אנה סלומון, לא תחזור לישראל ודרג היחסים בין המדינות ירד כך שבתי המדינות נשארו נציגים ברמת דרג ממונה בלבד - ללא שגרירים.
גם האמירה הנוכחית של רגו לא הפתיעה איש לנוכח עמדותיה, שכן היא מרבה להתבטא נגד ישראל ולהכחיש את זוועות שביצע חמאס ב-7 באוקטובר. היא נולדה ב-1973 בוולנסיה וגדלה בכפר ענאתא שליד ירושלים, בו מתגורר אביה הפלסטיני עד היום. בבוקר הטבח כתבה בפוסט רשתות: "לפלסטין יש את הזכות להתנגד לאחר עשרות שנים של כיבוש, אפרטהייד וגלות".
בנוסף, השרה הייתה אחת מ-21 חברי פרלמנט אירופי מתוך 705 שסירבו לגנות את מעשי הטבח. היא גם האשימה את ישראל ב"רצח עם", הכחישה בתוקף שחמאס ערף ראשי ילדים, אנס נשים ורצח מאות ישראלים בנובה, ועמוד הטוויטר שלה מלא בתכנים אנטי ישראליים.
מבין 80 נציגי המדינות שעזבו את מליאת עצרת האו"ם לפני תחילת נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ספרד הייתה המדינות האירופית היחידה שיצאה מהאולם. עוד במאי 2024, ספרד החליטה לצד מדינות נוספות להכיר במדינה פלסטינית. בספטמבר שנה שעברה, ספרד הכריזה על אמברגו נשק כולל על ישראל "לעצירת רצח העם בעזה ותמיכה באוכלוסייה הפלסטינית", כלשונם.