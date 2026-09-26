שלשום (חמישי) - שנפתח בעזיבה המונית של הנציגים בקהל. לפי הניתוח, 78 מדינות לא היו נוכחות באולם בעת הנאום - זאת לעומת 70 מדינות שיצאו בשנה שעברה. עם זאת, נטען, חלק מהנציגים שיצאו עם עלייתו של נתניהו לדוכן חזרו אל האולם במהלך הנאום.

שלשום (חמישי) - שנפתח בעזיבה המונית של הנציגים בקהל. לפי הניתוח, 78 מדינות לא היו נוכחות באולם בעת הנאום - זאת לעומת 70 מדינות שיצאו בשנה שעברה. עם זאת, נטען, חלק מהנציגים שיצאו עם עלייתו של נתניהו לדוכן חזרו אל האולם במהלך הנאום.