משלחת ישראל לאו"ם גיבשה ניתוח ראשוני של הנוכחות באולם העצרת הכללית בעת נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו שלשום (חמישי) - שנפתח בעזיבה המונית של הנציגים בקהל. לפי הניתוח, 78 מדינות לא היו נוכחות באולם בעת הנאום - זאת לעומת 70 מדינות שיצאו בשנה שעברה. עם זאת, נטען, חלק מהנציגים שיצאו עם עלייתו של נתניהו לדוכן חזרו אל האולם במהלך הנאום.
על פי הספירה, מתוך 193 המדינות החברות בארגון ושתי מדינות משקיפות, נכחו באולם 117 משלחות - ובהן ארה"ב, בריטניה, גרמניה, צרפת, איטליה, הודו, יפן, קנדה, אוסטרליה, רוסיה וסין. מבין המדינות הערביות, שתי המדינות היחידות שנשארו באולם היו איחוד האמירויות ובחריין.
יתר המדינות הערביות - בהן מצרים, ירדן, סעודיה, עיראק, כוויית, קטאר, לבנון, סוריה, תוניסיה, לוב, אלג'יריה, מרוקו ופלסטין - נמנו עם מי שלא נכחו באולם. לצידן גם איראן, טורקיה, אינדונזיה, מלזיה, פקיסטן, בנגלדש, ברזיל ודרום אפריקה. המדינה האירופית היחידה שיצאה - ספרד.
שגריר ישראל באו"ם דני דנון טען כי היציאה ההמונית מהאולם עם תחילת נאום נתניהו הייתה "הצגה פוליטית מתוכננת שנועדה לייצר תמונה כוזבת". לדבריו, "אויבי ישראל הכניסו מראש נציגים ממדינות כמו לוב, אלג'יריה ותוניסיה רק כדי שיקומו וייצאו מול המצלמות. האולם היה מלא לפני הנאום, וגם אחרי היציאה נותרו בו נציגויות רבות יותר מאשר בנאומים של מנהיגים אחרים". דנון כינה את האירוע "קמפיין יחסי ציבור שקוף ומביך".
נאום נתניהו באו"ם - כותרות נוספות:
לפי הניתוח הישראלי, המשלחת הפלסטינית פנתה מראש למדינות שונות בבקשה להושיב את כל ששת נציגיה לצד שולחן המשלחת באולם, כדי לצאת ביחד בצורה מודגשת ומצולמת עם תחילת נאום נתניהו - צעד שלפי ישראל מחזק את הטענה כי היציאה ההמונית הייתה מבוימת ומתואמת מראש ולא ספונטנית.
לפי המשלחת הישראלית, גורמים המזוהים עם איראן הפיצו ברשתות החברתיות טענה שלפיה שגריר ישראל הוצא מאולם העצרת לאחר שהביך את נציג איראן. אלא שלתמיכה בטענה צורף סרטון ישן משנת 2023, המתעד את השגריר דאז גלעד ארדן מוצא מהאולם על ידי מאבטחים, לאחר שהניף שלט מחאה בזמן נאומו של נשיא איראן דאז איברהים ראיסי. מדובר באירוע נפרד ולא קשור לנאום הנוכחי, מה שמעלה חשד להטעיה מכוונת כחלק ממבצע השפעה איראני.
בד בבד, זכה לתפוצה נרחבת ברשתות החברתיות תיעוד מרגע נפרד - כשדנון ניגש אל נציג המשלחת האיראנית והושיט לו ראוטר "סטארלינק", וקיבל בתמורה התעלמות. דנון אמר לו כי המכשיר "יכול להיות שימושי כדי לאפשר לעם האיראני לזכות בחירות שלו" - הצעה שהדיפלומט האיראני סירב לקבל. זאת לאחר שבנאומו הניף נתניהו מכשיר תקשורת לווייני ורמז כי הוא עשוי לשמש את האיראנים. הסרטון, לפי הדיווח, צבר כשמונה מיליון צפיות ברשתות, כשלפי נתוני אינסטגרם כ-40% מצופיו נמצאים בתוך איראן עצמה - שיעור החשיפה הגבוה ביותר מכל מדינה בודדת.