הממונה על שגרירות ספרד בישראל, פרנסיסקה פדרוס, זומנה הבוקר (שני) לשיחת נזיפה במשרד החוץ על ידי ראש המערך המדיני-אסטרטגי, גלעד כהן. שר החוץ גדעון סער הנחה על כך

הממונה על שגרירות ספרד בישראל, פרנסיסקה פדרוס, זומנה הבוקר (שני) לשיחת נזיפה במשרד החוץ על ידי ראש המערך המדיני-אסטרטגי, גלעד כהן. שר החוץ גדעון סער הנחה על כך

מזה תקופה ארוכה. כבר בחודש מרץ השנה, ספרד החליטה כי שגרירה מטעמה בישראל, אנה סלומון, לא תחזור לישראל ודרג היחסים בין המדינות ירד כך שבתי המדינות נשארו נציגים ברמת דרג ממונה בלבד - ללא שגרירים.

מזה תקופה ארוכה. כבר בחודש מרץ השנה, ספרד החליטה כי שגרירה מטעמה בישראל, אנה סלומון, לא תחזור לישראל ודרג היחסים בין המדינות ירד כך שבתי המדינות נשארו נציגים ברמת דרג ממונה בלבד - ללא שגרירים.

אומנם מדובר בצעד חריג של משרד החוץ, אך האמירה החמורה של השרה רגו איננה חריגה כלל באקלים הפוליטי בספרד. מדובר תגובה למדיניות האנטי ישראלית השיטתית של ממשלת ספרד, שמוביל

אומנם מדובר בצעד חריג של משרד החוץ, אך האמירה החמורה של השרה רגו איננה חריגה כלל באקלים הפוליטי בספרד. מדובר תגובה למדיניות האנטי ישראלית השיטתית של ממשלת ספרד, שמוביל